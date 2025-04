El Partido Republicano de la Cámara de Representantes impide que los demócratas forzan votos en el escándalo de señal, conflictos de intereses de almizcle

By







Los republicanos de la Cámara de Representantes se mudaron el martes para impedir que los demócratas forzaran los votos sobre el uso de la señal de la administración Trump, los posibles conflictos de intereses que involucran a Elon Musk y otros temas controvertidos.

La medida de la conferencia, que fue aprobada en una votación de 216-208, marca la última instancia de los republicanos utilizando reglas de procedimiento, que rigen el debate para la legislación, para proteger al presidente Trump.

El orador Mike Johnson (R-La.) Defendió el esfuerzo poco antes de su aprobación el martes, diciendo que la conferencia estaba “utilizando las reglas de la Cámara para evitar travesuras políticas y acrobacias políticas”.

“Nos mostraron en los últimos cuatro años, los últimos ocho años: usaron la ley, usaron teorías de conspiración, todas estas armas políticas para ir tras el presidente y hacer su vida miserable”, agregó Johnson. “No es lo que votó el pueblo estadounidense, eso no es lo que merecen. Podemos hacerlo mejor, por lo que estamos evitando este desperdicio sin sentido de nuestro tiempo. No tenemos tiempo que perder”.

El lunes por la tarde, los líderes del Partido Republicano Lenguaje agregado a una reglaPara una serie de medidas no relacionadas que buscaban evitar que los demócratas forzaran los votos sobre las resoluciones de investigación del martes al 30 de septiembre.

Las resoluciones de la investigación permiten a los legisladores exigir información del presidente o para que los jefes de departamentos ejecutivos entreguen información específica que la administración tiene. Sin embargo, son significativos porque tienen un estado parlamentario especial, lo que significa que pueden verse obligados a la casa de la Cámara para votar después de un cierto número de días. Las reglas para tal movimiento son estrictas.

Los demócratas han presentado una serie de resoluciones de investigación durante los primeros 100 días de la administración Trump, incluidas medidas que solicitan información sobre el uso de la administración de la señal, los posibles conflictos de intereses que involucran a Musk y el impacto que el Departamento de Eficiencia del Gobierno ha tenido en las economías y comunidades locales.

Algunas de las medidas más de alto perfil se han centrado en el uso de señal de la administración, los funcionarios de la plataforma de mensajería cifrado han utilizado para transmitir información confidencial.

El representante Stephen Lynch (D-Mass.) Introdujo una resolución de investigación a principios de este mes solicitando al presidente entregar “ciertos documentos relacionados con el uso de plataformas de comunicación electrónica inseguros, incluidas la señal, para las comunicaciones oficiales y el cumplimiento de la administración con todas las leyes de registros federales”.

El representante Gregory Meeks (NY), el principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, propuso una medida similar, exigiendo a Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio “transmiten a la Cámara de Representantes cualquier registro creado el 20 de enero de 2025, bajo el control del Presidente o el Secretario, respectivamente, relacionado con los Houthis en los Houthis en YeMen y la Disciplición de la Información Confidencial a un Aplicación de la Información Confidencial a un Aplicación de la Información Confidencial a un Aplicación de la Información Confidencial de la Información de la Información”.

La representante Mary Gay Scanlon (D-Pa.), Que se encuentra en el Comité de Reglas, trató de atraer el idioma de la regla procesal, pero la medida falló en un voto de la línea de partido del panel. El demócrata de Pensilvania dijo que sus colegas republicanos estaban “escondidos porque están asustados”.

“Tienen miedo de que el Secretario de Defensa continúe utilizando métodos no seguros para discutir la información clasificada. Tienen miedo de que los aranceles del presidente estén destruyendo estragos económicos. Y tienen miedo de que esta administración deporte ciudadanos estadounidenses y otros sin el debido proceso”, agregó. “Y no quieren tomar votos para obtener información de la Casa Blanca sobre todos estos incidentes porque ese es el verdadero problema, los estadounidenses quieren esconderse detrás de esta resolución para que no tengan que arriesgar la ira del presidente si hicieran su trabajo y toman votos para obtener respuestas y realizar supervisión”.

La representante Michelle Fischbach (R-Minn.), Otro miembro del panel, retrocedió, argumentando que el movimiento estaba destinado a permitir que la Cámara se concentrara en elaborar y aprobar el proyecto de ley de la Agenda de Trump en los próximos meses.

“Estamos en medio de muchas cosas en este momento. Estamos en medio de la reconciliación; estamos viendo todo tipo de cosas en este momento. Estamos muy ocupados, y simples y simples”, dijo Fischbach, “los demócratas usamos esto para obstruir las cosas y impedirnos hacer nuestro negocio por el pueblo estadounidense … Esos pocos meses, varios meses, que estamos viendo no estará bien problemas”.

Los demócratas bloquearon el uso de resoluciones de investigación en el momento de la pandemia Covid-19.

El esfuerzo del Partido Republicano aprobado el martes es similar a otros movimientos que ha realizado en las últimas semanas agregando disposiciones a las reglas de procedimiento que impedirían que los demócratas obligen a los votos a derogar las tarifas implementadas por Trump.





