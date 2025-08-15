El tribunal de apelaciones permite a la administración Trump reanudar el desmantelamiento de CFPB







Un panel de la corte federal de apelaciones se volcó el viernes Bloque de un juez En el desmantelamiento de la administración Trump de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), allanando el camino para que se reanuden los despidos masivos.

El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Panel de Circuito del Distrito de Columbia Votado 2-1 que los sindicatos y grupos de empleados que usan servicios CFPB no tienen derecho a traer su desafío en la corte federal.

Levanta un bloque que durante meses ha evitó el CFPB Desde la realización de despidos planificados que afectan al menos el 80 por ciento de la fuerza laboral restante de la Oficina y terminan los contratos.

“Si la teoría de los demandantes fuera viable, se convertiría en tarea del poder judicial, en lugar de la rama ejecutiva, para determinar qué recursos necesita una agencia para realizar sus amplias funciones legales”, escribió el juez de circuito de los Estados Unidos, Gregory Katsas, nombramiento del presidente Trump.

Katsas se unió a la mayoría por el juez de circuito de los Estados Unidos, Neomi Rao, también designado por Trump.

La jueza de circuito de EE. UU. Cornelia Pillard disintió, calificando la decisión como “insostenible”.

“La noción de que los tribunales son impotentes para evitar que el presidente aboliera a las agencias del gobierno federal de que fue elegido liderar no puede ser reconciliada con la separación constitucional de poderes o el compromiso de nuestra nación con un gobierno de leyes”, escribió Pillard, quien fue nombrado para el banco por el ex presidente Obama.

El CFPB se convirtió en un objetivo temprano del ex asistente de la Casa Blanca Elon Musk, ya que el Departamento de Eficiencia del Gobierno buscó remodelar la burocracia federal, agencia por agencia.

El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, fue aprovechado por Trump para servir como director interino de CFPB, donde rápidamente buscó desmantelar la agencia establecida después de la crisis financiera de 2008.

Vought impidió que el CFPB extrajera más fondos y tomó otros pasos drásticos, incluida la emisión de órdenes de trabajo, cancelando el arrendamiento de la sede de la agencia y planificación de despidos masivos.

En marzo, la jueza de distrito estadounidense Amy Berman Jackson prohibió a la administración avanzar y requirió que los empleados despedidos fueran reinstalados. También ordenó que se restauren algunos contratos cancelados.

El fallo del juez se produjo en respuesta a una demanda presentada por dos sindicatos que representan a los empleados de CFPB, la Unión Nacional de Empleados del Tesoro y la Asociación de Empleados de CFPB. Demandaron junto con la Asociación Nacional para el Avance de las personas de color, el Centro Nacional de Derecho del Consumidor y el Centro de Derecho de Pobreza de Virginia, que utilizan los servicios de CFPB.

Eva Steege, un pastor luterano que le dio meses para vivir por sus médicos, también se unió. Steege expresó preocupaciones de que no podía descargar su deuda de préstamo estudiantil antes de su muerte porque el CFPB canceló su reunión con la oficina del Defensor del Préstamo Estudiantil a raíz del desmantelamiento. Steege murió el 15 de marzo.





