Big Tech’s Rocky 100 días

Tecnología Tecnología La gran historia Los primeros 100 días de Trump demuestran ser rocosos para la gran tecnología Las firmas tecnológicas más grandes del mundo se han dejado luchar para adaptarse al Tumultuoso primeros 100 días del segundo mandato del presidente Trump, a pesar de sus esfuerzos para acogerse al presidente y su administración de tecnología pesada. © chip somodevilla/piscina a través de AP El enfoque impredecible de Trump para aranceleslas continuas acusaciones de su administración de censura y la decisión de duplicar aplicación antimonopolio han subrayado los límites del enfoque de Big Tech, incluso cuando ve algunas victorias en la desregulación. “Estos esfuerzos para construir relaciones cercanas no han pagado por completo dividendos”, dijo Andrew Lokay, analista de investigación senior de Beacon Policy Advisors. “Es un momento difícil ser un CEO de tecnología en Washington, DC, y creo que puede ser una pequeña sorpresa para algunos de los CEO que pensaron que invertir en las relaciones con Trump tendría una mayor recompensa en términos de política”, agregó. Big Tech tuvo una relación polémica con Trump a lo largo de su primer mandato, y empeoró el momento después de que numerosas plataformas de redes sociales prohibieron al presidente a raíz del 6 de enero de 2021, disturbios. Después de la victoria de Trump el otoño pasado, los nombres más importantes en tecnología parecían interesados ​​en comenzar de nuevo con el presidente entrante, visitándolo en su resort Mar-a-Lago y ofreciendo donaciones de millones de dólares a su fondo inaugural. Estos líderes tecnológicos, incluido Meta CEO Mark ZuckerbergFundador de Amazon Jeff BezosCEO de Google Sundar Pichai y CEO de Apple Tim Cook – Asistió a la inauguración de Trump en enero, sentado uno al lado del otro en los asientos principales en la rotonda del Capitolio y dando la apariencia de una nueva relación con el presidente. Con Tesla CEO Elon almizcle Y varias otras figuras de Silicon Valley que se unen a la administración, también parecía que Big Tech tendría aliados clave en la Casa Blanca. “Silicon Valley tal vez esperaba impuestos bajos, baja regulación, perspectiva pro-empresa en la Casa Blanca, y en cierta medida, hemos visto algo de eso, con el impulso de los recortes de impuestos en el Congreso y la agenda desreguladora del presidente”, dijo Lokay. “Pero al mismo tiempo, la tecnología permanece en la mira”, agregó. Lea más en un informe completo en Thehill.com mañana. Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Trump invita a Musk a quedarse en la Casa Blanca mientras quiera El presidente Trump invitó a el CEO de Tesla, Elon Musk, a permanecer trabajando en la Casa Blanca durante el tiempo que quiera, después de que Musk dijo que daría un paso atrás de su trabajo en el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) para regresar a sus empresas. “Solo queremos muchas gracias. Y, ya sabes, estás invitado a quedarte todo el tiempo que quieras. En algún momento, él quiere volver a casa con sus autos”, dijo Trump para aplazar a Musk de la administración … Historia completa

Meta ejecutivo se disculpa después de que el activista conservador Robby Starbuck demanda por las respuestas de chatbot de IA Un meta ejecutivo se disculpó con el cabildero Robby Starbuck en nombre del motor de inteligencia artificial (IA) de la compañía que difunde información falsa sobre el activista conservador conocido por su oposición a la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI). “Robby, vi tu video, esto es inaceptable. Claramente no es cómo debería funcionar nuestra IA. Lamentamos los resultados que compartió sobre ti y que … Historia completa

Rubio dice que el estado había acusado a la desinformación del gabinete de Trump Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el Departamento de Estado del presidente Biden había etiquetado a uno de los funcionarios del gabinete del presidente Trump como proveedor de desinformación y había recopilado un expediente en sus publicaciones en las redes sociales. Rubio no identificó al individuo, revelando la información durante una reunión de la mesa redonda de los funcionarios del gabinete de Trump, pero dijo que era alguien en la mesa. Dijo que entregaría la información … Historia completa

Sheryl Crow al vender Tesla para protestar como almizcle: ‘Estoy luchando por mis hijos’ Sheryl Crow se está abriendo sobre su movimiento de titular contra Elon Musk, diciendo que la protesta pública de vender su Tesla era una forma de luchar por el futuro de sus hijos. El cantante de “Soak Up The Sun” compartió un video en Instagram en febrero de que su Tesla fue remolcada, diciendo que estaba donando fondos de la venta del vehículo a NPR en respuesta a Musk y las llamadas del presidente Trump a … Historia completa

Director de conflictos – Big Law – J.Sheppard Associates, Nueva York Aplicar Coordinador de divulgación comunitaria – Hybrid – Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York Aplicar Director de campañas estatales – American Promise, Concord Aplicar Asesor financiero de clientes privados – Ciudadanos, Nueva York Aplicar Haga clic aquí para mencionar su trabajo Esquina criptográfica Crypto Fly-in busca impulsar el impulso de stablecoin La cámara digital está aumentando la presión sobre los legisladores para que obtenga una legislación de stablecoin en la línea de meta. El Grupo de Defensa de Cripto organizó un miércoles con volar, con unos 40 miembros descendiendo en Capitol Hill para instar a los legisladores a aprobar legislación creando un marco para pago stablecoins. Las establo son criptomonedas vinculadas a activos, incluidas monedas fiduciarias como el dólar estadounidense, para mantener un precio más estable. El Comité Bancario del Senado y el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes han avanzado cada uno de sus propios proyectos de ley de Stablecoin, pero aún no han llegado al piso en ninguna de las Cámara. “El Congreso se ha movido rápidamente con un increíble liderazgo bipartidista, pero el vuelo de hoy es el punto de inflexión”, CEO de la Cámara Digital Cody Carbone dijo en un comunicado. Sin embargo, agregó: “Todos los días los retrasos en el Congreso, Stablecoins respaldados por dólar cede terrenos a rivales extranjeros y los EE. UU. Corre el riesgo de entregar su ventaja monetaria en la era digital”. La legislación criptográfica ha ganado un nuevo impulso en los primeros meses de este Congreso, ya que tanto los legisladores republicanos como la administración Trump hacen que los activos digitales sean una prioridad. Mientras que el marco de stablecoin continúa avanzando, estructura de mercado La legislación, la otra pieza clave para el rompecabezas criptográfico, se ha mantenido en gran medida difícil de alcanzar hasta ahora. En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: Trump dice que Bezos “hizo lo correcto” al no mostrar costos de tarifa en Amazon El presidente Trump dijo que el fundador y ex CEO de Amazon, Jeff Bezos, hizo lo correcto después de que el gigante de comercio electrónico retrasó los informes de que estaba planeando mostrar cuántas tarifas se suman al costo de los artículos. Trump y Bezos hablaron el martes por la mañana sobre los informes de que Amazon estaba considerando una exhibición de tarifas, dijo una fuente familiarmente familiar, y más tarde en el día, Trump dijo que la silla ejecutiva de Amazon manejó la situación. “Excelente, … Historia completa

