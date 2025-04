El demócrata del Senado le pide a los vigilantes del gobierno que audite a Trump Assistore Assistance Recortes

By







El senador Jeff Merkley (D-Oreg.), Miembro de clasificación del Comité de Presupuesto del Senado y miembro senior del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, está pidiendo a un perro guardián del gobierno independiente que analice las consecuencias de los recortes de ayuda extranjera del presidente Trump.

La solicitud, a la Oficina de Responsabilidad del Gobiernodemuestra una vía que el partido minoritario está utilizando para ejercer responsabilidad sobre las acciones de Trump. La GAO es una agencia independiente y no partidista que trabaja para el Congreso.

La GAO puede examinar cómo se gastan los dólares de los contribuyentes y proporcionar a las agencias federales del Congreso y una información objetiva basada en hechos para ayudar al gobierno a ahorrar dinero y trabajar de manera eficiente.

En una carta al Contralor del GAO, el general Gene Dodaro, Merkley solicitó una “auditoría integral” de la política exterior y las implicaciones de seguridad nacional de los profundos recortes de la administración Trump a la asistencia extranjera, su cierre de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) de la Administración de Trump, y los esfuerzos para reducir el departamento de Estado.

“Los presidentes anteriores han dado importancia históricamente a la asistencia extranjera como una herramienta para ofrecer un valor de seguridad nacional”, escribió Merkley. “Los recortes recientes de la Administración Trump han tenido graves consecuencias humanitarias y erosionado la influencia de los Estados Unidos a nivel mundial”.

“Han disminuido la capacidad de Estados Unidos para proyectar el poder blando, avanzar en los intereses nacionales y mantener la relevancia en un panorama geopolítico cada vez más competitivo”, agregó.

En una de sus primeras acciones ejecutivas en enero, Trump emitió una congelación general sobre asistencia extranjera durante 90 días a la espera de una revisión aparente. Pero la administración envió órdenes de trabajo de parada a miles de receptores de ayuda extranjera, que cubrió una amplia gama de servicios desde la vida, la vida de la vida y la buena gobernanza que envió el mundo de la ayuda al caos.

En el transcurso de unos pocos meses, el llamado Departamento de Eficiencia del Gobierno del multimillonario de Tech Elon Musk (DOGE) dirigió el esfuerzo de cerrar efectivamente a USAID, reduciendo aproximadamente el 80 por ciento de su recorte presupuestario de $ 40 mil millones y reduciendo el personal de la agencia en aproximadamente un 90 por ciento.

Y la solicitud de Merkley de una auditoría también se produce como es la administración TrumpSegún se informa, los planes de reflexión para cortarLa financiación del Departamento de Estado en casi la mitad.

El demócrata de Oregon pidió a la GAO que examine el efecto de reducción de la ayuda en los esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos y la influencia global, examine los impactos económicos y humanitarios, evalúe cómo Rusia y China están explotando la ausencia de los Estados Unidos y evalúan cómo los recortes de personal en USAID y el Departamento de Estado afectan la planificación, la supervisión y la ejecución de los programas de asistencia extranjera.

“Dado que la administración Trump ha decidido retener un número limitado de programas, me preocupa que la desconexión de los Estados Unidos proporcione una apertura para los adversarios como la República Popular de China para obtener ganancias políticas sustanciales, socavar los valores democráticos y crear dependencias económicas que dañen los intereses de los Estados Unidos a largo plazo”, escribió el senador.

Merkley calificó los recortes de Trump “no solo ilegales, sino inconstitucionales”. Los demócratas del Senado argumentan que la rama ejecutiva no tiene poder para desmantelar una organización, USAID, que fue establecida por el Congreso o retrasó los fondos apropiados por la Legislatura. Pero un tribunal de apelaciones el mes pasado dictaminó que Musk y Dogs retuvieron la autoridad para cerrar la agencia.

“Si bien el papel y las acciones de los acusados ​​relacionados con la USAID no son convencionales, no convencional no necesariamente es igual a la inconstitucional”, escribió el juez de circuito de los Estados Unidos, Marvin Quattybaum.

“Y nada de esto es decir que los demandantes no podrán desarrollar evidencia de conducta inconstitucional a medida que avanza el caso”, agregó. “El tiempo lo dirá”.





Fuente