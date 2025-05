Baby Boom Push se encuentra con el escepticismo en el Partido Republicano

By







No cuenten con los legisladores republicanos para encender el fusible a un nuevo baby boom todavía.

El movimiento pronatalista puede estar teniendo un momento, ya que lanza políticas que buscan aumentar la tasa de natalidad de la nación, con el último impulso Presidente Trump dichoUn bono para bebés de $ 5,000 “suena como una buena idea”.

Pero después de hacer un poco de las perspectivas de las políticas pronatalistas que parecen estar ganando vapor, encontré escepticismo de los legisladores republicanos en múltiples frentes, así como fracturas en el movimiento pronatalista en sí.

Algunos no compran la premisa central de que las tasas de fertilidad necesitan un impulso para evitar consecuencias económicas catastróficas causadas por el colapso de la población. (Hubo 1.6 nacimientos por mujer en 2024, según un Centers para el Control y la Prevención de Enfermedades informeLanzado la semana pasada, ligeramente más alta que 2023, pero muy por debajo del nivel de reemplazo de población por debajo de 2.1 nacimientos por mujer).

“Con una importante escasez de viviendas y el creciente potencial de IA para desplazar los empleos, es difícil justificar incentivos federales agresivos destinados a alimentar el crecimiento de la población en este punto de la trayectoria de nuestra nación”, me dijo un legislador republicano.

Otro legislador republicano no había pensado profundamente sobre los problemas de la población, pero estaba más inclinado a apoyar las políticas para aumentar la inmigración legal.

La última explosión en el movimiento de pronatalismo provino de un New York Times artículoEn la administración Trump, las formas de alentar a las mujeres a tener más hijos, incluida la idea de bonificación de bebé de $ 5,000 o la reserva del 30 por ciento de las becas Fulbright para aquellos que están casados ​​o tienen hijos.

Pero los programas de incentivos de bonificación para bebés en otros países han sido criticados como en gran medida sin éxito. Piedra Lymanmiembro senior y director de la Iniciativa de Pronatalismo en el Instituto de Estudios Familiares, estimó que un bono para bebés de $ 5,000 tendría un pequeño efecto en los nacimientos.

“Diría que eso probablemente aumentaría la fertilidad inferior al 1%, lo que no significa que no valga la pena hacerlo, porque las familias con un niño nuevo podrían usar una ganancia inesperada”, dijo Stone, y agregó que prefiere un aumento al crédito fiscal infantil (más sobre eso más adelante).

Las diversas ideas de políticas son el último ejemplo de cómo el movimiento pronatalista ha ganado vapor en los últimos años. El segundo Con natalTuvo lugar en Austin, Texas, en marzo e incluyó varios oradores de la derecha, incluido el comentarista conectado a Trump World Jack Prosobiec.

Muchos de ellos se alentan a la amistad a su causa en la administración Trump. Vicepresidente Vance,quien castigó a las “damas de gatos sin hijos” (y luego expresó su arrepentimiento por esa frase), ha preocupación largasobre la tasa de natalidad de la nación.

Asesor de triunfo Elon almizcleun padre de al menos 14 niños de cuatro mujeres diferentes, es la voz más prominente y conectada para generar una “legión” de niños para combatir las tasas de natalidad, como la Wall Street Journal reportado recientemente.

Pero el “drama harén” de Musk, como una de las madres de sus hijos, Ashley St. ClairDicho, no solo hace que los tradicionalistas de valores familiares se retorcieran, sino que su enfoque en los nacimientos puros ha recibido críticas de otros interesados ​​en aumentar la tasa de natalidad. Piedra y Brad Wilcox escribióen El atlánticoLa semana pasada que “no importa cuántos tutores contrate o compuestos que construya, la evidencia sugiere que los niños tienen más probabilidades de luchar si uno de sus padres está ausente”.

Aparte del almizcle, quizás los pronatalistas más destacados son Simone y Malcolm Collinspadres de cuatro que tienen inventadoUna religión llamada techno-puritanismo “diseñada para combatir el colapso de la fertilidad” y ha sido perfilado muchos, muchosveces. Simone Collins usa ropa “tecnológica” que ella le dijo a NPRfue “intencionalmente encogido”.

Incluso para algunos republicanos que desean ver más bebés y familias más grandes, todo el impulso pronatalista es estremecerse de manera mala.

“Creo que el término pronatalista es un poco extraño”, Rep. Blake Moore(R-Utah) me dijo. “Deberíamos estar hablando de ser pro-familia. No hay nada en mi sistema de creencias básicas [that] Sugeriría que deberíamos tener bebés. Necesitas tener familias. Necesitas tener padres dedicados en todas estas situaciones “.

“No es un juego de números. Es una fortaleza en el juego de números”, agregó Moore.

Cuando se trata de la política, la idea relacionada con el aumento de las tasas de natalidad que tiene la mayor tracción entre los republicanos es ajustar el crédito fiscal infantil, actualmente establecido en $ 2,000 por hijo calificado.

