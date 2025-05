La única forma en que los demócratas pueden ganar fácilmente en 2028

Mientras escribo esto, estoy en Londres. Durante siglos, Londres y el Reino Unido del Gran Unido han sido la tierra de mitos, fábulas y leyendas fantásticas.

En declaraciones a varias personas afiliadas a la política y los medios de comunicación en la ciudad, recordé un nuevo mito inventado deliberadamente para avanzar en una narrativa partidista: que en 2024, Keir Starmer y el Partido Laborista se extendieron al poder a través de una victoria masiva. La verdad es todo lo contrario.

Dejando a un lado la disputa de sangre en curso de Elon Musk con él, hay muchos en ambos lados del estanque, incluido el presidente Trump, que cree que Starmer es una “buena persona”. Pero ser “bueno” o no tenía poco o nada que ver con su victoria.

Los totales de votación de los laboristas en 2024 fueron prácticamente los mismos de las elecciones anteriores. ¿Qué cambió? El número de aquellos que votaron por el Partido Conservador, que legítimamente se desplomó de un acantilado, porque los votantes más “tradicionales”, comunes y pragmáticos, desesperados por tener el estado de derecho y la cordura, se sintieron traicionados y, peor, interpretados por el Partido Conservador. Los conservadores se habían vuelto excepcionales al dar servicio a los labios al dolor de sus constituyentes mientras eran patéticos para mantener su palabra para aquellos bajo su cuidado. Como tal, esos componentes eligieron quedarse en casa.

Engañarme una vez, está bien. Me engañas dos veces, no tengo más lugar al que recurrir. Me engañe tres veces y fue: “Gracias, Guv, pero he terminado con usted y su falta de respeto hacia mí y mi familia”.

¿Podría este mismo escenario desarrollarse para el Partido Republicano y los conservadores de Estados Unidos en 2028? En un minuto de Nueva York.

Mientras bloquean mis oídos a los gritos de incredulidad y odio de la izquierda, honestamente creo que el presidente Trump es un líder único en el siglo. Dicho esto, el argumento predominante para mí sobre por qué tantos a la izquierda, en los medios de comunicación y en la academia lo odian es porque creen absolutamente que es una mente única en el siglo que es totalmente capaz de relajarse y destrozar todas sus políticas “progresistas” y “despertadas”, leyes y dictados corporativos que afectan todo desde el gobierno federal hasta la educación de tensiones de tensos de niños. Fueron petrificados de que él tendría éxito en 2016, y convencieron que lo hará en 2025, a menos que se detuviera.

Para decenas de millones de votantes en 2016, la campaña presidencial del empresario de la ciudad de Nueva York Trump fue una oración respondida. Millones de republicanos, demócratas, independientes y varias comunidades privadas de sus derechos habían creído que las élites arraigadas que controlaban a ambos partidos los habían abandonado y los estaban usando, y su futuro, como peones desechables.

Al igual que el sentido común, los votantes del estado de ley en el Reino Unido, estaban preparados para sentar las elecciones. Pero cuando Trump cabalgó en esa escalera mecánica dorada en junio de 2015, todo cambió y la historia política estaba a punto de hacerse.

En noviembre de 2016, Trump derrotó a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y sacudió el mundo político hasta su núcleo. Pero, como Trump estaba a punto de descubrir, a la “Uni-Party” no le gusta tener su control de décadas sobre el poder, el injerto, las conexiones, los intereses especiales y la amenazada de plumas.

En consecuencia, el establecimiento se defendió con venganza. Sin repetir todos los detalles, Trump fue repentinamente sabotado en la Casa Blanca; dentro del Congreso; dentro del gobierno federal; dentro de los tribunales; y en la mayoría de los principales medios de comunicación, con muchos “periodistas” proclamando ser parte de la “resistencia”.

En la icónica película “El Sr. Smith Goes to Washington”, vemos a la poderosa, corrupta y malvada “Taylor Machine”, que tiene múltiples senadores y miembros de la Cámara en su bolsillo trasero, votos de “aplastar” al advenedizo Smith, que está tratando de exponer la operación de injerto más grande en los EE. UU., James Taylor, observa a su criado criminal y declara: “

Nuestra versión de la “máquina Taylor” ha estado detrás de Trump desde 2015. Una década después, se da cuenta de que todo está en juego. Por lo tanto, los ataques implacables contra Trump de cada parte de la máquina.

A medida que sucede, decenas de millones de votantes estadounidenses están empezando a preguntarse: ¿quién tiene la vuelta de Trump? Tantos abandonados o girados contra él después de 2016. ¿Sucederá lo mismo de una manera más sutil en ciertos sectores?

Para estos estadounidenses, todo es bastante simple. Si se unió a la administración Trump en 2025, es su deber respaldar al presidente y su poderosa visión en todos los ámbitos. Si no, ¿qué estás haciendo allí?

No puedes ser complaciente. No puedes cometer errores. No puedes sabotear. No puedes empujar tu ego. Estas decenas de millones de estadounidenses vertieron toda su esperanza, confianza y fe en Trump. Para ellos, también es un líder único en el siglo.

Si sienten que ha sido desagulado, desatendido, desafiado en público, filtrado, decepcionado o traicionado, innumerables de estas decenas de millones de votantes estadounidenses se quedarán en casa en 2028. Lo suficiente como para marcar la diferencia.

Para ellos, esto no es solo todo o nada para la corrupta “Taylor Machine”, sino su última oportunidad de que Trump salve a la nación que aman.

Douglas Mackinnon es un ex funcionario de la Casa Blanca y el Pentágono.





