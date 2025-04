Almizcle en una encrucijada

Tecnología

Tecnología

La gran historia Musk intenta revertir el curso en Tesla Elon Musk está en modo de control de daños en Tesla, ya que las decepcionantes ganancias de la compañía obligan al multimillonario de tecnología Reevaluar su enfoque. © Pool Associated Press Enfrentado con un 71 por ciento de caída En las ganancias del primer trimestre, el CEO de Tesla intentó asegurar a los inversores el martes que pronto pasará menos tiempo trabajando en los llamados esfuerzos de reducción de costos del Departamento de Eficiencia del Gobierno del Presidente Trump y se centrará más en su empresa. “Comenzando probablemente en [the] el próximo mes, mayo, mi asignación de tiempo a Doge caerá significativamente“, Dijo Musk al comienzo de la llamada de ganancias de Tesla el martes. El estatus especial del gobierno de Musk está establecido en Final el 30 de mayoaunque ha habido preguntas abiertas sobre cuánto duraría su presencia de la Casa Blanca. El multimillonario dejó en claro el martes que está en una encrucijada En medio de una reacción violenta sobre Doge. “Más importante que los números, este era el momento en que Musk podía pivotar, hablar con los accionistas/empleados, y alejarse Desde la Casa Blanca de Doge/Trump y el compromiso como CEO de Tesla … y lo hizo en voz alta y clara en una conferencia telefónica que vemos como un punto de inflexión en la historia de Tesla ”, escribieron los analistas de Wedbush Securities en una nota de inversores el miércoles. Los comentarios de Musk se produjeron una hora después de que Tesla lanzó sus ganancias del primer trimestre, que totalizó $ 409 milloneso 12 centavos por acción, en los primeros tres meses de este año. Musk abrió la llamada de ganancias del martes reconociendo inmediatamente el retroceso que enfrenta el trabajo de Dege, que está impulsando despidos masivos en agencias federales y recortes de gastos de programas. Después de unos tres meses de liderar los esfuerzos de Doge, Musk dijo que el “trabajo importante” de establecer Doge está hecho, dándole la capacidad de cambiar su tiempo a Tesla. “Creo que continuaré gastando un día o dos por semana En asuntos del gobierno, mientras el presidente quisiera que lo haga y mientras sea útil “, dijo a los inversores.” Pero a partir del próximo mes, me asignaré probablemente más de mi tiempo a Tesla “. Si bien se esperaba que Tesla tuviera números decepcionantes dado su desempeño en el mercado este año, algunos observadores dijeron que la caída era más grande de lo previsto. “Todos esperaban que hubiera algún efecto negativo en la imagen de marca de Tesla, pero fue solo la escala lo que tomó Mucha gente desprevenida“, Dijo Maxwell Shulman, analista de Beacon Policy Advisers. No obstante, los analistas de mercado vieron los comentarios de Musk como un signo optimista para Tesla y sus acciones, que ha caído casi un 50 por ciento desde diciembre. Las acciones de Tesla se recuperaron El miércoles, saltando 6 por ciento después de la llamada de ganancias. Los analistas de William Blair & Co. atribuyeron el anuncio de Doge de Musk como el “componente más grande” en la actuación del mercado del miércoles de Tesla. Los analistas de Wedbush predijeron que el movimiento eliminará el “Daño de la marca” Causado por Musk y Dege en los últimos meses, llamando a los comentarios del líder tecnológico “las mejores y mejores noticias posibles” para los inversores de Tesla. Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Trump firma la orden ejecutiva que incorpora la IA en las aulas El presidente Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles que tiene como objetivo incorporar la inteligencia artificial (IA) en las aulas de Estados Unidos. “La idea básica de esta orden ejecutiva es asegurarnos de capacitar adecuadamente la fuerza laboral del futuro asegurando que los niños escolares, los jóvenes estadounidenses, estén adecuadamente capacitados en las herramientas de IA, para que puedan ser competitivos en los años económicos a partir de ahora en el futuro, a medida que se convierte en IA … Historia completa

Musk dice que el bloqueo de China de los imanes de tierras raras golpeará a los robots humanoides de Tesla El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo el martes que la decisión de China de bloquear las exportaciones de imanes de tierras raras en respuesta a las tarifas del presidente Trump retrasará la tasa de producción para los Optimus Robots de la compañía, que realizarán funciones diarias humanas. Musk dijo que los imanes de tierras raras son necesarias para el brazo de los robots para permitir que la máquina alimentada por inteligencia artificial (IA) se ajuste en espacios pequeños. Porcelana … Historia completa

