El consejo editorial del Washington Post critica los comentarios de Trump sobre Khashoggi con el príncipe heredero saudita







El consejo editorial del Washington Post criticó al presidente Trump por sus comentarios desestimando la muerte del periodista Jamal Khashoggi durante una reunión el martes con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Trump, cuando se le preguntó sobre la muerte de Khashoggi, dijo que “a mucha gente no le agradaba ese caballero del que estás hablando… Te guste o no…







Fuente