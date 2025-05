Hombre acusado en Arizona Tesla Concesionario Fuego

By







Un hombre de Arizona podría enfrentar varias décadas en prisión y más de $ 1 millón en multas por supuestamente incendiar a un Tesla Cybertruck en un concesionario Mesa, Arizona, el mes pasado, las autoridades federales Anunciado el miércoles.

Ian William Moses, de 35 años, de Mesa, fue acusado esta semana por cinco delitos graves de daño malicioso a la propiedad utilizada en el comercio interestatal. Las autoridades han alegado que Moisés usó gasolina y un registro inicial para tratar de establecer el concesionario y tres vehículos Tesla en llamas el 28 de abril, en medio de una ola de represalias contra la participación del multimillonario tecnológico y el CEO de Tesla Elon Musk en la administración Trump.

El Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa anunciando La acusación del jurado federal de Moisés compartió fotos de un cibertruck quemado que explotó durante el ataque.

De acuerdo a Informes de medios localesel sospechoso de graffiti pintado con aerosol en el costado del edificio que escribió mal la palabra “ladrón”.

Mesa Policía Moses arrestado A menos de una milla de distancia del concesionario de Tesla poco después de que comenzó el fuego, y llevaba la misma ropa que la persona vista en imágenes de vigilancia vertiendo gasolina en el edificio. Los oficiales también supuestamente encontraron un mapa dibujado a mano en el bolsillo de Moisés que tenía la carta “T” que marcaba la ubicación del concesionario.

“No hay nada estadounidense en quemar el negocio de otra persona porque no está de acuerdo con ellos políticamente”, Timothy Courchaine, el fiscal federal interino de Arizona, dijo en un comunicado. “Estos ataques en curso contra Tesla no son protestas, son actos de violencia que no tienen lugar en Arizona ni en cualquier otro lugar. Si alguien apunta a Tesla con violencia, serán encontrados y confrontados con toda la fuerza de la ley”.

Si es declarado culpable, cada cargo tiene una multa de hasta 20 años de prisión y una multa de $ 250,000.

La fiscal general Pam Bondi dijo en un comunicado sobre la acusación de Moisés que no habría “negociaciones” sobre los cargos.

“Si participa en el terrorismo doméstico, este Departamento de Justicia lo encontrará, seguirá los hechos y lo procesará al máximo alcance de la ley”, dijo Bondi.

Bondi indicó a principios de este año que el vandalismo dirigido a los concesionarios y vehículos de Tesla sería tratado como “terrorismo doméstico”.

“El enjambre de ataques violentos contra la propiedad de Tesla es nada menos que terrorismo doméstico”, dijo en un comunicado del 18 de marzo. “Continuaremos investigaciones que imponen graves consecuencias a los involucrados en estos ataques, incluidos aquellos que operan detrás de escena para coordinar y financiar estos crímenes”.





