Trump señala que puede extraer la nominación del Fiscal de los Estados Unidos en DC dada la oposición republicana

El presidente Trump indicó que puede sacar la nominación de Ed Martin, su controvertida elección para el Fiscal de los Estados Unidos en DC, en medio de un vacilante apoyo del Partido Republicano del Senado.

Durante una conferencia de prensa de la Oficina Oval, Trump dijo que estaba “decepcionado” de que Martin no obtuviera suficiente respaldo republicano para avanzar del Comité Judicial del Senado.

“Para mí fue decepcionante. Seré honesto, tengo que ser heterosexual. Estaba decepcionado, mucha gente estaba decepcionada, pero esa es la forma en que funciona a veces. Así que funciona y no fue rechazado, pero sentimos que sería muy difícil. Sería difícil. Y tenemos a alguien más que anunciaremos en los próximos dos días, quién va a ser genial”, dijo Trump.

La oficina de Martin no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, pero el abogado reconoció el desarrollo, así como las noticias de la selección de un nuevo Papa, Publicar una imagen de Photoshopped en línea retratándose a sí mismo como la cabeza de la Iglesia Católica con las palabras “Twist de la trama”.

El cambio de planes se produce después de que el senador Thom Tillis (RN.C.), miembro del panel, dijo el martes que no respaldaría a Martin, hundiendo efectivamente su nominación dada los estrechos márgenes en el Senado.

Martin, que nunca ha servido como fiscal, ha estado sirviendo en el papel de manera interina y ya ha tomado una serie de movimientos notables en su corto mandato. De lo contrario, continuará sirviendo como fiscal interino de los Estados Unidos hasta el 20 de mayo.

Martin, un ex orador de “Stop the robe”, representó a varios acusados ​​de los 6 de enero en los juicios, mientras que uno de sus primeros movimientos en su puesto actual fue reasignar o desestimar a los fiscales sobre esos casos.

También representó simultáneamente a un cliente mientras se movía para desestimar los cargos en su contra como Fiscal de los Estados Unidos, haciendo lo mismo para todos los casos a raíz de amplios indultos emitidos por Trump en su primer día en el cargo.

También escribió una carta pública a Elon Musk amenazando con usar su plataforma fiscal para Ir tras los que “Incluso actuó simplemente de manera poco ética”, luego lanzó investigaciones sobre dos legisladores demócratas, incluido el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer (DN.Y.).

Martin ha enviado cartas a la Universidad de Georgetown, amenazando con investigar a la escuela sobre sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, y más recientemente envió cartas a un dispensario de marihuana medicinal basado en DC que decía que estaba “operando en violación de la ley federal”.

Sin embargo, puede que no sea el final del camino para Martin, ya que Trump produjo elogios al abogado.

“Solo quiero decir que es increíble, y espero que podamos traerlo, ya sea el Departamento de Justicia o lo que sea, de alguna manera”, agregó Trump.

El senador Dick Durbin (Ill.), El principal demócrata del Comité Judicial del Senado, recurrió el jueves al Senado para Bash Martin, señalando los elogios anteriores del abogado por un simpatizante nazi.

“Casi todos los días, la nueva información de descalificación”, dijo, también señalando informar de ProPublica que indica Martin Publicaciones de Ghostwrote atacando a un juez.

Señaló un discurso que Martin dio en apoyo de Tim Hale-Cusanelli, un acusado del 6 de enero que ha hecho una serie de comentarios antisemíticos.

“El Sr. Martin dijo: ‘Tim Hale es un tipo extraordinario. Llegué a conocerlo muy bien. Diría que somos amigos’. Amigos de un simpatizante nazi.

Martin luego se disculpó en una entrevista con el delantero.

“Denjo todo sobre lo que dijo ese tipo, todo sobre la forma en que habló y todo, como lo he visto ahora”, dijo Martin a The Outlet centrado en temas judíos. “En ese momento, no lo sabía”.

