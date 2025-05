By

Más estadounidenses mayores no confían en la seguridad social para ellos: encuesta







Más estadounidenses mayores no confían en que el Seguro Social estará allí para ellos, encontró una encuesta publicada el jueves.

Cerca del 30 por ciento de los encuestados para La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC De 60 años en adelante, dijo que no confían en la disponibilidad de beneficios del Seguro Social cuando es necesario. Una encuesta de 2023 encontró que alrededor del 20 por ciento de los encuestados en esa categoría de edad dijo lo mismo sobre los beneficios del Seguro Social, lo que ilustra un aumento en las preocupaciones sobre la disponibilidad.

En general, el 52 por ciento en la encuesta dijo que “no son muy” o “nada” seguros Cuando se trata de Accesibilidad de los beneficios del Seguro Social cuando los “los necesitan”.

A principios de esta semana, el Senado votó para confirmar el veterano de Wall Street Frank Bisignano para dirigir la Administración del Seguro Social (SSA) a pesar de la intensa oposición de los demócratas.

La nominación de Bisignano resultó en un fuerte rechazo de los demócratas a raíz del multimillonario tecnológico Elon Musk, el Departamento de Eficiencia del Gobierno y otros funcionarios de la Administración de Trump que piden la reducción de la fuerza laboral de la SSA por 7,000 puestos y cerraron docenas de oficinas en todo el país.

“Esto está poniendo un zorro en la casa de gallina. Bisignano es Slash and Burn. Y los republicanos no quieren decir directamente que quieren matar el Seguro Social, por lo que lo estrangulan. No hay mejor estrangulador de ningún programa que Bisignano de barras”, dijo el Líder de la Minidad del Senado Chuck Schumer (DN.Y.) en la confirmación de la confirmación.

Según la encuesta de AP-NORC, la mayoría de los estadounidenses, el 61 por ciento, dijo que no respaldan el manejo del presidente Trump de la economía. Mientras tanto, el 37 por ciento dijo que apoyaron su enfoque.

Estos sentimientos vienen durante un período de mayor ansiedad y preocupación por la economía en los Estados Unidos.

En los primeros meses de su segundo mandato, la política arancelaria de Trump ha sacudido los mercados de todo el mundo y tensó las relaciones con aliados desde hace mucho tiempo como Canadá y la Unión Europea.

La encuesta de AP-NORC tuvo lugar del 17 al 21 de abril, con 1,260 personas, y tuvo un margen de Error de muestreo de más o menos 3.9 puntos porcentuales.





Fuente