Trump asistir a la cena con los principales titulares de su moneda de meme El presidente Trump asistirá a una cena el próximo mes con los principales titulares de su moneda meme, anunció el miércoles el sitio web oficial del token. La cena con el presidente estará disponible para los 220 titulares de $ Trump, la moneda de memes que presentó poco antes de asumir el cargo en enero. El evento, programado para el 22 de mayo en Trump’s Golf Club cerca de Washington, es promocionado como una oportunidad para escuchar “de primera mano” de Trump sobre … Historia completa

Los ex trabajadores de Openai le piden a California y Delaware AGS que bloqueen la conversión con fines de lucro del fabricante de chatgpt Los ex empleados de OpenAI están pidiendo a los principales agentes de la ley en California y Delaware que impidan que la compañía cambie el control de su tecnología de inteligencia artificial de una organización benéfica sin fines de lucro a un negocio con fines de lucro. Están preocupados por lo que sucede si el fabricante de chatgpt cumple su ambición de construir una IA que supera a los humanos, pero ya no es responsable ante su misión pública para salvaguardar esa tecnología … Historia completa

La actualización Noticias de las que hemos señaladoTLa intersección de la tecnología y otros temas: Opadai estaría interesado en comprar Google Chrome (Reuters)

estaría interesado en comprar Google Chrome (Reuters) Amazon Satellite Internet Venture lucha por aumentar la producción (Bloomberg) Esquina criptográfica La cena de monedas de meme de Trump chispas de sobra © Alex Brandon, Associated Press Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. El valor de Presidente Trump MEME Coin aumentó el miércoles después de que su sitio web oficial anunció que se uniría a los principales titulares de la token para cenar el próximo mes. $ Trumpque el presidente lanzó solo unos días antes de su inauguración, saltó de alrededor de $ 9 a casi $ 15, antes de resolver los $ 13. La cena, programada para el 22 de mayo en Trump’s Golf Club cerca de Washington, DC, estará disponible para el Top 220 titulares del token y esanunciado como una oportunidad para escuchar “de primera mano” del presidente sobre el futuro de la criptomoneda. El Top 25 de los titulares También recibirá una invitación a una recepción “exclusiva” con el presidente y una gira “especial” de la Casa Blanca, según el sitio web. Insta a los participantes a “retener todo $ Trump como pueda” hasta el 12 de mayo, enfatizando que “Cuanto más $ Trump tenga, y cuanto más tiempo lo mantenga, más alto será su ranking”. Tanto $ Trump como $ Melania, el token lanzado por su esposa Melania Trump al mismo tiempo, se consideran monedas de memes. Monedas de meme son criptomonedas cuyo valor está en gran medida ligado a la popularidad de una tendencia específica de persona, grupo o Internet. Como resultado, estos tokens tienden a ser activos volátiles. Inicialmente, los tokens fueron recibidos con rechazo por algunos en el mundo criptográfico. A pesar de la alineación más amplia entre el presidente y la industria, algunos expresaron su preocupación de que las monedas de memes pudieran arrojar una luz negativa sobre los esfuerzos de cripto de Trump. En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: La junta de supervisión de Meta pide a la compañía que investigue cómo los cambios de moderación de contenido podrían afectar los derechos humanos La junta de supervisión de Meta está pidiendo a la compañía que evalúe cómo los cambios recientes en sus políticas de moderación de contenido podrían afectar los derechos humanos de algunos usuarios, incluidos los de la comunidad LGBTQ. La junta de supervisión publicó 11 decisiones de casos durante la noche el miércoles, marcando los primeros casos en tener en cuenta los cambios de política y aplicación anunciados por la empresa matriz de Facebook e Instagram al comienzo de … Historia completa

Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: DeSantis enfrenta una tormenta creciente sobre la esperanza de la controversia de Florida Nota del editor: esta historia se actualizó para reflejar que Casey DeSantis lanzó Hope Florida, una iniciativa comunitaria que es distinta de … Leer más Trump firma una orden ejecutiva dirigida al proceso de acreditación universitaria El presidente Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles para sacudir el proceso de acreditación de la universidad, un tema que rara vez recibe luz solar política pero … Leer más Lo que otros están leyendo Opinión relacionada con la tecnología presentada a la colina: Mueva la NASA a Florida, donde pertenece