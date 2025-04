¿Musk gana dinero con Doge?

96



Tecnología Tecnología La gran historia Los demócratas del Senado sondean la influencia de Doge Musk El multimillonario tecnológico Elon Musk y sus numerosas compañías podrían evitar más que $ 2.37 mil millones En la posible responsabilidad legal como resultado de su papel influyente en el gobierno federal, alega un nuevo informe del Senado. © Jeffrey Phelps, Associated Press El informepublicado el lunes por el personal demócrata del Senado del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, Fundió que Musk y sus compañías enfrentaron al menos 65 “real o potencial” Acciones de 11 agencias federales. Estas acciones podrían involucrar al menos $ 2.37 mil millones en responsabilidad potencial, a partir de Día de inauguraciónel informe PSI declarado. “La naturaleza de los negocios del Sr. Musk, así como sus ganancias sustanciales de los contratos gubernamentales, significa que está profundamente enredado en las funciones regulatorias del gobierno que ahora está facultado para dar forma”, declaró el informe. “El presidente Trump no podría haber elegido a una persona más propensa a conflictos de intereses “. El almizcle está liderando la llamada de Trump Departamento de Eficiencia del Gobierno (dux) Iniciativa de reducción de costos, que ha llevado a despidos masivos o recortes de gastos de programas en numerosas agencias federales. El informe afirma revelar el “Gran riesgo El Sr. Musk y sus compañías se enfrentaron anteriormente y aún pueden evitar como resultado de su nueva influencia “. Los miles de millones en posibles responsabilidades provienen de acciones contra su compañía de fabricación de vehículos eléctricos Teslaempresa aeroespacial Spacex, Neuralinksu compañía de neurotecnología y firma de construcción The Boring Company. Algunas de las agencias detrás de las acciones regulatorias son las mismas que enfrentan los recortes y los cambios drásticos como resultado de dux, señalaron los legisladores. Lea más en un informe completo en thehill.com Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Trump elimina las críticas de Hegseth: “No veo la señal como importante” El presidente Trump denunció el viernes a los críticos que han suscitado preocupación por el uso de señales del secretario de Defensa Pete Hegseth, una aplicación de mensajería discreta, para difundir información militar confidencial. Cuando se le preguntó si su confianza ha cambiado en Hegseth después de que una segunda controversia de chat lo empujó nuevamente al centro de atención a principios de esta semana, Trump rechazó el sentimiento. En cambio, lanzó la culpa una vez más a los medios de comunicación. “I … Historia completa

IBM invirtiendo $ 150 mil millones en fabricación de EE. UU. IBM anunció el lunes que planea invertir $ 150 mil millones en los EE. UU. En los próximos cinco años, convirtiéndose en la última empresa tecnológica importante en prometer inversiones nacionales a gran escala durante la administración Trump. La compañía dijo que dedicará $ 30 mil millones para avanzar en la fabricación estadounidense de computadoras mainframe y cuántica. “La tecnología no solo construye el futuro, lo define”, Arvind Krishna, presidente de IBM, presidente … Historia completa

Más estadounidenses críticos con el papel de almizcle en la administración de Trump: encuesta Más estadounidenses ahora critican el papel del multimillonario tecnológico Elon Musk en la administración Trump que a principios de este año, según una encuesta de Washington después de ABC News-ipsos. Cuando se les preguntó si “aprueban o desaprueban la forma en que Elon Musk está manejando su trabajo en la administración Trump”, el 57 por ciento dijo que desaprobaron “algo” o “fuertemente”. Ese es un aumento de 8 puntos de una encuesta de febrero que … Historia completa

La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Xai de Elon Musk en Talks To Raise $ 20 mil millones en fondos después de combinar con X (Bloomberg)

en fondos después de combinar con X (Bloomberg) Huawei se está preparando para probar un nuevo chip AI, con la esperanza de rivalizar con los productos de alta gama de Nvidia (Wall Street Journal) Esquina criptográfica Trump enfrenta preguntas de ética sobre la cena de monedas de meme © Alex Brandon, Associated Press Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. Presidente Trump moneda de meme Una vez más, está dibujando un escrutinio después de anunciar una “cena privada íntima” con el presidente de los principales inversores del token. Sensación Adam Schiff (D-Calif.) Y Elizabeth Warren (D-Mass.) Pidió a un perro guardián de ética federal el viernes que investigara la cena, después de que el precio de $ Trump vio un aumento significativo en las noticias. “Esta última acción plantea una grave ética y preocupaciones legales, incluido el riesgo severo de que el presidente Trump y otros funcionarios puedan participar en la corrupción de ‘Pay to Play’, Schiff y Warren escribió En una carta Representante de comercio de EE. UU. Jamieson Greer. Greer actualmente también se desempeña como director interino de la Oficina de Ética del Gobierno. Los 220 titulares principales de la moneda de memes de Trump serán elegibles para la cena con el presidente el próximo mes, y los 25 principales inversores recibirán una invitación a una recepción “exclusiva” con Trump y una gira de la Casa Blanca “especial”. Después del anuncio el miércoles, el precio de $ Trump saltó casi el 60 por cientoelevando de alrededor de $ 9 a casi $ 15. El token actualmente se encuentra en alrededor de $ 14.5. “El pueblo estadounidense merece la inquebrantable garantía de que el acceso a la presidencia no se ofrece a la venta al mejor postor a cambio de la propia ganancia financiera del presidente”, agregaron los senadores. La moneda de meme de Trump, que lanzó poco antes de la inauguración, con frecuencia ha sido una fuente de preocupaciones éticas. Incluso algunos en el mundo criptográfico han expresado vacilación, y señaló que podría reflejarse mal en los esfuerzos del presidente para impulsar la industria. Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: Los fiscales presentan cargos federales contra el sospechoso en el robo de noem bolso Los fiscales presentaron cargos federales de robo y fraude al cable el lunes contra el hombre acusado de robar el bolso del secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem … Leer más Trump: ‘Dirijo el país y el mundo’ El presidente Trump compartió sus pensamientos sobre cómo han diferido sus dos términos como presidente, diciendo en una nueva entrevista con el Atlántico que esta vez … Leer más Lo que otros están leyendo Opiniones relacionadas con la tecnología presentada a la colina: El último descubrimiento del telescopio de James Webb es una razón más para financiar la NASA

Reclamando el pensamiento crítico en la era de la IA Todos estás atrapado. ¡Nos vemos mañana!