Cuando se le preguntó sobre las políticas pronatalistas que son exploradas por la administración Trump, Sen. Jim Banks(R-Ind.) Señaló a su Primer acto familiarque en parte ampliaría el crédito fiscal para niños a $ 4,200 para niños menores de 6 años y $ 3,000 para otros niños, así como crear un nuevo crédito fiscal de $ 2,800 para madres embarazadas. Moore lidera la legislación en la Cámara.

“Casarse y comenzar una familia es clave para el sueño americano. Pero para demasiados jóvenes, ese sueño se siente fuera de alcance”, dijo Banks en un comunicado. “El Congreso tiene un papel que desempeñar para arreglar esto y podemos comenzar devolviendo dinero en los bolsillos de los padres trabajadores”.

Pero en una fiesta llena de halcones de déficit, la política de obtener tal propuesta es DICEY. Los republicanos se opusieron a una expansión temporal que los demócratas intensificaron en 2021.

“Los tipos que tienen más probabilidades de priorizar la formación familiar son republicanos, obviamente, pero realmente no les gusta aumentar el crédito fiscal infantil”, explicó Terry Schilling, Presidente del conservador Proyecto de Principios Americanosy padre de siete. Es más optimista sobre las perspectivas de iniciativas de reforma educativa que pueden ayudar a las familias.

Schilling agregó: “Es increíblemente importante que todas las cosas que discutimos, todos los incentivos económicos en torno a los niños, estén vinculados al matrimonio, porque no queremos entrar en una situación como lo hicimos con los programas de la Gran Sociedad, donde crea, inadvertidamente, estas lagunas que incentivan las casas sin padre”.

Soy Emily Brooks, reportera de liderazgo de la casa en la colina, aquí con una mirada semanal a las influencias y debates a la derecha en Washington. Dime qué hay en tu radar: ebrooks@thehill.com

Scramble en la elaboración de recortes de impuestos: Los grupos de defensa de libre mercado se consumen con la actividad más grande que domina a Capitol Hill en este momento, el proyecto de ley de recorte de impuestos partidistas que servirá como vehículo para la ambiciosa agenda legislativa de Trump.

Avance de la libertad americanael grupo fundado por el antiguo Vicepresidente Pence,sale con una nota advertencia de que “no todos los recortes de impuestos son iguales”.

Su clasificación: “Best Bang For Buck” son recortes individuales de impuestos sobre la renta, recortes de impuestos corporativos, recortes de impuestos de ganancias de capital y restablecimiento de expensación total; expandir el crédito fiscal de los hijos es “dudoso”; y “realmente dañino” están eximiendo consejos y horas extras de los impuestos (dos promesas de campaña de Trump), así como aumentando la deducción fiscal estatal y local.

Mientras tanto, Americanos para la prosperidad está al tanto de un nuevo anuncio de la llamada de mercado de Washington, DC, para eliminar los créditos fiscales de energía verde promulgados en la Ley de reducción de inflación bajo Presidente Biden– que el grupo llama “regalos de New Deal Green”, como una forma de pagar por extender los recortes de impuestos y los recortes de empleos firmados durante la primera administración de Trump. El anuncio dice de la idea: “Es simple”.

Sin embargo, eso será políticamente difícil, dado que más de una docena de republicanos más moderados han pedido para preservar los créditos fiscales.

Lectura adicional: El Partido Republicano mira por un estiramiento crucial para pasar la agenda de Trump de mis colegas al Weaver y Mychael Schnell.

Tres cosas más …

1. Reloj de Trump 2028: Reps. Andy Ogles(R-Tenn.), Que lidera una enmienda constitucional más larga que una larga tirada que permitiría a Trump correr por un tercer mandato, se unió al Republicanos para la renovación nacional Proyecto de tercer término en un X espacioEsta semana para hablar sobre el impulso, que fue un gol desde hace mucho tiempo del grupo. Ogles afirmó que ha recibido un apoyo “abrumador” de los republicanos en la propuesta, pero aún no tiene ninguna topessor.

2. Crypro Cring: Si bien la industria de las criptomonedas es optimista sobre el medio ambiente para la criptografía con Trump, mi colega Miranda Nazzarro informa que no apreciaron las monedas de memes lanzadas por el presidente y su familia: “Los diversos proyectos criptográficos de la familia Trump, específicamente el lanzamiento de dos monedas personalizadas de MEME, condujeron a algunas frustraciones de la industria dadas las preocupaciones sobre cómo las monedas podrían beneficiar a la familia del presidente” “. Le preocupaban “podría socavar los intentos de la industria de ser tomados en serio en Washington”.

3. Los mundos chocan el fin de semana de WHCA: Estrella en ascenso Winters de Natalie de Sala de guerra de Bannon rompió una fotocon un enmascarado Taylor Lorenz -El tema del odio casi constante de la derecha-durante el fin de semana. ¿Quién tenía eso en su tarjeta de bingo? Yo no yo.

Gracias por leer y déjame saber lo que piensas: ebrooks@thehill.com





Fuente