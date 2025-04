Signal Chat Spurs demanda

96



Tecnología Tecnología La gran historia Miembros de Signal Chat demandados para registros de aplicaciones Los participantes de una discusión de chat de grupo de señales sobre una huelga sobre objetivos hutíes en Yemen son enfrentar una demanda Sobre una solicitud para entregar todas las conversaciones que tuvieron en la aplicación cifrada en los últimos tres meses. © Greg Nash La demanda solicita los mensajes de señal del Secretario de Defensa Pete Hegseth y otros altos funcionarios de Trump, solicitando la totalidad de los mensajes en sus cuentas “independientemente del remitente o el destinatario”. “Cuando las noticias se rompieron por primera vez sobre Signalgate, la primera pregunta en la mente de muchas personas de seguridad nacional no fue,” ¿Cómo sucedió esto? ” Sabíamos cómo sucedió. Consejeros de Seguridad Nacional. La organización sin fines de lucro trajo la demanda después de presentar una solicitud de información pública similar en nombre de un periodista. “Los jefes de al menos cinco de las agencias más poderosas de la comunidad de seguridad nacional estaban enviando mensajes de texto libremente sobre una aplicación que no fue aprobada para comunicaciones sensibles y estableciendo automáticamente todo lo que dijeron”, agregó McClanahan. “Y desde entonces hemos aprendido que teníamos razón al estar preocupados, gracias a las noticias sobre el chat de señal de Hegseth con su esposa y abogado personal sobre los planes de bombardeos”, continuó. La demanda es la primera presentada desde que informó que Hegseth discutió la misma huelga en un chat de señal con su esposa, hermano y abogado personal. secretario de estado Marco RubioDirector de la CIA John RatcliffeDirector de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y Secretario del Tesoro Scott Bessent También son nombrados en el traje, junto a Hegseth. Rubio, Ratcliffe y Gabbard estuvieron entre los agregados al chat inicial, que se hizo público el mes pasado cuando Jeffrey GoldbergEl editor en jefe del Atlántico reveló que fue invitado por error a unirse al grupo de señales. En un informe de bomba, Goldberg dijo que Hegseth había enviado detalles sobre los próximos huelgas sobre los rebeldes hutíes en Yemen, incluidas las armas utilizadas, los objetivos y el tiempo, sobre la aplicación de mensajería cifrada. Los problemas de Hegseth se agravaron cuando el New York Times informó la existencia del segundo chat de señal el domingo. Rebecca Beitsch de la colina tiene más aquí. Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Las reglas sobre los autos autónomos se aflojaron en el intento de desafiar a China La administración Trump permitirá a los autos autónomos una exención de algunas reglas de seguridad para las pruebas en medio de un impulso para competir con China, dijo el jueves el secretario de transporte Sean Duffy. Los desarrolladores estadounidenses de vehículos automatizados ahora tendrán acceso a un programa de exención para “fines no comerciales que involucran investigación o demostración”, según una carta de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras. … Historia completa

¿Qué le sucede a Doge una vez que Elon Musk se va? Los planes de Elon Musk de reducir su trabajo en el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) están planteando preguntas sobre el futuro del impulso de reducción de costos que ha definido su breve pero controvertida tenencia en la administración. Musk reveló el martes que dedicará menos tiempo a DOGE a partir del próximo mes, ya que Tesla sufre de retroceso a su trabajo para el presidente Trump, que ha estimulado docenas de demandas, protestas … Historia completa

Trump dice que Zelensky ‘tres semanas tarde’ al firmar el acuerdo mineral El presidente Trump dijo el viernes que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llega tarde para firmar el acuerdo de minerales con los Estados Unidos, casi dos meses después de que se canceló una firma esperada. “Ucrania, encabezada por Volodymyr Zelenskyy, no ha firmado los documentos finales en el muy importante acuerdo de tierras raras con los Estados Unidos. Hace al menos tres semanas tarde. Con suerte, se firmará de inmediato. Trabajar en el acuerdo general de la paz … Historia completa

