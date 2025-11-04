Elon Musk respalda a Andrew Cuomo para alcalde de Nueva York







El multimillonario tecnológico Elon Musk respaldó públicamente el lunes al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo (D) en su candidatura independiente para ser alcalde de la ciudad de Nueva York en las elecciones generales del martes.

en un publicar en su plataforma social XMusk advirtió a sus casi 229 millones de seguidores que apoyar al candidato republicano a la alcaldía de la ciudad, Curtis Sliwa, sólo aumentará las posibilidades del favorito de la carrera, el candidato demócrata Zohran Mamdani.

“¡Recuerden votar mañana en Nueva York! Tengan en cuenta que un voto por Curtis es en realidad un voto por Mumdumi o como se llame”, dijo Musk en una publicación el lunes, el día antes del día de las elecciones.

“¡VOTA A CUOMO!” añadió.

El apoyo de último minuto de Musk se produjo después de que el presidente Trump, en una entrevista de “60 Minutos” transmitida el domingo, señalara que apoyaría a Cuomo antes que a Mamdani.

“No soy fanático de Cuomo de ninguna manera, pero si va a ser entre un mal demócrata y un comunista”, dijo Trump en la entrevista, refiriéndose a Mamdani, “voy a elegir al mal demócrata todo el tiempo, para ser honesto contigo”.

Mamdani aprovechó el momento y bromeó. Cuomo en una publicación que destacó un gráfico que decía: “TRUMP respalda a CUOMO”.

“Felicitaciones, @AndrewCuomo. Sé lo duro que trabajaste para esto”, escribió Mamdani en X.

Un portavoz de Cuomo acusó a Mamdani de “mentir y engañar durante estas elecciones”, en respuesta a la publicación de Mamdani.

“Sólo un candidato tiene un historial de enfrentarse a Trump cuando intentó dañar a Nueva York y ganar, y ese es Andrew Cuomo”, añadió el portavoz Rich Azzopardi en el comunicado anterior.

El equipo de Cuomo no respondió a una solicitud inmediata de comentarios el lunes.

Una gran parte de los neoyorquinos ya han emitido sus votos anticipados en las elecciones generales de este martes. Según la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York, se emitieron más de 735.000 votos anticipados en los cinco condados.

Mamdani salió de las primarias con una saludable ventaja sobre Cuomo, quien perdió la nominación demócrata pero decidió postularse como independiente. Sin embargo, encuestas recientes han mostrado que Cuomo está acortando la distancia con el favorito.





