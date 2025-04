Los legisladores del Partido Republicano se quedan sin opciones para pagar la costosa agenda de Trump

Los líderes republicanos se están quedando sin formas de pagar la agenda del presidente Trump a medida que los legisladores del Partido Republicano derriban varias propuestas para reducir el gasto o aumentar los ingresos.

Sin encontrar algunas ideas nuevas, el Partido Republicano corre el riesgo de agregar billones de dólares a los déficits futuros al aprobar la agenda de Trump, algo que muchos conservadores detestan hacer.

Los observadores externos están expresando pesimismo que los republicanos aterrizarán en ideas que tengan suficiente apoyo para obtener la ley.

“Simplemente no los veo obtener el dinero. No hay ‘allí’ allí, para ser honesto al respecto. Si quieren gastar dinero, terminarán poniéndolo en la deuda”, dijo el ex senador Judd Gregg (NH), quien anteriormente se desempeñó como presidente republicano del Comité de Presupuesto del Senado.

“Tampoco lo van a sacar de tarifas. Tienes [White House trade adviser Peter] Navarro corriendo diciendo que obtendrán $ 600 mil millones en ingresos arancelarios. Eso es absurdo. Es una economía básica. Aumenta el precio, la gente deja de comprarlo ”, dijo.

“Todo es una broma, para ser honesto contigo, cuando se trata de ahorrar dinero y reducir la deuda”, agregó. “Este presidente no le importa demasiado la deuda”.

Maya MacGuineas, presidente del comité de un presupuesto federal responsable, dijo que los legisladores deben acudir a sí mismos para retroceder político y hacer recortes significativos, a pesar de que reducirá algunos beneficios.

“Si saca todas las grandes macetas de dinero de la mesa, se hace muy difícil encontrar suficientes ahorros para compensar $ 4, $ 5, o más, billones en recortes de impuestos, y mucho menos reducir la deuda, que es el objetivo declarado de muchos miembros”, dijo.

“La gente dice que no puede tocar los beneficios para nada, no puede aumentar los impuestos. OK, entonces vamos a tener una crisis de deuda. Ese es el resultado de no hablar de beneficios y/o impuestos”, advirtió.

El plan más ambicioso flotó hasta ahora, para reducir el gasto de Medicaid en cientos de miles de millones de dólares, ahora aparece casi muerto después de que una docena de republicanos de la Cámara de Representantes informaron a su liderazgo esta semana que no apoyarían un proyecto de ley que incluya ninguna reducción en la cobertura de Medicaid a las poblaciones vulnerables.

Los republicanos que se han resistido a los recortes de Medicaid dicen que están dispuestos a apoyar los nuevos requisitos de trabajo para el programa, lo que ahorraría aproximadamente $ 109 mil millones durante 10 años, y para eliminar el “fraude”. Pero eso lograría ahorros limitados.

Los expertos en presupuesto dicen que los recortes de gastos discrecionales propuestos recomendados por el Departamento de Eficiencia del Gobierno de Elon Musk (DOGE), que aún necesitaría ser aprobado a través de un voto por parte del Congreso, terminará ahorrando relativamente poco dinero a largo plazo en comparación con el enorme costo proyectado de la agenda de Trump.

Hasta ahora, Musk no se ha acercado a encontrar los recortes de $ 1 billón en los que inicialmente dijo que encontraría. Incluso si su equipo de dux redujo toda no defensa, fondos federales discrecionales, casi todo el dinero asignado por el Congreso fuera del Pentágono anualmente, aún no alcanzaría $ 50 mil millones por debajo de su objetivo.

Desde entonces, Musk ha recuperado significativamente su objetivo de reducción del presupuesto para el próximo año, diciendo que ahora anticipa ahorros de $ 150 mil millones de la reducción de los desechos y el fraude.

“Este grupo de duxtación está viendo mucho humo, pero básicamente lo está haciendo con una pequeña vela”, dijo Gregg. “Van tras eventos discrecionales marginales, que básicamente generan ahorros muy pequeños. Por lo tanto, no lo van a sacar de las cuentas discrecionales. Obtendrán algunos, pero no va a ser grande”.

Llamó a todo el ejercicio “mucha extravagancia y muy poca sustancia”.

Trump ha descartado hacer recortes sustanciales a los dos impulsores más grandes de la deuda federal (Seguridad Social y Medicaid, y los recortes a los programas de salud de los veteranos y el pago de jubilación militar también se consideran fuera de los límites.

Algunos aliados de Trump están flotando la idea de elevar la tasa para el nivel superior del impuesto sobre la renta del 37 por ciento al 39.6 por ciento o crear un nuevo grupo del 40 por ciento para las personas que ganan más de $ 1 millón, pero esas ideas se encuentran en una dura oposición de los republicanos del Senado.

“Me opongo firmemente a aumentar los impuestos”, dijo el senador Ted Cruz (R-Texas) la semana pasada cuando se le preguntó sobre la reducción de impuestos sobre los ricos.

El orador Mike Johnson (R-La.) Y el líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.D.) prometieron en una conferencia de prensa del 10 de abril que buscarían al menos $ 1.5 billones en reducción de déficit en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que esperan aprobar para asegurar la frontera, además de los gastos de defensa y extender los recortes de impuestos Trump 2017.

Hicieron esa promesa de calmar a los halcones fiscales en la Cámara liderados por los representantes Chip Roy (R-Texas) y Andy Harris (R-Md.), Que amenazaron con votar en contra de la resolución presupuestaria modificada por el Senado.

Extender los recortes de impuestos de 2017 expirados de Trump agregaría un estimado de $ 4.6 billones a la deuda durante la próxima década.

