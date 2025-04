Schumer exige detalles sobre los reclamos de ahorro de dux

By







El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) exige una prueba del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DoGe) reclamos de ahorroacusando a Doge y a la Oficina de Gestión de Personal (OPM) vinculada en una carta de “rechazo obstinadamente[ing] Para divulgar cualquier información “sobre al menos uno de los contratos cancelados que supuestamente redujeron el gasto federal por millones.

“La falta de cooperación de ambas agencias es preocupante”, escribió Schumer en la carta al director de OPM Charles Ezell el martes. “El público tiene el derecho de acceder a documentos sobre los ahorros reportados de DOGE. Dichos documentos deben estar disponibles para garantizar que estos ahorros reclamados sean reales, legítimos y verdaderamente beneficiosos para los contribuyentes”.

Doge, dirigido efectivamente por el multimillonario tecnológico Elon Musk, ha publicado un “Muro de recibos“Listado en línea de casi 8,500 contratos gubernamentales que dice que canceló para un ahorro combinado de $ 30 mil millones.

Schumer citó específicamente las afirmaciones de Doge de que más de $ 318 millones en ahorros provienen de cancelar una solicitud de ofertas en un contrato para “proporcionar recursos humanos” a través de OPM. OPM no ha suministrado documentos para demostrar que estaba buscando propuestas para dicho contrato, y uno no aparece en bases de datos federales de solicitudes, El New York Times informó el 13 de abril.

“Al no proporcionar una documentación clara y negar el acceso a los registros que rodean esta solicitud, OPM ha hecho imposible determinar si la cancelación de esta propuesta resultó en los ahorros que Dogs ha reclamado”, escribió Schumer. “El público queda en la oscuridad en cuanto a si estos ahorros se basan en datos reales y verificables”.

“Esta falta de transparencia solo plantea más preguntas sobre la precisión de los ahorros reportados de Doge y la efectividad de sus medidas de ahorro de costos”, agregó.

El presidente Trump ha encargado el asesor principal Musk y su equipo de Doge a encontrar formas de reducir drásticamente el gasto federal al reducir los desechos, el fraude y el abuso, pero los demócratas y otros críticos han cuestionado la efectividad del esfuerzo y las consecuencias involuntarias de los servicios gubernamentales cruciales.

