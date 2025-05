La gran pelea tecnológica por los niños

96



Tecnología Tecnología La gran historia Las grandes empresas tecnológicas luchan por la seguridad de los niños, tiendas de aplicaciones La pelea por un Protección clave de Internet Para los niños se está intensificando en Washington, donde las grandes empresas tecnológicas se sujetan la responsabilidad entre sí mientras los legisladores impulsan los requisitos más estrictos. © Getty Images Después de meses de acción en los estados, la legislación de verificación de edad llegó al Congreso la semana pasada, cuando Sen. Mike Lee (R-Utah) y Rep. John James (R-Mich.) Introdujo un proyecto de ley que colocaría la responsabilidad en las tiendas de aplicaciones administradas por Apple y Google para verificar las edades de todas las usuarios. "Los niños no pueden consentir, y cualquier compañía que los exponga a material adictivo o adulto Debe responsabilizarse ", dijo James, y agregó que el proyecto de ley" hace que las grandes compañías tecnológicas sean el mismo estándar que las tiendas de esquina locales ". El problema es enfrentar de manera única a algunas de las empresas tecnológicas más grandes del país, incluidas Facebook e Instagram Compañía matriz Meta, contra otros gigantes tecnológicos. Meta es parte de un nuevo grupo de cabildeo, La coalición para la experiencia móvil competitiva, que se lanzó en Washington la semana pasada con la verificación de edad en la App Store como uno de sus principales objetivos de política. La coalición mantiene que las tiendas de aplicaciones son los más adecuados para manejar la verificación de edad, ya que ya tienen los datos de edad, mientras que Apple y Google argumentan que el enfoque aún requeriría compartir datos con los fabricantes de aplicaciones. Lee y James 'Bill, titulado el Ley de Responsabilidad de la App Store, sería el primero de su tipo a nivel federal. Requeriría que las tiendas de aplicaciones determinen la "categoría" de edad del usuario, que diferencia a grupos de edad menores de 18 años, y luego envíe los datos a los desarrolladores de aplicaciones. El proyecto de ley se asemeja a los esfuerzos en curso en varios estados de los Estados Unidos, incluido el estado natal de Lee de Utah, el primero en el país en aprobar una ley que pone la responsabilidad en las tiendas de aplicaciones. La ley de Utah está programada para entrar en vigencia el miércoles. Más de una docena de estados propusieron proyectos de ley similares este año. Aún así, la propuesta podría enfrentar obstáculos incluso con grandes críticos tecnológicos en el Congreso. "La verificación de edad es en gran medida ineficaz", Sen. Richard Blumenthal (D-Conn.) Le dijo a The Hill. "Los jóvenes lo trabajan tan fácilmente, quienes francamente piensan que es ridículo que confiaríamos en la verificación de edad para protegerlos". Lea más en un informe completo mañana por la mañana en Thehill.com. Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: 5 preguntas sobre las nuevas ciudades de Texas de Musk, Starbase y Snailbrook El sábado, un electorado de empleados del Space X en el sur de Texas votó para crear la nueva ciudad de Starbase y elegidos compañeros como sus comisionados de alcalde y ciudad. Que el voto casi unánime hizo que Elon Musk, además del hombre más rico del mundo y el jefe de la iniciativa Dogs, remodelara al gobierno federal, el empleador de todo el gobierno de lo que equivale a una ciudad de SpaceX Company. "Starbase, Texas", … Historia completa

Los demócratas piden investigación sobre la familia de Trump Family Crypto Trat sobre una posible influencia extranjera Sens. Jeff Merkley (D-Ore.) Y Elizabeth Warren (D-Mass.) Pidió a un organismo de control federal el lunes para iniciar una investigación sobre un acuerdo reciente anunciado por la firma criptográfica de la familia Trump, planteando preocupaciones de que podría crear una apertura para la influencia extranjera. La compañía lanzada por el presidente Trump y sus hijos, World Liberty Financial, reveló la semana pasada que su nuevo stablecoin se utilizaría para completar una transacción de $ 2 mil millones … Historia completa

Operai Ditches planean convertirse en una empresa con fines de lucro Operai revertirá el curso sobre sus planes de convertirse en un negocio con fines de lucro, anunciando el lunes que su organización sin fines de lucro continuará teniendo el control de la firma de inteligencia artificial. En una carta del lunes a los empleados, el CEO y cofundador Sam Altman dijo que la compañía decidió que la organización sin fines de lucro mantuviera el control después de escuchar a los líderes cívicos y celebrar discusiones con las oficinas del Fiscal General en California y Delaware. “OpenAi … Historia completa

