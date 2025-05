El Reino Unido está reflejando la desesperación de los Estados Unidos por qué hacer con Trump

By







De vuelta en Londres, asistí a conferencias con los sospechosos habituales e inusuales, algunos enriquecidos en los postes políticos y de defensa.

El tema, no del día sino de todo el año, fue sobre lo que el presidente Trump ha forjado y lo que el Reino Unido y Europa pueden hacer al respecto. Las respuestas no eran tranquilizadoras, y eso no es un eufemismo.

Con una mezcla de tristeza que el apreciado “relación especial “Nacido durante la Segunda Guerra Mundial parece haber desaparecido, la preocupación y la preocupación directamente fueron las respuestas desconcertantes.

La respuesta fue simple. Con una estructura internacional global suscitada por una combinación de poder estadounidense, el realismo cuidadoso que a veces es imperfecto, como en Vietnam y posteriores conflictos, y buena voluntad, Trump fue sin ayuda. deconstrucción80 años de éxito.

Incertidumbre del futuro estadounidensecompromisoa la OTAN (o deberíamos decir que Trump) y, por el momento, de Trump’sabarcardel presidente ruso Vladimir Putin para forjar una paz en Ucrania nunca es reconfortante.

La imprevisibilidad de Trump en el cambio de rumbo sin previo aviso o explicación es otro problema. La idea de obligar a la OTAN a llevar más de su carga de defensa, o de lo contrario, escontradictopor declaraciones de sus Secretarios de Defensa y Estado que afirman que Estados Unidos sigue siendo el apoyo de la Alianza.

Y la interrupción que ha causado la imposición de tarifas de Trump dará como resultado un verdadero dolor económico para los socios comerciales. Comprobar el daño fue la decisión de último minuto de Trump deLevantarseEn los iPhones de Teslas y Tim Cook de Elon Musk, ambos hechos en China, así como importaciones para la industria automotriz de los Estados Unidos.

Esos CEO dejaron en claro las consecuencias de los aranceles sobre sus negocios. Pero dado que el mismo impacto negativo afectará a la mayoría de los negocios de Estados Unidos, ¿por qué no considerarlos también?

“América primero” está siendointerpretadoComo dura “los aliados”. Sin un reemplazo obvio para el compromiso y el compromiso de nosotros, ¿qué deben hacer amigos y aliados? Esta no es una pregunta inactiva.

En uno de los grupos de expertos más distinguidos de Gran Bretaña, se elevaron tres escenarios muy inquietantes.

Supongamos que Estados Unidos disminuye o retira su apoyo a la OTAN. ¿Alguno de los 31 miembros de la OTAN es capaz de afirmar el liderazgo? ¿Puede la Unión Europea, que es una organización económica y no política, asumir una mayor responsabilidad?

Si bien aparentemente es un asunto arcano, dado que la alianza se formó en 1949, comenzando con el general Dwight Eisenhower, todos los comandantes aliados supremos de la OTAN en Europa en EuropaEran estadounidenses. Ese compromiso estadounidense garantizado, ya que los comandantes aliados supremos también lideraron a todas las fuerzas estadounidenses en Europa.

Dada la base de la OTANArtículo 5en el que “un ataque contra uno se considerará un ataque contra todos”, no había duda del compromiso de Estados Unidos, ya que sus fuerzas estarían bajo fuego junto con todas las de la OTAN. ¿Debería romper este enlace, entonces qué?

Además, ¿podría la “relación especial” a través de la “Cinco ojos“La red de inteligencia, que consiste en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, no se ve afectado?Señalgate “Las revelaciones fueron seguidas por quizás una revelación aún más preocupante que el Secretario de DefensarepetidoEsta locura en un chat de señal con su esposa y amigos mientras se estaba llevando a cabo el ataque a los hutíes.

Era bastante malo que Trump almacenara inteligencia altamente clasificada en una inseguraMar-a-lago. ¿Se podría confiar ahora en Estados Unidos con la información más confidencial?

El último y posiblemente más amenazante es lo que harán los aliados y los amigos si, y cuándo, Estados Unidos primero entra en acción con toda la fuerza y ​​Estados Unidos reduce sus responsabilidades internacionales.

Una perspectiva aterradora esadquisidorArmas nucleares para la protección. Australia, Japón y Corea del Sur tienen el potencial. En Europa, Polonia, Suecia y Ucrania también lo hacen. Y en el Golfo, es posible que los sauditas hayan sacado opciones con Pakistán para algunas bombas atómicas.

Desafortunadamente, las respuestas a estas preguntas están lejos de ser claras. Y si Trump continúa a lo largo de la trayectoria actual, las cosas que empeoran, no mejor, es una apuesta razonable.

TriunfodespedidoO reasignar su primer asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, reemplazándolo temporalmente con el Secretario de Estado Marco Rubio. Esta no es una buena señal. El primero y únicotiempoEsto sucedió fue cuando Henry Kissinger ocupó temporalmente ambos puestos.

El asesor de seguridad nacional está destinado a proporcionar opciones para el presidente que representan a todas las agencias. El Secretario de Estado solo representa a su departamento.

Queda por ver cómo funcionará o no.

Harlan UllmanPh.D., es el columnista distinguido Arnaud Deborchgrave de UPI, un asesor principal en Washington, el Consejo Atlántico de DC, el presidente de dos compañías privadas y el autor principal de la doctrina de Shock and Awe. Él y David Richards Son autores del próximo libro, “El arco del fracaso: puede decisivo el pensamiento estratégico transformar un mundo peligroso”.





Fuente