Además, los republicanos de la Cámara y el Senado están pidiendo que el gobierno federal gaste entre $ 200 mil millones y $ 350 mil millones para asegurar las fronteras de la nación y entre $ 100 mil millones y $ 150 mil millones para reforzar el gasto de defensa.

Luego están las nuevas propuestas de desgravación fiscal que Trump ha puesto sobre la mesa, como eximir los ingresos con propina de los impuestos, que costarían entre $ 150 mil millones y $ 250 mil millones durante 10 años, y proteger los beneficios del Seguro Social de los impuestos, que se proyecta que costará $ 1.5 trillones durante una década.

Los expertos en presupuesto dicen que los negociadores tendrán dificultades para encontrar $ 1.5 billones en ahorros.

“No veo dónde puede hacer $ 1.5 billones a menos que realmente se ingrese a Medicare y beneficios reales”, dijo William Hoagland, vicepresidente senior del Centro de Políticas Bipartidistas que anteriormente se desempeñó como Director Republicano de Personal del Comité de Presupuesto del Senado. “No sé cómo lo haces”.

Señaló que implementar nuevos requisitos de trabajo para Medicaid ahorraría solo un estimado de $ 109 mil millones en 10 años.

Y advirtió: “Es extremadamente difícil definir qué residuos, fraude y abuso son”.

“Si define el gasto derrochador para ser algo así como el impuesto al proveedor”, dijo, refiriéndose a un truco de presupuesto que los estados utilizan para obtener más fondos federales de Medicaid al gravar y reembolsar a los proveedores de atención médica, podría producir grandes ahorros federales, pero provocaría una gran oposición política.

“Ese puede ser un gran número, podría estar bien en $ 500 mil millones a $ 600 mil millones [in savings]pero creo que la mayoría de la gente diría que eso resultaría en una reducción en los beneficios, así que creo que el impuesto al proveedor está fuera de la mesa ”, dijo.

El comité de un presupuesto federal responsable estima que la prohibición de los llamados trucos de impuestos de proveedores de Medicaid ahorraría $ 720 mil millones en 10 años.

Limitar esos impuestos al 2.5 por ciento de los ingresos del proveedor ahorraría $ 285 mil millones al tiempo que limitarlos al 10 por ciento de los fondos generales estatales ahorraría $ 350 mil millones, según las proyecciones del grupo.

El senador John Cornyn (R-Texas), miembro del Comité de Finanzas del Senado, ha hablado sobre la eliminación de “gastos” fiscales o exenciones de impuestos de nicho que benefician a las circunscripciones especiales, como la deducción de intereses hipotecarios.

Pero cada una de esas exenciones fiscales especiales tiene circunscripciones vocales, y cuanto más grandes son las exenciones de impuestos, más poderosos son los intereses especiales que presionan por ellos.

Es más probable que los negociadores republicanos eliminen el crédito fiscal del vehículo eléctrico (EV), un logro firmante de la agenda de energía limpia del presidente Biden. El crédito fiscal de consumo de $ 7,500 para los EV fue identificado en noviembre por el equipo de transición de Trump como una compensación para la reforma fiscal.

Otros créditos fiscales de energía limpia que fueron promulgadas por la Ley de Reducción de la Inflación de Biden (IRA), como el crédito fiscal de producción de electricidad renovable, el crédito fiscal de inversión energética, el crédito fiscal de electricidad limpia y el crédito fiscal de producción podrían eliminarse para pagar las prioridades fiscales de Trump.

Pero incluso esas exenciones fiscales, que se creía que eran frutas de bajo colgante, tienen partidarios en el Partido Republicano.

Cuatro senadores republicanos, John Curtis (Utah), Thom Tillis (NC), Lisa Murkowski (Alaska) y Jerry Moran (Kan.), Enviaron una carta a Thune este mes advirtiendo que derogar los créditos fiscales de energía del IRA perjudicaría a las empresas y empleos.

“Si bien apoyamos la responsabilidad fiscal y los esfuerzos prudentes para racionalizar el código tributario, advirtemos contra la derogación a gran escala de los créditos actuales, lo que podría conducir a interrupciones significativas para el pueblo estadounidense y debilitar nuestra posición como líder de energía global”, escribieron.

Grandes cortes al gasto de defensa también enfrentan una oposición firme en Capitol Hill.

El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker (R-Miss.) Insistió en proporcionar al menos $ 150 mil millones en nuevos gastos para el Pentágono para mantener las capacidades de defensa de los Estados Unidos.

Una fuente republicana del Senado dijo que los $ 150 mil millones en nuevos fondos de defensa son un “mínimo” para el paquete de reconciliación presupuestaria.

Otra posible maceta de ahorro podría provenir de tomar medidas enérgicas contra los llamados pagos inadecuados en Medicare, Medicaid y otras partes del gobierno.

Pero el seguimiento y la eliminación de esos pagos inadecuados requeriría grandes gastos federales por adelantado para financiar al personal para hacer el trabajo intensivo en el trabajo.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, por ejemplo, encontró $ 51.1 mil millones en pagos inadecuados en Medicare y $ 50.2 mil millones en pagos inadecuados en Medicaid en 2023.

Hoagland dijo que los encargados de formular políticas podrían encontrar alrededor de $ 2 en ahorros por cada $ 1 gastado en eliminar pagos inadecuados.

Pero todavía es difícil encontrar una manera de encontrar $ 1.5 billones en ahorros durante 10 años sin afectar los beneficios.

Hoagland dijo que el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que ha sido encargado por la resolución del presupuesto conjunto al encontrar $ 880 mil millones en reducción del déficit, “tendrá que mirar otras cosas además de la atención médica” para alcanzar ese objetivo.

Dijo que tendrá que considerar la venta de activos federales, como el espectro de radiofrecuencia.





