Los demócratas han caído en una trampa narrativa con Kilmar Abrego García

Stephen Miller, subdirector de gabinete del presidente Trump y uno de los arquitectos de sus políticas de inmigración, no es idiota. Es el producto de uno de los países Mejores sistemas de escuelas públicas y graduado de la Universidad de Duke. Y desde al menos la edad madura de 16 años, ha estado guiñando sobre las políticas de inmigración de Estados Unidos.

Entonces, cuando Miller declarado este mes Que el deportado ilegalmente Kilmar Abrego García “no es un” hombre de Maryland “. No es un ‘Maryland’ nada “, uno debe suponer que sus palabras fueron deliberadas y por diseño.

Los analistas políticos han sugerido que los comentarios de Miller, desde que se han hecho eco de la vicepresidenteel Secretario de prensa de la Casa Blanca y otros, se centraron principalmente en atraer a los demócratas a una disputa sobre la inmigración y el césped político desfavorable, pero eso es solo la mitad de la imagen.

A pesar de toda la locura de esta administración y sus actores, son expertos en la ejecución del “libro de jugadas que otros”. En esencia, es tan simple como centrar un debate político sobre un individuo y luego definir implacablemente a ese individuo de una manera políticamente beneficiosa. Esto ayuda a cambiar lo que a menudo es un debate de políticas complicado a una discusión sobre el carácter y la identidad de un individuo.

En este caso, las palabras de Miller dejan en claro que García no es estadounidense. Eso es cierto (al menos en una definición estrecha), y para muchos ese encuadre abre la puerta a las preguntas sobre García y cómo es diferente de la masa de personas que se definen como estadounidenses. En este encuadre, García ahora es “otro”, no solo salvadoreño, sino gracias a reclamos infundados de otros funcionarios de la administración, un miembro de una pandilla, un abusador doméstico, un padre muerto, etc. Con cada reclamo, García se vuelve cada vez más grande y la política de deportarlo ilegalmente lo más pequeño y más pequeño.

Si duda del poder de este enfoque narrativo centrado en la persona, solo piense en todas las leyes que se han unido a la historia de una persona: Ley de Megan, Ley de Jessica y el reciente Ley de Laken Riley.

Para los demócratas, hay una advertencia en todo esto, y deben tener cuidado de no caer en la misma trampa que tienen repetidamente.

Al fijarse en una persona, reducen el argumento a ese individuo y preparan el escenario para juicios de valor y políticas que giran en torno al carácter y las circunstancias de un individuo, en oposición a las circunstancias más amplias. La pregunta no se convierte en “¿Apoyo a las personas ‘accidentalmente’ que están legalmente en los Estados Unidos?” Pero “¿Creo que García merece estar en los Estados Unidos?” Para la mayoría, la respuesta a esa última pregunta es más oscura, y se vuelve cada vez más a medida que la administración pinta una imagen cada vez más negativa (aunque ficticia).

Si los republicanos insisten en un debate anclado en el individuo, entonces el objetivo debería ser expandir el campo de juego.

Por ejemplo, ¿por qué no hacer esto sobre el círculo interno de Trump?

Melania Trump llegó a los Estados Unidos en 1996 con una visa de turista, luego obtuvo una serie de visas de trabajo H1-B como modelo antes de recibir una tarjeta verde en 2001. La primera dama entonces, presumiblemente con la bendición del presidente, patrocinado Las aplicaciones de tarjetas verdes de sus padres y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses naturalizados en Nueva York en 2018.

Los suegros del vicepresidente tampoco nacieron en los Estados Unidos Radhakrishna Chilukuri y Lakshmi Chilukuri, los padres de la segunda dama Usha Vance, inmigrado de India hace más de 40 años.

En otra parte de la administración, los padres del director del FBI Kash Patel Se mudó por primera vez de Uganda a Canadá a principios de la década de 1970 Para escapar de la persecución étnica bajo Idi Amin, antes de establecer finalmente en los Estados Unidos

La lista sigue y sigue, e incluye Dege Czar Elon Musk, que es originario de Sudáfrica pero también posee la ciudadanía canadiense.

Abrir la apertura obliga a todos a hacer las mismas preguntas sobre casi todos, lo que hace que el problema sea más universal para una identidad de audiencia más amplia.

La ciencia nos dice que nosotros tienden a favorecer a nuestros propios miembros del grupo social sobre los demásy que vemos a nuestro grupo como más humano. Por lo tanto, los opositores deberían enmarcar este problema para que muchas personas ven su propia participación en las acciones ilegales de esta administración como sea posible. Por ejemplo, porque mis bisabuelos emigraron de Polonia a través de la isla Ellis, ¿se cuestionará mi ciudadanía? ¿Qué pasa con el estado de mi madre, nacido en Alemania pero ahora un titular de pasaporte estadounidense?

Las declaraciones del presidente han abierto la puerta a estas consultas. En su reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Trump dijo“También tenemos delincuentes locales … me gustaría incluirlos en el grupo de personas para sacarlos del país.“

Dado cuán libremente el presidente y su administración definen quién y qué es “criminal” y su comprobado desprecio por la ley, esto no es una amenaza vacía, solo considere Todos los que ya han sido barridos yala mayoría de los cuales no son delincuentes probados y a quienes se les ha negado el debido proceso.

Para volver a Miller y su visión del mundo, es justo preguntar si la definición de Trump no, a los ojos de Miller, incluiría el 12.8 millones de titulares de tarjetas verdes viviendo en los Estados Unidos o en el 24.5 a 25 millones ciudadanos estadounidenses naturalizados.

Los demócratas harían bien en forzar preguntas aquí, no al no defender a García o hablar sobre su caso, sino expandiendo la narración para demostrar cómo la mayoría de los estadounidenses están vinculados de alguna manera a una experiencia inmigrante que ahora califica a las personas para ser “erróneamente”.

Felix Schein es el fundador y presidente de la firma de defensa REUNIÓN.





