Cómo el papel de la Casa Blanca de Musk evolucionó en 100 días

Los primeros 100 días de Elon Musk en la Casa Blanca se llenaron de giros y vueltas cuando la persona más rica del mundo se convirtió en una de las figuras más influyentes y contenciosas en Washington en cuestión de semanas.

El multimillonario de tecnología no perdió el tiempo en la refriega política tras el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, moviéndose a velocidad vertiginosa para llevar a cabo la iniciativa de reducción del gobierno del presidente, denominado Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE).

A medida que el trabajo de Dege dominaba las noticias y Musk aparecía junto al presidente casi todos los días, enfrentaba un escrutinio creciente del público e incluso algunos dentro del círculo de Trump sobre su creciente influencia como empleado no gubernamental.

Después de casi tres meses de reacción repetida contra Musk y sus compañías, los estrategas políticos dicen que su omnipresencia se está desvaneciendo a medida que el polvo se asienta.

“Esa influencia ha sido reinada en un poquito, ya sea su elección o la elección de la Casa Blanca, no lo sé, pero supongo que la Casa Blanca ha puesto su pulgar en la escala un poco cuando se trata de Elon”, dijo a The Hill, la estratega del Partido Republicano Brittany Martínez.

La motosierra de Doge

Las primeras semanas de dux estuvieron marcadas por el caos y la confusión, ya que Musk y su equipo de bajo perfil impusieron despidos masivos y recortes de gastos de programas entre las agencias federales para reducir la fuerza laboral federal.

“Musk comenzó a correr con una venganza y simplemente persiguió todo”, dijo Paul Levinson, profesor de comunicaciones y estudios de medios en la Universidad de Fordham

Poco en el segundo mandato de Trump, Musk apareció en febrero en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que empuñaba una motosierra, que se convertiría en un símbolo de Duge.

Musk admitió el miércoles que las primeras semanas de Doge fueron “intensas”, y agregó que pasó casi siete días a la semana en la Casa Blanca.

El enfoque de “Mover Fast and Break Things” reflejó el liderazgo de Musk en Silicon Valley y sus compañías de tecnología, donde el multimillonario y un grupo de diputados leales recortaron empleados y programas que consideró innecesario.

En su inicio, Dege fue apoyado en gran medida por los legisladores republicanos, quienes permanecen agradecidos de que Musk trajo una atención sobre la reducción del gobierno, incluso cuando algunos tienen frustraciones sobre su enfoque.

“Ha traído una energía increíble y creatividad para descubrir los desechos, el fraude y el abuso, y estoy muy agradecido de haber pasado el tiempo y la energía para hacerlo”, dijo el senador Ted Cruz (R-Texas) a The Hill.

Los estrategas del Partido Republicano reconocieron que el esfuerzo no es nada nuevo para la fiesta y probablemente pasará el tiempo de Musk en la Casa Blanca.

“El proyecto sobre el derecho de controlar el gasto, reducir el gobierno, hacerlo más eficiente, ha sido un proyecto de décadas, y no es como si no estuviéramos intentando ese tiempo”, dijo el estratega republicano Chris Johnson. “Creo que Elon asumió … No sé si pensó que era falso, o si no nos estábamos tratando lo suficiente”.

Dege se propuso en enero para recuperar hasta $ 2 billones en recortes al gasto federal, aunque el número real de recortes terminó siendo mucho más bajo después de 100 días.

Trump dijo que Dege encontró $ 150 millones en posibles recortes al presupuesto federal, y señaló que cree que “las cosas que se trabajan” podrían duplicar o triplicar ese número.

“Una de las lecciones principales es que una de las personas más inteligentes de la Tierra está obstaculizada por diferentes sistemas e instituciones y regulaciones, esa es probablemente una señal de que este será un proyecto largo que va a pasar mucho más tiempo que Elon”, agregó Johnson.

Si bien los efectos a largo plazo de DOGE quedan por ver, el programa y los recortes de personal ya están afectando a las agencias. Los cortes de dux, por ejemplo, financiación cortada para el programa de salud de los sobrevivientes del primer respondedor del 11 de septiembre, pero fue restaurado por la Casa Blanca en medio de las críticas.

Desde defensores ambientales hasta investigadores de salud pública, los recortes también provocaron temores de “drenaje de cerebro” entre los empleados, junto con una pérdida de conocimiento institucional de los empleados de toda la vida.

