El IRS toma el centro del escenario en controversias políticas, batallas partidistas

El IRS se ha convertido en la zona cero para algunas de las batallas políticas más acaloradas de los primeros 100 días del presidente Donald Trump en el cargo.

La agencia de recaudación de impuestos es el sitio de controversias que van desde el uso de datos de los contribuyentes para una represión de inmigración, el estado exento de impuestos de una importante universidad estadounidense que se ha negado a cumplir con las demandas de Trump, el acceso a la información financiera de los estadounidenses por un panel de reducción del gobierno y una solicitud de revisión de auditoría para uno de los amigos de Trump.

El IRS ha sido durante mucho tiempo un punto caliente de la rivalidad partidista, pero se está convirtiendo cada vez más en la cara de la polarización política de Washington, dicen los expertos.

A nivel de política, el IRS ha sufrido uno de los cambios de péndulo político más difícil entre las administraciones sucesivas de cualquier agencia gubernamental, que va de una renovación operativa masiva y una ola de contratación durante la administración Biden a los despidos y un desgaste sin obstáculos bajo Trump que podría reducir hasta el 40 por ciento de la fuerza laboral de la agencia.

“Las controversias en el IRS en este momento son desconocidas si las tiene en cuenta al mismo tiempo”, dijo Vanessa Williamson, miembro principal de Brookings Institution and Taxations Scholar, a The Hill.

“Hemos visto problemas con la politización del IRS y hemos visto recortes de fuerza laboral antes, pero estos realmente están en otro orden y todos están sucediendo a la vez”.

Una cabalgata de comisionados

El viernes, el comisionado interino del IRS, Gary Shapley, dejó su cargo en la cima de la agencia después de un desacuerdo entre el asesor presidencial Elon Musk y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien, según los informes, se quejó al presidente Trump de que se quedó fuera de la decisión de nombrar a Shapley.

Shapley ganó el favor de los republicanos en 2023 después de criticar una investigación de la administración Biden sobre las actividades comerciales de Hunter Biden, el hijo del presidente.

En febrero, el miembro del Comité del Senado del Comité de Finanzas, Chuck Grassley (Iowa), envió un carta a Bessent alabando la “valentía, coraje, experiencia e integridad” de Shapley.

La salida de Shapley continúa un tiovivo en la parte superior del IRS. En los 91 días desde que Trump ha estado en el cargo, no menos de cuatro personas lo han dirigido.

Antes de Shapley, quien fue reemplazado por el Secretario Adjunto del Tesoro Michael Faulkender, los agentes de carrera del IRS Melanie Krause y Douglas O’Donnell se desempeñaron como comisionado interino.

Antes de asumir el cargo, Trump anunció que reemplazaría a Danny Werfel, quien fue el último comisionado confirmado por el Senado y cuya experiencia en gestión de operaciones, en oposición a la práctica legal del sector privado, se adaptaba específicamente al proyecto democrático de modernizar la agencia. Werfel renunció en enero antes de que Trump asumiera el cargo.

La expulsión de Werfel fue inusual. Los comisionados del IRS cumplen términos de cinco años para separarlos del ciclo electoral, y generalmente sirven más allá de sus términos.

Charles Rettig, quien era el predecesor de Werfel, fue nombrado para dirigir la agencia por Trump durante su primer mandato, pero también sirvió para la mayor parte de la presidencia de Biden.

Lucha por el acceso a los datos de los contribuyentes

Durante los primeros 100 días de Trump, el IRS ha sido sacudido por controversia después de la controversia.

Podría decirse que los dos más significativos se refieren a las grandes cantidades de datos que el IRS mantiene en los contribuyentes estadounidenses, incluida la información de la cuenta bancaria, los datos sobre las operaciones comerciales, los números de seguro social, las piezas de identificación personal y los montones de otros datos financieros confidenciales.

Según los informes, el panel presidencial de reducción de costos dirigido por Elon Musk conocido como “Doge” ha obtenido acceso a estos datos legalmente protegidos, lo que llevó a los responsables políticos a preguntar por qué e incluso aportar protestas públicas.

“No me gusta la intervención de Elon en nuestro gobierno, ni su presupuesto, ni nada que ver con ninguno de los datos que puede ver”, dijo a The Hill, un residente de la ciudad de Nueva York que estaba protestando frente a una sala de exposición de Tesla durante el fin de semana. “Estamos tratando de señalar que su intervención realmente no pertenece a nuestro gobierno”.

Mientras que el Tesoro y la Casa Blanca tienen según se informa Acordó límites sobre el acceso de Doge a los datos del IRS, los críticos han estado en armas.

“La presencia de afiliados duxes en el IRS podría crear riesgos aún mayores para la privacidad de los contribuyentes”, escribió los abogados del Centro de Derecho Fiscal de la Universidad de Nueva York en febrero. “Estas preocupaciones se aumentan cuando se ven junto con los cambios de personal en la división de impuestos del Departamento de Justicia”.

El intercambio de datos entre el IRS y la aplicación de la inmigración y la aduana (ICE) como parte de una represión de inmigración más amplia por parte de la administración Trump condujo a la renuncia de los altos funcionarios del IRS y produjo una protesta de los grupos de derechos.

“El Congreso tenía claro que los funcionarios de inmigración no pueden obtener datos fiscales del IRS para localizar a los inmigrantes”, dijo Nandan Joshi, quien demandó para bloquear el acuerdo de datos para el Grupo de Litigios de Ciudadanos Públicos, en un comunicado a fines del mes pasado. “Los funcionarios de la administración de Trump deberían respetar los límites que impuso el Congreso en lugar de buscar formas de marcarlos”.

