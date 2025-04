La campaña de Pritzker lanza series de videos sobre residentes de Illinois afectados por Trump

By







El equipo político del gobernador de Illinois JB Pritzker (D) está marcando el calor en la administración Trump, anunciando una nueva serie de videos el martes que busca mostrar cómo los residentes de Illinois se ven afectados negativamente por el presidente Trump.

“Tenía un trabajo de seguridad nacional alineado. Pasé todas mis pruebas de requisitos previos. Revisé todas las entrevistas. Estaba listo para comenzar mi carrera en DC y luego vinieron a Trump y Elon Musk. Todo cambió”, un hombre llamado Moses de Addison, Ill., Ill., Ill., dice en el primer video de la campaña de Pritzker. “Mi trabajo de seguridad nacional fue sacado”.

“Tener una deuda de préstamos estudiantiles, tener facturas y otros gastos médicos. Pero lo más importante, pienso en mi madre. Ha estado pasando por cáncer durante 15 años. [For] Su médico dice que si no comienza este ensayo clínico en este momento, podría no estar aquí en un par de meses ”, continuó, luego golpeó a Elon Musk por recortes de investigación médica.

Es el primer video de una serie más grande que la campaña de Pritzker ha llamado “el costo real de los recortes de Trump”.

“Donald Trump y Elon Musk están arruinando la vida de las personas para financiar la mayor exención de impuestos en la historia para los estadounidenses más ricos”, dijo el asesor principal de la campaña de Pritzker, Mike Ollen, en un comunicado. “Los ilinoiss de todo el estado están pagando el precio de la crueldad de Trump y Musk, y sus historias merecen ser escuchadas”.

Es la última salva de Pritzker, en gran parte vista como un posible contendiente de 2028, y su equipo contra la administración Trump, ya que el demócrata de Illinois se ha posicionado como uno de los críticos más vocales del presidente dentro del Partido Demócrata.

Es un marcado contraste con cómo otros demócratas, incluidos los posibles aspirantes de la Casa Blanca, están manejando a Trump, con algunos como el gobernador de Michigan Gretchen Whitmer (D) adoptando un enfoque más conciliatorio para el presidente.

La serie de videos solo aumenta más especulaciones sobre Pritzker y sus ambiciones políticas. Todavía tiene que decir si correrá por un tercer mandato como gobernador de Illinois en 2026 y las preguntas sobre si podría ingresar al campo 2028 para el presidente.

La colina se ha comunicado con la Casa Blanca para hacer comentarios sobre la serie de videos.