Trump cambia el tono de almizcle

La infiltración del equipo de Doge de las agencias federales también revolvió las plumas dentro de la administración Trump, lo que obligó al presidente a responder preguntas difíciles sobre cuánto poder tiene Musk.

En una reunión del gabinete a principios de marzo, Trump cambió su tono y enfatizó que sus secretarios son el principal en las opciones de personal. Insistió en que los cortes se hicieran con un “bisturí” en lugar de un “hacha”.

Aunque el presidente desestimó los rumores de luchas internas entre el almizcle y otros diputados de la Casa Blanca, los comentarios marcados la primera vez que Trump dejaron en claro públicamente el poder del multimillonario tecnológico era limitado.

“Musk es mucho más un jugador de equipo”, dijo Johnson cuando se le preguntó sobre la dinámica de la Casa Blanca. “Ha demostrado ser leal al Partido Republicano, no solo para Trump”.

“Cuando entró, estaba esto, ‘¿Qué está haciendo este tipo? ¿Cuál es su ángulo?’ Y en última instancia, para muchas personas, han llegado a la conclusión de que realmente no tiene ángulo “, agregó Johnson. “Solo quiere que los republicanos ganen porque cree que es bueno para Estados Unidos”.

Desde entonces, la ubicuidad de Musk en línea y en Washington declinó algo, dijeron estrategas. Esto incluyó una ampliación de combate público con figuras mundiales de Trump como el ex estratega de la Casa Blanca Steven Bannon.

Musk “ha adoptado un enfoque menos combativo hacia las personas que no están de acuerdo con él, y eso es muy claro”.

Aún así, los demócratas no están respaldando sus críticas, enviando consultas casi todas las semanas sobre sus conflictos de intereses y el acceso de Doge a datos confidenciales alojados en agencias federales.

Se derrama la reacción en los negocios de Musk

La conmoción inicial y el asombro de los movimientos de Doge comenzaron a disminuir en marzo, aunque la reacción pública recién comenzaba contra la administración Trump y el almizcle.

Docenas de protestas aparecieron en todo el país, a menudo tienen lugar en salas de exhibición de Tesla o estaciones de carga. Las protestas fueron en gran medida pacíficas, aunque algunas se volvieron violentas con cócteles o disparos de Molotov en las salas de exhibición.

Las acciones de Tesla se desplomaron más del 50 por ciento desde principios de año, mientras que la compañía informó una caída del 71 por ciento en las ganancias para el primer trimestre de este año.

En medio del creciente escrutinio, Musk intentó mejorar la imagen de Dogs mientras todavía estaba parado en los objetivos del grupo. Reconoció a fines de marzo que está siendo cauteloso y compasivo con los esfuerzos de revisión del gobierno.

“Es como un 60 por ciento de diversión, 70 por ciento de diversión. Depende de la semana”, dijo Musk el miércoles. “Quiero decir, ser atacado implacablemente no es muy divertido. Entonces, ya sabes, ver que los autos ardían no es divertido. Pero, cuando siento que estamos bien para el contribuyente estadounidense y dejando de gastos innecesarios y arreglando sistemas informáticos, siento que eso es algo bueno”.

El ex representante Carlos Curbelo (R-Fla.) Sugirió el mes pasado que Musk ha estado en “una gira de rehabilitación” para Doge, que ahora parece ser su enfoque en su fabricante de vehículos eléctricos en dificultades.

El Wall Street Journal informó esta semana que los miembros de la junta de Tesla lanzaron una nueva búsqueda de un CEO para suceder a Musk.

Robyn Denholm, presidente de Tesla, negó este informe, afirmando que la junta está “muy segura” en la capacidad de Musk para continuar su papel. Musk calificó el informe como un “artículo deliberadamente falso”.

Musk trató de asegurar a los inversores de Tesla en cuestión la semana pasada que planea limitar su tiempo en Doge a uno o dos días a la semana desde que se completa la fundación de Doge. Reiteró esto a los periodistas el miércoles, pero dijo que sería la “discreción” del presidente si esa configuración también finalmente finalice.

“El papel de Elon Musk iba a evolucionar como el hombre más rico del mundo”, dijo el estratega del Partido Republicano y alumno de la campaña de Trump Brian Seitchik. “Posee una serie de negocios muy importantes y de alto perfil, por lo que siempre habrá una vida útil de cuánto tiempo podría comprometerse con Washington”.





