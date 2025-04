Unión de empleados federales más grandes recaudando a más de la mitad del personal

By







La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), la sindicato más grande que representa a la fuerza laboral federal, está reduciendo más de la mitad de su personal en todo el país, fijando la culpa al presidente Trump y sus acciones ejecutivas.

Se espera que AFGE despidiera a más de 200 empleados, pasando de 355 trabajadores a alrededor de 150, confirmó el sindicato a The Hill el viernes. Esto incluye a más de 100 trabajadores dentro de la oficina del Presidente de la Unión, junto con docenas en oficinas de los Estados Unidos.

Los representantes nacionales, el personal de apoyo, los organizadores y otros del sindicato se verán afectados por los recortes.

Los despidos se darán un golpe, pero el sindicato, que representa 820,000 trabajadores federales y del gobierno de DC sostuvieron que su lucha por los derechos de los empleados federales no se reducirá.

“Desde el día 1, esta administración ha tratado de eliminar las voces de los funcionarios patrióticos, y estos ataques contra sus sindicatos no son diferentes”, dijo Afge en un comunicado. “La eliminación del presidente de las cuotas de membresía electiva y los despidos resultantes son un revés, pero no son el final de Afge, no por un tiro largo”.

El grupo agregó que “no seremos disuadidos, silenciados o intimidados para que se sometan. Ya sea en los tribunales, en Capitol Hill, o en la prensa, Afge continuará de pie y defendiendo los derechos de los funcionarios públicos de Estados Unidos todo el tiempo que sea necesario”.

AFGE ha presentado varias demandas que buscan evitar que el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) y su principal asesor Elon Musk accedan a los datos confidenciales de los empleados para prohibir que la administración despidiera a los empleados de prueba.

La organización es parte de la red de sindicatos federales y grupos de defensa que iniciaron un grupo de defensa legal, denominado “ascenso”, para ofrecer abogados a miles de trabajadores gubernamentales recientemente despedidos.

A fines de marzo, Trump también escribió una orden ejecutiva para poner fin a los derechos sindicales para los trabajadores en numerosas agencias del gobierno federal. Desde entonces, los departamentos han impedido que los trabajadores tengan sus cuotas sindicales restados automáticamente de su salario.