Esquina criptográfica Coinbase exige al final de la “guerra en la apuesta” © Richard Drew, archivo de Associated Press Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. El intercambio de criptomonedas Coinbase está presionando para el fin de las demandas estatales restantes que se dirigen a su Servicios de replanteo. El empuje está siendo reforzado por el enfoque en el Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Lo que eliminó su caso contra Coinbase a principios de este año a medida que se aleja de la regulación de la era Biden “por la tendencia de la aplicación”. Coinbase, en una publicación de blog reportada por primera vez por The Hill el viernes, afirmó que los residentes en cinco estados de EE. UU. perderse decenas de millones de dólares en recompensas de apuestas como resultado del litigio en curso de los estados contra el intercambio. “Es hora de que estos estados ponte al día con la SEC—Y casi todos los demás estados, y deja caer sus casos infundados “, escribió Ryan VanGrack, Vicepresidente de Legal y Jefe de Litigios Globales de Coinbase. La referencia criptográfica implica temporalmente bloqueando una cierta cantidad de criptomoneda para participar en una red blockchain. A cambio, usuarios de plataformas comerciales recibir recompensas, Por lo general, en forma de tokens, algo así como tasas de interés en una cuenta de ahorro. Las demandas de la SEC y los 10 estados supusieron que Coinbase no pudo registrar sus servicios de replanteo como valores, aunque el intercambio mantiene que sus servicios de replanteo no son valores y que ningún usuario ha perdido dinero a través del proceso. Las prohibiciones, argumentaron Vangrack, “Single Out” Coinbase y los estados de Holdout están “escogiendo arbitrariamente a los ganadores y perdedores” como resultado. Coinbase, como muchos otros intercambios criptográficos populares, está dando la bienvenida al impulso de la administración Trump por la claridad en el espacio de regulación, que ha incluido la formación de una fuerza de trabajo criptográfica en la SEC para analizar la referencia y otros componentes criptográficos. La imagen más grande: Mientras la administración Trump busca convertir una nueva hoja en la aplicación de criptografía, No todos los estados son tan rápidos para revertir el curso. Si bien los estados a veces buscan el nivel federal en busca de dirección, este puede no ser el caso aquí. Se produce una semana después del fiscal general de Oregon Dan Rayfield presentó una demanda separada a principios de este mes acusando a Coinbase de “alentar” la “venta de criptomonedas no registradas” a los residentes de Oregon. En su demanda, afirmó que los estados deben “llenar el vacío de aplicación que los reguladores federales dejan bajo la nueva administración y abandonan estos importantes casos”. Vangrack le dijo a The Hill que el caso de Rayfield “No es un caso en los méritos, es un caso en la política”. La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Apple busca hacer la mayoría iPhones en India a fines de 2026 (Reuters)

en India a fines de 2026 (Reuters) Amazonas Los vendedores aumentan los precios en medio de la guerra tarifa (CNBC) En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: Big Tech lleva a Wall Street hasta el final de su semana ganadora de montaña rusa NUEVA YORK (AP)-Las grandes acciones tecnológicas llevaron a Wall Street el viernes al final de una semana ganadora de montaña rusa, una que vio a los mercados cambiar de miedo a alivio y regreso a precaución debido a la guerra comercial del presidente Donald Trump. El S&P 500 aumentó un 0,7% para agregar algo más a un gran rally de tres días, y está de vuelta dentro del 10,1% de su registro establecido a principios de este año. Spurts para NVIDIA y otras acciones tecnológicas influyentes enviaron el compuesto NASDAQ … Historia completa

Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: Trump: “Realmente no estoy trolleando” con la charla de Canadá como el estado 51 El presidente Trump en una entrevista publicada el viernes insistió en que él habla sobre su charla de agregar a Canadá como el estado 51, algo canadiense … Leer más 5 Contradas de la amplia entrevista del tiempo de Trump El presidente Trump se sentó esta semana para una amplia entrevista con la revista Time, hablando sobre la posibilidad de un tercer mandato, expansión territorial, … Leer más Todos estás atrapado. ¡Nos vemos la próxima semana!

