Al menos 6 manifestantes retirados del Ayuntamiento de Greene

Al menos seis manifestantes fueron retirados durante el Ayuntamiento de la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) En el condado de Cobb, Georgia, un suburbio de Atlanta.

Según el Departamento de Policía de Acworth, dos personas fueron arrestadas, dos de ellas requirieron armas aturdidas en el proceso, según el Departamento de Policía de Acworth.

“Mientras intentaban eliminar a los sujetos del evento, los oficiales fueron amenazados, resistidos físicamente y perjudicados en el proceso. Uno de los arrestados proporcionó una identificación que los colocó fuera del distrito de la congresista Greene”, dijo la policía de Acworth en un comunicado del martes por la noche.

“Es decepcionante que un número muy pequeño de personas trabajara activamente para crear una interrupción temporal de lo que de otro modo era un evento completamente pacífico”, dijo la policía.

Al principio, Greeen les dijo a los asistentes que “es un ayuntamiento. Este no es una manifestación política. Esto no es una protesta. Si te pones de pie y quieres protestar, si quieres gritar y cantar, te haremos eliminar, al igual que ese hombre fue arrojado. No lo toleraremos”.

“Si quieres sentarte y escuchar, puedes escuchar a todos al otro lado del pasillo, los demócratas, los independientes, los republicanos, este es un buen lugar. Tienes mucho que aprender”, dijo el legislador del Partido Republicano en el ayuntamiento del martes por la noche.

Durante el Ayuntamiento de casi una hora, donde tomó preguntas presentadas por la audiencia, Greene defendió la agenda arancelaria del presidente Trump, el trabajo del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) que, según ella, se centró en elaborar el desperdicio y el abuso en el gobierno federal y llamó, nuevamente, para que los fondos federales para los locutores públicos PBS y el NPR se revocaron.

“Señoras y caballeros, todos juntos, sin importar dónde estemos en el espectro político, juntas, estamos endeudados en $ 36 billones. $ 36 billones de dólares no son asuntos de risa. Esto es algo que debería unir a todos los estadounidenses, porque los estadounidenses han sido defraudados durante décadas, y eso es un crimen de crimen, las personas estadounidenses que han sido cometidas por usted por el gobierno”, “Greene ha sido cometido.

“Esto es algo con lo que todos deberíamos luchar, y creo que es extremadamente importante”, agregó el legislador de Georgia.

Greene, uno de los defensores más feroces de Trump en Capitol Hill, argumentó que los estadounidenses no están perdiendo su seguridad social y que los aranceles del presidente no serán un impuesto sobre los consumidores estadounidenses.

“Y puedo decirle que de hecho, nadie ha perdido su Seguro Social o Medicare. He revisado con estas agencias que nadie lo ha perdido. Este es un temor que se está propagando, y no debería estar extendido. Esto es lo que está sucediendo. Estamos dejando de fraude. Estás deteniendo el desperdicio <'Greene dijo el martes.

Con respecto a la política comercial de la administración, Greene dijo que los aranceles “no son un impuesto masivo para el pueblo estadounidense”.

“El impuesto sobre el pueblo estadounidense con el que ha estado sufriendo es la inflación que los demócratas de Biden pusieron al pueblo estadounidense de su gasto imprudente absoluto durante los últimos cuatro años”, dijo el miembro del Partido Republicano de la Cámara de Representantes.

A principios de marzo, se aconsejó a los republicanos de la Cámara de Representantes que se abstuvieran de albergar ayuntamientos con electores en sus distritos. Pero algunos los han hecho de todos modos, enfrentando una reacción violenta. Los demócratas también se han enfrentado a constituyentes irritados, y los asistentes sostienen que los legisladores liberales no están haciendo lo suficiente para contrarrestar la agenda de Trump.

Los legisladores republicanos y Trump dijeron anteriormente que aquellos que interrumpen los eventos miembros del Partido Republicano son demócratas pagados y son “lunáticos de izquierda radical”. Greene se hizo eco de un sentimiento similar el martes, diciendo: “Déjame decirte que esto está financiado. Los demócratas han estado disturbios. Son el partido de violencia”.

El legislador de Georgia también denunció el reciente ataque contra la casa del gobernador de Pensilvania Josh Shapiro (D). Cody Allen Balmer, de 38 años, fue acusado de prender fuego a la mansión de Shapiro el domingo.

“Y primero quiero comenzar a reconocer al gobernador Shapiro y su familia y decir que realmente rezo por ellos”, dijo Greene el martes. “Y fue impactante ver ese ataque de incendio provocado en la mansión del gobernador, y denuncio completamente que una violencia política y yo denunciamos toda violencia política”.

"Y de nuevo, solo diré esto, tenemos mayores problemas en Estados Unidos", agregó el republicano de Georgia. "Realmente lo hacemos, problemas que deberían unirnos como estadounidenses y no dividirnos hasta el punto de que están hablando de matar gente".





