¿Qué es la Sección 740 de la Ley de Regla de Inicio de DC?







El presidente Trump anunció el lunes que estaba tomando el control federal de Washington, el departamento de policía de DC y desplegando la Guardia Nacional en la ciudad en un intento por combatir el crimen.

“Nuestra capital ha sido superada por pandillas violentas y criminales sedientos de sangre, itinando turbas de juventud salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar, y no vamos a dejar que suceda más. No vamos a tomarlo”, dijo el presidente.

El Presidente se está haciendo cargo del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) a través de la Sección 740 de la Regla de Interior del Distrito de Columbia. El Congreso aprobó la Ley en la década de 1970 para dar control de DC sobre sus asuntos locales.

Esto es lo que necesita saber sobre la historia y los antecedentes de la Sección 740:

¿Cuál es el acto de regla de origen?

El Ayuntamiento de DC Estados en su sitio web que la Ley de la Regla del Interior “es el resultado del impulso en curso por parte de los residentes del distrito para el control de sus propios asuntos locales”.

En 1790, el Congreso creó el Distrito Federal para ser la capital de la nación. La Constitución establece que el distrito se encuentra bajo la jurisdicción de la rama legislativa. Mientras que los residentes de DC puede participar En las elecciones presidenciales con tres votos electorales, no tienen un miembro del Congreso que pueda votar sobre la legislación.

A raíz de la aprobación de la Ley de la Regla del Interior en 1973, a DC se le permitió un consejo y un alcalde. Pero el Congreso todavía “revisa toda la legislación aprobada por el Consejo antes de que pueda convertirse en ley y retiene la autoridad sobre el presupuesto del distrito”, incluso bajo el gobierno de DC establecido por la Ley.

¿Qué es la sección 740?

La sección 740 es un parte de la Ley de Regla del Interior que establece que si un presidente “determina que existen condiciones especiales de una naturaleza de emergencia”, el alcalde de DC tiene que prestarles “los servicios de la fuerza policial metropolitana que el presidente puede considerar necesario y apropiado”.

Un presidente no puede hacerse cargo de esos poderes durante más de 48 horas a menos que, en medio de ese período, dan una explicación de sus razones al Congreso. También hay un límite de 30 días en esos poderes, incluso si el Congreso recibe notificación.

¿Qué ha llevado al uso de Trump de la Sección 740?

Trump ha amenazado nuevamente con federalizar a DC a raíz de la supuesta paliza de un joven en un intento de robo de autos en Washington hace dos fines de semana. El hombre es Edward Coristine, quien recibió atención a principios de este año por ser parte del Departamento de Eficiencia del Gobierno de Elon Musk (DOGE) y el apodo de “Big Balls”.

La semana pasada, Trump publicó un mensaje en las redes sociales con una foto de una coristina ensangrentada y los sentimientos del presidente de que el crimen en la capital de la nación estaba “totalmente fuera de control. Sin embargo, Trump no nombró a Coristine en ese puesto. Trump también dijo que” si DC no actúa juntos, y rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad y correr esta ciudad cómo debería ser ejecutado “.





