En el camino con el presidente Trump: 3 comida para llevar

Eran justo después de las 2 de la mañana del domingo, y los periodistas de ojos nublados a bordo de Air Force One estaban a la mitad de un vuelo de aproximadamente 30 minutos desde Miami a Palm Beach, Fla.

Fue entonces cuando los miembros de la piscina de prensa viajero hicieron decir que el presidente Trump iba a pasar por la cabaña de prensa del avión para saludar y tomar algunas preguntas. La actualización fue emocionante y un poco sorprendente.

Después de todo, eran las más de las 2 de la mañana, y el avión aterrizaría momentáneamente. Pero era típico de Trump: dispuesto a comprometerse con la prensa que a menudo ha vilipendiado, y ansioso por ingresar a otro jab en su predecesor.

“Siempre estoy disponible, a diferencia de Biden. ¿Crees que Biden haría una entrevista a las 2 de la mañana? No haría uno a las 9 de la mañana”, dijo Trump como reporteros, fotógrafos y una cámara de televisión empacada firmemente alrededor del pasillo del avión.

Como una de las aproximadamente una docena de puntos de venta que gira como el grupo de impresiones viajeros para documentar los viajes del presidente para el resto del cuerpo de prensa, la colina pasó el fin de semana después del presidente de Washington a Palm Beach, donde pasó el fin de semana en su finca Mar-a-Lago. Mezclados fueron viajes a su propiedad de golf cercana y una visita a Miami para asistir a un evento de Ultimate Fighting Championship (UFC).

Aquí hay tres observaciones de un fin de semana que pasó viajando con Trump.

La relación amor y odio de Trump con la prensa en exhibición

El presidente habló con los periodistas cada vez que estaba a bordo de Air Force One, respondiendo preguntas durante casi 30 minutos en cuatro sesiones de preguntas y respuestas.

Respondió preguntas sobre aranceles, mercados financieros, la Guerra de Ucrania-Rusia, una inminente primaria del Senado en Texas, negociaciones con Irán, su examen físico anual, una reunión con el presidente de El Salvador, el torneo de golf Masters y más.

“Esta es la noticia falsa. Solo estamos haciendo una pequeña conferencia de prensa. ¿Quieres participar?” Trump dijo durante sus 2 a.m. gaggle, invitando a la nieta Kai Trump a unirse.

También hubo señales de cómo Trump ha tratado de rodear a los reporteros más amigables.

Viajando en el avión fue Brian Glenn, quien trabaja para la voz conservadora del Real America. Glenn ha sido una voz amigable para Trump en el cuerpo de prensa. En febrero llamó la atención cuando le preguntó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por qué no llevaba un traje en la Oficina Oval.

Trump le dijo a Glenn el domingo que era una “buena pregunta” cuando preguntó cómo el presidente se mantiene tan energizado.

“Tengo mucho respeto por la prensa … Algunas de sus noticias falsas, pero muchas de las cosas son buenas. Como tú”, dijo Trump en el vuelo de Palm Beach a Washington el domingo, señalando a Glenn. “Y realmente, algunos de ellos son totalmente falsos. Y otros, como ’60 minutos ‘”.

Como resultado de los cambios que la Casa Blanca ha hecho a la piscina de prensa que cubre los movimientos del presidente, Associated Press no tenía un asiento en Air Force uno o un lugar en la piscina durante el fin de semana. Todavía no se había vuelto a unirse La piscina hasta el martes, a pesar de una orden judicial que ordenó a la Casa Blanca que restaurara el acceso del medio de comunicación.

El viaje fue una encapsulación del enigma que muchos periodistas enfrentan con Trump.

Es extremadamente accesible y está dispuesto a interactuar con los periodistas en ambos asuntos de gran importancia nacional e internacional, y en eventos más casuales que aún son de interés para muchos estadounidenses.

Pero también ha pasado la última década atacando implacablemente a la prensa, socavando su credibilidad y amenazando las normas básicas en torno a quién cubre al presidente. Eso solo ha aumentado en su segundo mandato, ya que amenaza a los radiodifusores cuyos informes lo molestan, se dirige a las salidas que no usan un lenguaje que se alinee con la administración y ataca a reporteros específicos por su nombre.

La presencia constante de almizcle

Los viajes de fin de semana también revelados es cuán inseparable puede ser Trump y el asesor multimillonario Elon Musk.

Cuando Trump abordó Air Force One para volar a Palm Beach, Musk estaba allí. Cuando la caravana de Trump partió de Mar-a-Lago para asistir a una pelea de UFC en Miami, Musk viajaba en el vehículo del presidente.

