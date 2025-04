Trump está demostrando ser demasiado incompetente para ser un autoritario

By







Donald Trump es una paradoja envuelta en una línea de línea. De alguna manera, este hombre, acusado dos veces, a menudo acusado, casi asesinado y visiblemente alérgico a la Constitución, regresó a la presidencia, incluso ganando el voto popular.

Y luego lo desperdició rápidamente.

En solo 100 días, Trump ha logrado desperdiciar el tipo de capital político que los autoritarios más competentes matarían (y algunos literalmente). En lugar de rodar a la nación en una autocracia de servicio suave mientras “la resistencia” buscaba con sus cordones, tropezó con la suya.

Trump parece estar gobernando con una astuta lista de “cómo ser un autoritario”, revisando los objetivos: los tribunales, los medios de comunicación, la academia, su propio partido, la profesión legal, los militares, todos intimidados o cooptados.

Y sin embargo … es malo en eso. Como, realmente malo.

Casi todos los presidente moderno leen mal su mandato. Es prácticamente una tradición estadounidense. ¿Pero Trump? Llevó esa tradición a un nuevo mínimo. Las tarifas, las deportaciones y los cortes de dux fueron sus salvos de apertura, cada una de las clases de clase magistral en la plantilla política.

¿Por qué los fallas? Tengo teorías.

La campaña 2024 de Trump fue un carnaval de contradicciones. Construyó una coalición extensa e incoherente internamente de magas, libertarios, militaristas, aislacionistas, tipos de la Unión, trolls en línea, los predicadores anti-“despertados”, los agricultores, los crujientes nuez de salud y los suburbios aterrorizados.

Una mezcla como esa podría ganarte una elección; Sin embargo, gobernar es una bestia diferente. Una vez que tenga que cumplir con sus promesas, la realidad muestra una factura.

Toma los aranceles. Trump prometió precios más bajos y mayores barreras comerciales, objetivos que no pueden existir en la misma economía. Eligió la opción que hace que los comestibles cuestan más. Estúpido.

Luego está la inmigración. Los estadounidenses quieren una frontera segura, claro. Pero en lugar de la competencia básica, obtuvimos un sueño de fiebre ideológica cortesía de los gustos de Stephen Miller. La estrategia de deportación de la administración fue a partes iguales de extralimitación y caos. Fue tan cruel y bofetada que dejó al público preguntándose: ¿es esto malicioso o simplemente incompetente?

Cuando la gente pregunta si su modelo de gobierno es sádico o bofetada, probablemente haya perdido la trama.

Si Trump realmente quisiera respaldar al gobierno federal y ganar corazones mientras lo hacía, podría haberlo hecho quirúrgicamente, con un bisturí. En cambio, optó por empuñar una motosierra. Y lo extraño es que muchos de los propios votantes de Trump están atrapando la metralla.

Hablemos de Dege. Elon Musk podría dirigirse a las salidas, pero el daño que ha hecho sigue multiplicando. Entre las muchas historias que saldrán en los últimos días, una implicó la decisión de Cortar aproximadamente el 40 por ciento de fondos de subvención para AmeriCorps.

Esta semana, hablé con Jamelyn C. Tobery-Nystrom, profesor de la Universidad Estatal de Frostburg, que dirige un programa pequeño pero vital que brinda apoyo para el cuidado infantil y la educación temprana a las familias con dificultades pero resilientes en Hagerstown, Maryland, una parte muy triplicada de un estado azul de otro modo azul.

El viernes por la noche, recibió la llamada de Director de todos los programas: AmeriCorps estaba cerrando abruptamente todas las operaciones financiadas por subvenciones. Tres mujeres jóvenes, una madre soltera, una sobreviviente de cáncer y una adolescente trabajando en su primer trabajo real después de sobrevivir a una infancia difícil, estaban repentinamente fuera de sus posiciones.

A estas tres mujeres, una vez se les prometió becas para su servicio, pero ahora enfrentan la posibilidad de no obtener nada. Y debido a que AmeriCorps los clasifica como “voluntarios”, ni siquiera son elegibles para los beneficios de desempleo.

Las mujeres no solo estaban golpeando un reloj; Fueron la columna vertebral de un programa de cuidado infantil que permite a los padres asistir a clases GED, educación del conductor y sesiones de capacitación laboral.

Y se vuelve más feo. Tobery-Nystrom me dijo que su programa ya había prepagado AmeriCorps para los premios de estipendios y educación de servicio que ahora nunca se materializaron. Se queda preguntándose: ¿Dónde está el dinero? “¿Qué está haciendo Doge con los fondos?” Ella pregunta.

Demasiado para eliminar “desechos, fraude y abuso”.

Este no es un caso aislado. Los recortes de AmeriCorps causarán “un golpe devastador al estado de Wyoming”, de acuerdo a Para servir a la vicepresidenta Andrea Harrington.

Mientras tanto, en Virginia Occidental, un estado tan Trumpian que prácticamente sangra a Maga Red – FEMA no ayudará con la recuperación posterior a la inundación.

Estas no son élites costeras. Muchas de estas personas compraron lo que Trump estaba vendiendo. Y ahora están descubriendo que su política de devolución es “Go Pound Sand”.

El público está enviando un mensaje similar a Trump, entregando calificaciones de aprobación muy poco halagadores mientras “celebra” sus primeros 100 días. Para aquellos que se preocupan por las tendencias autoritarias de Trump, esta reacción pública debería ser una sorpresa bienvenida.

En un episodio reciente de The New York Times’s The Daily Podcast, Nate Cohn señaló que en otros países que sufren de retroceso democrático, como Hungría, Turquía y Rusia, el autoritarismo populista de derecha demostró ser popular en su ejecución.

¿Por qué la diferencia aquí? Cohn argumentó que las tradiciones democráticas de Estados Unidos están demasiado profundamente arraigadas para permitir que la política de hombre fuerte al estilo Trump se arraigue.

Tal vez. Pero creo que la razón es más simple y triste.

Trump no está fallando porque la cultura e instituciones de Estados Unidos son demasiado fuertes. Está fallando porque lo que estamos experimentando no es un líder que pueda hacer que los trenes funcionen a tiempo; Es más parecido a la reunión de HOA más corrupta del mundo, ampliada a la rama ejecutiva.

Este es un estilo de liderazgo que Jonathan Rauch ha descrito como “Patrimonialismo”. Es el gobierno como un programa de recompensas de fidelización, que es excelente para enriquecer a la familia y los compinches, pero horrible al hacer literalmente cualquier otra cosa.

Entonces, si le preocupa que Trump acumule un poder imparable, aquí está su consuelo: probablemente sea demasiado incompetente para lograrlo.

Matt K. Lewis es columnista, podcaster y autor de los libros “Demasiado tonto para fallar” y “Políticos ricos sucios. “





