El juez bloquea la investigación de la FTC en el regaz de vigilancia de los medios de comunicación

El juez bloquea la investigación de la FTC en el regaz de...







Un juez federal bloqueó temporalmente la investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) sobre asuntos de medios de comunicación para Estados Unidos el viernes, argumentando que la agencia probablemente viole los derechos de libertad de expresión de los vigilantes de los medios progresivos.

El juez de distrito estadounidense Sparkle L. Sooknanan, un designado del ex presidente Biden, ordenó una orden judicial preliminar contra la investigación, que se abrió en mayo.

“Debería alarmar a todos los estadounidenses cuando el gobierno tome represalias contra individuos u organizaciones por participar en un debate público protegido constitucionalmente. Y esa alarma debería sonar aún más fuerte cuando el gobierno toma represalias contra aquellos que participan en noticias e informes”, Sooknanan “, Sooknanan dicho en la decisión de 48 páginas. “Este caso presenta una violación directa de la Primera Enmienda”.

La FTC abrió la sonda sobre los asuntos de los medios a fines de mayo sobre si el grupo de medios progresivo coordinó incorrectamente con los anunciantes. La agencia antimonopolio exigió la correspondencia entre los asuntos de los medios y los anunciantes, junto con sus comunicaciones con los grupos de vigilancia.

En respuesta, Media Matters demandó a la FTC en junio para bloquear la investigación de la agencia, afirmar que la investigación es un ejemplo de represalia ilegal.

El presidente de los medios de comunicación, Angelo Carusone, dijo en un declaración El viernes que el fallo de la corte muestra la “importancia de luchar contra el plegamiento, que demasiados están haciendo cuando se enfrentan a la intimidación de la administración Trump”.

Sin embargo, Carusone dijo que el caso no se trata de la campaña para castigar y silenciar los asuntos de los medios. Es una prueba crítica para si los tribunales permitirán que cualquier administración, de cualquier partido político, intimida a los medios de comunicación y a las organizaciones sin fines de lucro a través de abusos ilegales de poder. Continuaremos de pie y luchando por los derechos de la primera enmienda que protegen a todos los estadounidenses “.

Media Matters fue demandado por el multimillonario de tecnología Elon Musk y la plataforma de redes sociales X en 2023, argumentando que el perro vigilante progresivo coludió con los anunciantes como parte de un esfuerzo por extraer dólares publicitarios de X.