Musk delimitó los escalones de Air Force One detrás de Trump en Miami, llevando a su hijo de 4 años, X Æ A-XII, sobre sus hombros. Musk se sentó al lado de Trump en la pelea de UFC, y el presidente se podía ver con frecuencia inclinándose para conversar con el CEO de Tesla mientras el pequeño X Æ A-XII se sentaba en el regazo de Musk.

Musk voló de regreso a Washington con Trump y regresó a la Casa Blanca con él el domingo por la noche.

El CEO y fundador de SpaceX de Tesla ha tenido el momento rocoso ocasional dentro de la administración, entregando detrás de escena con el Secretario de Estado Marco Rubio y criticando públicamente al asesor comercial Peter Navarro.

Pero si Trump se está cansando de almizcle, no se muestra.

Su aparente relación personal con el presidente es una señal de que el multimillonario no desaparecerá repentinamente cuando su condición de empleado especial del gobierno expire a fines de mayo.

La conexión de Trump con los deportes en el término dos

Cuando Rory McIlroy no pudo hacer la par en el hoyo 18 en el Masters el domingo, se realizó una comprensión entre los reporteros sentados en camionetas que se preparaban para partir de Mar-a-Lago y regresar a Washington: no nos iríamos hasta que el torneo se decidiera en un playoff.

Diecisiete minutos después de que McIlroy hundiera un putt en el primer hoyo de los playoffs para asegurar la victoria, la caravana de Trump estaba rodando hacia el aeropuerto en Palm Beach. Más tarde, Trump esencialmente les dijo a los periodistas que no había posibilidad de que se hubiera ido antes de su conclusión.

“Es uno de mis programas favoritos. El Masters es, para mí, tal vez mi programa deportivo favorito”, dijo Trump en el vuelo de regreso a Washington.

Fue un fin de semana lleno de deportes para el presidente, y no solo porque visitó su club de golf en West Palm Beach los sábados y domingos.

Trump pasó el sábado por la noche asistiendo al evento UFC en Miami. Se unió junto al octágono por varios funcionarios de la administración y por la CEO de UFC, Dana White.

Un evento de UFC es un lugar cómodo para Trump. Es una audiencia dominada por los hombres y el tipo de evento alimentado por la testosterona que ha llegado a definir la marca de Trump. La multitud rugió cuando Trump hizo una gran entrada a la arena justo antes de que la tarjeta principal comenzara.

El presidente celebró la corte cuando otros asistentes lo saludaron, incluida la ex estrella de la NBA Shaquille O’Neal y el fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, quien solo unos días antes había expresado reservas sobre las consecuencias de las políticas arancelarias de Trump. Trump también abrazó a Joe Rogan, el influyente presentador de podcast y comentarista de UFC.

Varios combatientes fueron para reconocer a Trump después de que sus eventos terminaron. La caravana de Trump no salió de la arena hasta la 1:24 am

“Pensé que era genial. Pensé que todos eran geniales”, dijo Trump a los periodistas de las peleas. “¿Alguna vez has visto eso antes? ¿Alguna vez has presenciado eso?”

El fandom deportivo de Trump, y el abrazo relativo que ha recibido de los atletas hasta ahora en su segundo mandato, también ha sido una diferencia notable con respecto a sus primeros cuatro años en la Casa Blanca.

Su primer término estuvo marcado por una disputa con la NFL, peleas con varios atletas y entrenadores profesionales y boicots de visitas de la Casa Blanca de los ganadores del título. Reflejó una falta general de aceptación para Trump en el mundo del deporte.

El segundo mandato de Trump ha volteado el guión.

Ya ha asistido al Super Bowl, el Daytona 500 y una pelea de UFC.

Ha sido sede de varios equipos ganadores del campeonato en la Casa Blanca. Cuando los Dodgers de Los Ángeles visitaron, el jugador estrella Mookie Betts estaba parado en la primera fila. Betts se saltó una visita de la Casa Blanca en 2018 después de que los Medias Rojas de Boston ganaron la Serie Mundial.

Los Philadelphia Eagles visitarán la Casa Blanca a finales de este mes para marcar su victoria del Super Bowl.

Será un cambio significativo a partir de 2018, cuando Trump pasó la temporada anterior atacando a los atletas que protestaron durante el himno nacional y desinvitaron a las Águilas de una celebración de la Casa Blanca después de que numerosos jugadores planearon saltarse.





