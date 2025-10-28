Curtis Sliwa no se echa atrás en la carrera por la alcaldía de Nueva York

Curtis Sliwa no se echa atrás en la carrera por la alcaldía...







(NoticiasNación) – candidato republicano a la alcaldía Curtis Sliwa dijo que no abandonará la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York a pesar de estar rezagado en las encuestas y enfrentar presión para retirarse, insistiendo en que los votantes deberían decidir las elecciones en lugar de “multimillonarios, influencias y personas con información privilegiada”.

“No sé cuántas veces tengo que decirlo. Soy el único candidato republicano. Soy el candidato de la ley y el orden”, dijo Sliwa durante una entrevista en “La colina en NewsNation” de Staten Island. “¿Por qué querría abandonar la escuela?”

Promedio de encuestas de Sliwa Actualmente se sitúa en el 17%, según Decision Desk HQ, casi la mitad del 28% que mostraba cuando perdió la carrera por la alcaldía hace cuatro años.

La carrera ha atraído una extraordinaria participación en la votación anticipada, con aproximadamente cinco veces más votos emitidos en comparación con 2021, como lo indican los demócratas progresistas. Zohran Mamdani y el exgobernador. andres cuomo Batalla por el Ayuntamiento.

El presidente Donald Trump sugirió recientemente que Sliwa “no va a ganar” y cuestionó si su continuidad en la candidatura ayuda a Cuomo contra Mamdani, a quien Trump calificó de “comunista”. Trump dijo que “preferiría tener un demócrata que un comunista” al frente de la ciudad.

Pero Sliwa desestimó los llamados a salir, argumentando que si alguien debería retirarse, es Cuomo, quien perdió las primarias demócratas por 13 puntos porcentuales en junio después de liderar por 40 puntos en marzo. Sliwa señaló que Cuomo ha estado fuera de campaña durante 10 días desde el Día del Trabajo.

“No se ganan elecciones simplemente pasando el rato en las suites con tus amigos multimillonarios”, dijo Sliwa.

El candidato republicano criticó a sus dos oponentes demócratas por el crimen, llamó a Cuomo “el arquitecto” de las políticas sin fianzas en efectivo y describió a Mamdani como el “aprendiz” de Cuomo. Se posicionó ofreciendo a los votantes “una opción alternativa”.

Mamdani realizó un mitin en Queens durante el fin de semana junto al senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, energizando a los partidarios progresistas.

Los republicanos de la Cámara han aprovechado al líder demócrata Hakeem El respaldo de Jeffries a Mamdaniafirmando que muestra que el socialismo democrático es ahora la cara del partido. Elon Musk escribió en X que Mamdani es “el futuro del Partido Demócrata”.

Sliwa también rompió con Trump sobre cómo manejar posibles recortes de fondos federales a la ciudad de Nueva York, abogando por la negociación en lugar de la confrontación. Trump ha amenazado con recortar 7.000 millones de dólares en financiación si gana Mamdani.

“Uno se sienta con el presidente, o con quien él asigne la tarea, y trata de negociar”, dijo Sliwa. “No dañes a la ciudad porque no te agrada el alcalde”.

Cuomo describió la alta participación como un reflejo de “miedo”, “ira” y “frustración” en la ciudad, y dijo que los neoyorquinos “quieren un alcalde que pueda hacer el trabajo”.

La votación anticipada continúa durante el fin de semana y el día de las elecciones está programado para el 4 de noviembre.





