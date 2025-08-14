Trump facilita las regulaciones de lanzamiento de cohetes comerciales, beneficiando a almizcle







El presidente Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles con regulaciones para los lanzamientos de cohetes comerciales y el desarrollo de puertos espaciales, en un movimiento que probablemente impulse el SpaceX de Elon Musk.

La orden exige eliminar o acumular revisiones ambientales para lanzamientos de cohetes y eximir vehículos de lanzamiento o rescindir las regulaciones de licencias.

También busca evaluar las restricciones estatales y locales en el desarrollo de los juegos del espacio, además de acelerar las revisiones ambientales y administrativas para construir la infraestructura para los lanzamientos.

“Asegurar que los operadores de los Estados Unidos puedan lanzar, llevar a cabo misiones en el espacio y volver a entrar en el espacio aéreo de los Estados Unidos es fundamental para el crecimiento económico, la seguridad nacional y el logro de objetivos de espacio federal”, dice la orden de Trump.

Su objetivo es “sustancialmente” aumentar los lanzamientos espaciales comerciales y “actividades espaciales novedosas” para fines de la década.

Los defensores ambientales desconfían de inmediato de la mudanza. El Centro de Diversidad Biológica criticó el orden como “imprudente”, argumentando que pone a las personas y la vida silvestre en riesgo de cohetes que a menudo explotan y “causan devastación en las áreas circundantes”.

“Doblar la rodilla a corporaciones poderosas al permitir que las agencias federales ignoren las leyes ambientales de base es increíblemente peligrosa y nos pone a todos en peligro”, dijo Jared Margolis, abogado principal del Centro de Diversidad Biológica, en un comunicado. “Esto claramente no es de interés público”.

Es probable que el pedido sea una bendición para Musk’s SpaceX, uno de los actores más grandes en la industria del espacio comercial. La empresa de comunicaciones de naves espaciales y satélite ha realizado más de 100 lanzamientos en lo que va del año.

Llega en un momento en que la relación de Trump y Musk sigue tensa, después de que el CEO de SpaceX y Tesla abandonó la Casa Blanca a principios de este año.

Después de verter al menos $ 250 millones en el apoyo a la campaña 2024 de Trump, Musk se unió a la administración como jefe del recién creado Departamento de Eficiencia del Gobierno.

El esfuerzo de reducción de costos altamente controvertido pesó en gran medida en la reputación de Musk y sus compañías durante sus cuatro meses en la Casa Blanca.

Y poco después de que Musk dejó la administración en mayo, él y Trump comenzaron a pelear públicamente por el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente, una disputa que se convirtió en ataques personales y llevó a Musk a anunciar que estaba lanzando un tercero.





