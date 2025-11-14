Home Noticias Elon Musk El juez parece desconfiar del nombramiento de Lindsey Halligan como Comey, James...

El juez parece desconfiar del nombramiento de Lindsey Halligan como Comey, James busca la desestimación del caso




Un juez federal examinó minuciosamente el jueves la instalación del fiscal elegido personalmente por el presidente Trump para presentar cargos contra dos de sus adversarios políticos, generando incertidumbre sobre el futuro de los casos. El juez federal de distrito Cameron Currie se mostró escéptico de que el nombramiento de Lindsey Halligan, fiscal estadounidense interina para el Distrito Este de Virginia, fuera legal. …



Fuente

