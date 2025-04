La señal del equipo de Trump se usa en el centro de atención

96



Revelaciones de que el secretario de defensa Pete Hegseth Información militar confidencial compartida con miembros de la familia en otro chat de señal ha escrutinio renovado En el uso de la plataforma de mensajería. A principios de esta semana, el New York Times publicó un informe de bomba que indicaba que Hegseth compartió los mismos planes de ataque que había revelado en un chat de señal informado anterior con su esposa, Jennifer Hegsethque es un ex productor de Fox News y no está empleado por el Departamento de Defensa, y alrededor de una docena de otras personas de su círculo interno personal y profesional. El informe llegó menos de un mes después del editor en jefe del Atlántico Jeffrey Goldberg reveló que fue incluido en un chat de grupo de señales con más de una docena de altos funcionarios de la administración de Trump. Los funcionarios de la administración, según Goldberg, usaron la conversación para discutir planes para ataques aéreos sobre hutíes respaldados por Irán en Yemen horas antes de que se lanzaran. La señal de la pieza del Atlántico, una oferta de servicio de mensajería cifrado de extremo a extremo, Bajo el foco de atención como expertos en ciberseguridad sopesaron los riesgos de usar una aplicación de terceros para obtener información confidencial. La historia también planteó preguntas más amplias sobre qué plataformas pueden usar funcionarios gubernamentales y las medidas de ciberseguridad para potenciales Irigas de información. La administración Trump defendió ferozmente a Hegseth y su liderazgo el lunes. A raíz de las últimas noticias, Sen. Adam Schiff (D-Calif.) Pidió a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) que investigara a los funcionarios de la Administración de Trump de señal y otros Aplicaciones de mensajería de terceros. Schiff, un crítico frecuente de Presidente Trump, Instó a NARA a asegurarse de que los mensajes enviados sobre la aplicación de mensajería cifrada por parte de los funcionarios de Trump se conserven y advierten que, aparte de las preocupaciones de seguridad nacional, el uso de la señal "crea un riesgo profundo de incumplimiento con la preservación de documentos". "Escribo para solicitar que la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) tomar de inmediato acción Para preservar los registros y perseguir medidas correctivas en relación con el uso de señales y otras aplicaciones de mensajería comercial y correo electrónico por parte de funcionarios de la administración de Trump ", escribió Schiff en un carta de cuatro páginas. Schiff advirtió en la carta que "además de los riesgos de seguridad nacional, el uso de aplicaciones de mensajería como Signal crea un riesgo profundo de incumplimiento de los requisitos de preservación de documentos porque permiten a los usuarios crear configuraciones para eliminar automáticamente los mensajes". Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Las ganancias de Tesla se sumergen en un 71 por ciento en el primer trimestre Las ganancias trimestrales de Tesla cayeron en un 71 por ciento, anunció la compañía el lunes, marcando la última señal de malas noticias para el fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk a medida que persiste el escrutinio del multimillonario tecnológico. La compañía de vehículos eléctricos reportó una disminución del 9 por ciento en los ingresos durante los primeros tres meses de este año. Sus ganancias totalizaron $ 409 millones, por debajo de $ 1.4 mil millones en el primer trimestre del año pasado, la compañía …

Tesoreros del estado demócrata a Tesla: el almizcle se distrae a medida que se hunde el stock Ocho tesoreros estatales demócratas presionaron el martes al presidente de la junta de Tesla sobre el desempeño vacilante de la compañía, planteando preguntas sobre si Elon Musk está dedicando suficiente tiempo a su firma de vehículos eléctricos (EV) en medio de su trabajo en la administración Trump. En una carta al presidente de Tesla, Robyn Denholm, los tesoreros expresaron su preocupación de que las dificultades recientes de la compañía indican “gobernanza y liderazgo más profundos … Historia completa

Tesla resuelve el caso de la muerte injusta del accidente de 2021 eV, incendio Tesla ha resuelto un caso de muerte injusta con el patrimonio de un hombre que fue asesinado en un accidente que involucró a uno de los vehículos eléctricos (EV) de la compañía. La compañía EV de Elon Musk llegó a un acuerdo con el patrimonio de Clyde Leach y su esposa Donna Leach para desestimar la demanda, según una presentación de la corte el lunes. La presentación no reveló los detalles del acuerdo. Leach murió en 2021 cuando su Tesla … Historia completa

El proyecto de ley de Florida permitiría a los propietarios usar la ‘fuerza razonable’ contra los drones Los legisladores de Florida están considerando un proyecto de ley que permitiría a los propietarios usar la “fuerza razonable” contra los drones, probablemente provocado por el aumento del año pasado en avistamientos de misteriosos vehículos aéreos no tripulados (UAV). La medida, patrocinada por el senador estatal Keith L. Truenw (R) el mes pasado, fue colocada en el calendario legislativo del Senado de Florida el 16 de abril. Los constituyentes en todos los Estados Unidos han señalado descontento … Historia completa

Fundación Nacional de Ciencias Cancela las subvenciones de investigación relacionadas con la información errónea, la desinformación (Laboratorio de periodismo de Nieman) La administración de Trump considerando la política para integrar la inteligencia artificial en escuelas K-12 (The Washington Post)

Paul Atkins fue jurado como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el lunes, solidificando el realineamiento pro-Cristto de la Presente Trump. Atkins, que se espera que sea un aliado clave para la industria criptográfica, toma el timón de una agencia que será central para determinar cómo están regulados los activos digitales. "Me siento honrado por la confianza y la confianza, el presidente Trump y el Senado me han puesto para liderar la SEC", dijo Atkins en un comunicado. Su nombramiento marca una fuerte salida de la ex silla de la SEC Gary Genslerque tenía una relación tensa con la industria criptográfica. Sin embargo, su reemplazo temporal, silla de la SEC en funciones Mark Uyedano ha perdido tiempo durante su breve mandato en la cima de la agencia. Se ha movido rápidamente para remodelar la política de criptografía de la SEC, que incluye: Formando un grupo de trabajo criptográfico enfocado en desarrollar un marco regulatorio para activos digitales Desestimar casos contra empresas criptográficas, como Coinbase, Kraken, Consensys y Ripple Reconsiderando las propuestas de la era de Biden que afectan a la industria Uyeda dio la bienvenida a Atkins, quien anteriormente se desempeñó como comisionado de la SEC bajo el presidente George W. Bush, de regreso a la agencia el lunes. "A veces, la vida es un círculo completo", dijo en un comunicado. "En octubre de 2006, me uní a la comisión como abogado del entonces comisionado Paul S. Atkins". "Hoy, me enorgullecía jurar en Paul como el próximo presidente de la comisión", continuó Uyeda, agregando, ","Ahora, la transición establecida por los votantes en noviembre pasado está completa ".

Desestimar casos contra empresas criptográficas, como Coinbase, Kraken, Consensys y Ripple

Washington Post tins lidia con OpenAi El Washington Post ha llegado a un acuerdo con OpenAI que permitirá al proveedor de inteligencia artificial utilizar el periodismo de la salida como parte de su función de búsqueda. Como parte del acuerdo, el CHATGPT de Openai mostrará resúmenes, citas y enlaces a informes originales de la publicación en respuesta a preguntas y indicaciones relevantes, dijo la compañía. Los términos del acuerdo no fueron revelados. "Asegurar que los usuarios de ChatGPT tengan …