Acusaciones de usar el IRS para castigar y recompensar

Otras controversias del IRS giran en torno a los usos de la agencia para castigar a los enemigos políticos y recompensar aliados políticos, algo para lo que no se permite utilizar la agencia fiscal.

Trump ha amenazado con revocar el estado exento de impuestos de la Universidad de Harvard después de que la Universidad se negó a cumplir con una orden de la administración para tomar medidas enérgicas contra el presunto antisemitismo.

“Quizás Harvard debería perder su estado exento de impuestos y ser gravado como una entidad política si sigue presionando las redes políticas, ideológicas y del terrorista que respaldan/apoyan la enfermedad?”, Escribió Trump en las redes sociales el 15 de abril.

El presidente de Harvard, Alan Garber, dijo que las órdenes de la administración Trump no son realmente sobre combatir el antisemitismo, sino que tienen más que ver con el control del clima intelectual en la universidad.

“Aunque algunas de las demandas descritas por el gobierno tienen como objetivo combatir el antisemitismo, la mayoría representa una regulación gubernamental directa de las ‘condiciones intelectuales’ en Harvard”, escribió en una carta del 14 de abril al personal, estudiantes y ex alumnos.

“No aceptaremos su acuerdo propuesto”, dijo.

El ex presidente y secretario del Tesoro de Harvard, Larry Summers, respondió a la amenaza de Trump sugiriendo que las renuncias estaban en orden sobre la conducta.

“Cualquier secretario del Tesoro que se respeta a la autoestima renunciaría más bien [than] Haga que el departamento sea cómplice de la arma del IRS contra un adversario político del presidente “, escribió.

Por otro lado, los funcionarios de la administración también enfrentan informes de que han usado el IRS para hacer favores políticos. El funcionario del Tesoro, David Eisner, le pidió al IRS que revisara una auditoría que la agencia estaba actuando en el CEO de MyPillow, Mike Lindell, a quien Eisner describió como “un amigo de alto perfil del presidente”, según el New York Times.

Los funcionarios del IRS remitieron la solicitud de Eisner al Inspector General de la Agencia, según The Times.

De la renovación a la degradación

Además de las numerosas controversias políticas que ahora se alzan la agencia, el IRS ha realizado un giro de 180 grados de las administraciones Biden a Trump a nivel de política administrativa.

Los demócratas dieron al IRS $ 80 mil millones en 2022 como parte de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), la mayoría de los cuales estaban destinados a aumentar la aplicación de fiscales en grandes corporaciones y los ricos.

El recaudador de impuestos incluso estableció una nueva unidad en su gran negocio y división internacional específicamente para dirigir la evitación fiscal entre asociaciones complejas, una designación de negocios que ha proliferado en las últimas décadas y donde el gobierno no puede recaudar una parte significativa de los ingresos que se debe.

Los republicanos en el transcurso de la administración Biden pudieron recuperar y eventualmente congelaron casi la totalidad de esos fondos de aplicación, muchos de los cuales habrían acudido a contratación de auditores.

Bajo Trump, la agencia ha anunciado ola tras ola de despidos en el recaudador de impuestos, deshacerse de los empleados del juicio y luego anunciar recortes adicionales para el personal de cumplimiento fiscal. Al final de su reducción de personal, el IRS podría perder el 40 por ciento de su fuerza laboral, pasando de un tamaño de personal de alrededor de 100,000 empleados a 60,000, según un informe del Red de noticias federales.

Se suponía que el proyecto de ley de Biden conduciría a un cambio transformador para el IRS.

“Ahora lo que estamos viendo es un cambio transformador al IRS, pero en una dirección diferente”, dijo a The Hill, Janet Holtzblatt, ex subdirectora de la Oficina de Análisis de Impuestos del Tesoro.

Cada año, la agencia no recauda alrededor de $ 700 mil millones en impuestos, una cantidad conocida como la “brecha fiscal” que en realidad podría ser tan grande como $ 1 billón, según el ex comisionado Charles Rettig.

Una historia de la politización

El IRS tiene una larga y turbia historia de participación sospecha y comprobada en las batallas políticas, a pesar de que es contra la ley.

Los ex funcionarios del FBI James Comey y Andrew McCabe se encontraron recibiendo un tipo de auditorías raras e invasivas en 2022 después de incurrir en la ira del presidente Trump.

A controversia Involucrar al jefe de la división de organizaciones exentas del IRS durante la administración de Obama enfureció a los conservadores, que se sintieron injustamente atacados por el IRS.

Acusaciones sobre el mal uso del IRS por el ex presidente Richard Nixon salió a la luz Durante el escándalo de Watergate.

Estados Unidos tiene uno de los conjuntos más complicados de leyes fiscales en el mundo, que abarca millones de palabras y decenas de miles de páginas, excluyendo innumerables páginas de jurisprudencia. Incluso contiene códigos fiscales alternativos que se activan cuando el código tributario principal ha sido explotado tan sucesivamente por los sofisticados contribuyentes que han reducido sus impuestos a nada de manera efectiva.

Los historiadores de los impuestos dicen que esto lo hace susceptible a la politización.

“Los impuestos son más aburridos en otros países”, dijo Vanessa Williamson de Brookings. “Pero también ha sido más aburrido en el pasado en los Estados Unidos. A mediados del siglo XX, la política fiscal no era una parte importante de la plataforma de campaña de cualquiera de las partes. Eso es difícil de imaginar ahora”.





