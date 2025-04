Entera Unidad de Tecnología de Defensa del Pentágono para irse en mayo

Todo el personal del Servicio Digital de Defensa (DDS), la oficina de desarrollo de tecnología de década del Pentágono, se va a principios de mayo, con casi todas las personas renunciando, un miembro actual de la oficina confirmó a la colina el martes.

El éxodo de masa, primeroReportado por Politicosignifica que el servicio cerrará efectivamente en menos de un mes.

De los 14 miembros de la oficina, una docena, incluida la directora Jennifer Hay, han solicitado la opción de renuncia diferida de la administración Trump y planean irse antes del 1 de mayo. Otros dos empleados también se van en ese período de tiempo.

“Aunque DDS estaba entusiasmado de apoyar los esfuerzos del DOD para mejorar las eficiencias y defender las iniciativas de modernización de software, la administración no estaba aprovechando DDS y contratar congelaciones, rescindir el trabajo remoto y las restricciones de viajes nos hicieron que no nos gusten las no misiones”, dijo el miembro actual de la oficina a The Hill. “Como resultado, la mayoría del equipo eligió renunciar”.

Un portavoz del Pentágono no proporcionó información adicional cuando se le pidió comentarios sobre las renuncias.

Creado en 2015, el Servicio Digital de Defensa estaba destinado a ayudar al Pentágono a resolver rápidamente los desafíos tecnológicos. El pequeño equipo de ingenieros y expertos en datos que formaron la oficina estaban destinados a traer soluciones al estilo de Silicon Valley al Departamento de Defensa, una gigantesca agencia federal que históricamente lucha con una innovación rápida.

El entonces Secretario de Defensa, Ash Carter, dijo en el momento en que el DDS “aplicaría un enfoque más innovador y ágil para resolver los problemas de TI complejos del DOD”, como la computación en la nube y la inteligencia artificial (IA).

Sus proyectos incluyeron la reforma de los servicios digitales que brindan a las familias militares acceso a beneficios, identificando y asegurando mejor las vulnerabilidades cibernéticas del Departamento de Defensa y desarrollar tecnologías de detección de drones.

Pero bajo la presión del Departamento de Eficiencia del Gobierno de la Administración Trump (DOGE), liderado por el multimillonario Elon Musk, los de la oficina decidieron irse antes de que fueran efectivamente expulsados, informó Politico.

El grupo pensó que podrían estar utilizados para ayudar a Doge a automatizar las operaciones del Pentágono a través de AI, pero el equipo de Musk se ha negado a hacerlo, según The Outlet.

Y una vez que se cierre la oficina, los esfuerzos clave para racionalizar la tubería de talentos tecnológicos del Pentágono y los drones contradversarios se cerrarán, dijo un empleado saliente a Politico.

Aún así, se espera que los esfuerzos de DDS continúen en otro lugar. El miembro que habló con la colina dijo que la oficina “encontró hogares permanentes para la mayoría de nuestros proyectos en curso”.