Musk dice que él y Trump están de acuerdo con el ’80 por ciento del tiempo ‘ El CEO de Tesla, Elon Musk, quien se desempeña como asesor principal del presidente Trump, dijo en una nueva entrevista que él y el presidente acuerdan el 80 por ciento de los problemas. En “My View With Lara Trump” de Fox News Channel, la nuera del presidente le pidió a Musk que reflexionara sobre su relación con el comandante en jefe. “Considero al presidente un amigo. Creo que me considera un amigo y, ya sabes, nos llevamos muy bien”, dijo Musk a Lara … Historia completa

La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Los piratas informáticos afirman robar Vuelos de deportación de hielo ‘Manifiestas (404media)

‘Manifiestas (404media) Manzana para apelar el fallo de desprecio en el caso de los juegos épicos (Reuters) Esquina criptográfica Los obstáculos de los republicanos son los obstáculos de los obstáculos © AP Photo/J. Scott Applewhite Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. El impulso republicano para obtener una legislación criptográfica clave en la línea de meta está alcanzando nuevos obstáculos. Legislación de stablecoin Eso una vez pareció estar navegando hacia adelante perdió el apoyo de los demócratas del Senado criptográfico durante el fin de semana. Nueve demócratas, varios de los cuales votaron para avanzar en el Acto de genioretiró su apoyo después del líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.C.) inició un proceso para acelerar una votación sobre el proyecto de ley. La medida tomó a los legisladores demócratas por sorpresa, que no había visto el texto del piso antes de ser liberado, dijo un asistente democrático a The Hill. “Parece que quieren que lo apodemos y voten por este proyecto de ley sin nuestro aporte”, Sen. Ruben Gallego (D-Ariz.) Escribió en una publicación sobre X. “Eso no es lo que esperábamos durante esta negociación y no cómo opero. Nuestra declaración deja en claro que no les dejaremos atascarse. Espero continuar llevando esta factura a un lugar mejor”. Al otro lado del Capitolio, Rep. Maxine Waters (D-Calif.) Está preparando planes para bloquear una audiencia sobre la legislación de estructura del mercado el martes. El principal demócrata en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes Se opondrá a una audiencia conjunta entre el panel y el Comité de Agricultura de la Cámara, según otro asistente democrático. Los demócratas de la Cámara de Representantes celebrarán una audiencia para investigar los lazos del presidente Trump con la industria. Trump y la creciente cartera de criptografía de su familia se han enfrentado a escrutinio, ya que su administración presiona para nuevas reglas de la carretera para la industria. La firma criptográfica lanzada por el presidente y sus hijos, World Liberty Financialanunció la semana pasada que su nuevo stablecoin se utilizaría para completar una transacción de $ 2 mil millones entre la firma emiratí MGX y Crypto Exchange Binance. Trump también está listo para asistir a una cena a finales de este mes con los principales inversores en su moneda de memeque lanzó poco después de su inauguración. Tanto el acuerdo financiero mundial de Liberty como la cena de monedas de memes han provocado llamadas de los legisladores demócratas para investigaciones de ética. En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: Trump dice que está dispuesto a extender una pausa sobre la prohibición de tiktok nuevamente El presidente Trump dijo en una entrevista que emitió el domingo que nuevamente extenderá una pausa en una prohibición contra Tiktok en caso de que la empresa matriz de la aplicación no se desintegue de su popular plataforma de redes sociales en la última fecha límite. “Permítanme preguntarle sobre Tiktok, señor, ¿extendería esa fecha límite si todavía no hay trato?” Kristen Welker de NBC News dijo en la sentada “Meet the Press”. “Lo haría”, dijo Trump, respondiendo a Welker. … Historia completa

Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: La administración de Trump defenderá la FDA contra la demanda de píldoras abortivas, solicita el despido El Departamento de Justicia dijo el lunes una demanda contra la Administración de Alimentos y Medicamentos que busca restringir bruscamente la píldora de aborto mifepristone … Leer más El llamado de Trump para reabrir los desafíos ‘desalentadores’ de Alcatraz La idea del presidente Trump de reabrir Alcatraz como una prisión en funcionamiento es un reflejo de sus instintos políticos y sus gustos personales, incluso cuando es un largo … Leer más Lo que otros están leyendo Opinión relacionada con la tecnología presentada a la colina: Endrero Hubble de la NASA: reparación de riesgos o reemplazo costoso Todos estás atrapado. ¡Nos vemos mañana!

