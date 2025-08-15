La administración Trump probablemente arrojará 300,000 trabajadores en 2025: Director de OPM







A finales de 2025, la administración Trump probablemente habrá arrojado a alrededor de 300,000 trabajadores, dijo el jueves el Director de Gestión de Personal Scott Kupor a Reuters.

Las salidas masivas, que Kupor afirmó que se contabilizaron en gran medida por las compras voluntarias en lugar de los disparos, constituirían una reducción del 12.5 por ciento de la fuerza laboral federal desde que el presidente Trump fue inaugurado en enero.

“No puedo obligar a las personas a despedir a las personas”, dijo Kupor a The Outlet.

En febrero, la administración Trump ofreció una compra a los empleados federales que prometían ocho meses de compensación, y luego esperan que entre el cinco y el 10 por ciento eligiera irse.

Reuters reportado En julio, alrededor de 154,000 empleados federales, o alrededor del 6.7 por ciento de la fuerza laboral federal, han tomado la compra.

A partir de mayo, el New York Times había rastreado Casi 60,000 empleados federales que habían sido cortados o despedidos (aunque algunos han sido reinstalados a medida que varios desafíos legales se mueven a través de los tribunales). La salida también estimó otras 150,000 reducciones planificadas en varias agencias.

El Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), una vez dirigido por el multimillonario Elon Musk, ha dirigido los esfuerzos agresivos de la administración, enjambre a las agencias e intentando obtener acceso a los datos.

Sin embargo, el impulso de la agencia temporal se ha desacelerado en los últimos meses con la partida de almizcle en una disputa ardiente con Trump, así como varias órdenes judiciales que bloquean partes de su agenda, algunas de las cuales Dege ha apelado con éxito.

Se confirmó que Kupor era el jefe de la Oficina de Gestión del Personal en julio. Anteriormente fue socio de Andreessen Horowitz, la poderosa firma de capital de riesgo de Silicon Valley cuyos fundadores se han convertido en los principales partidarios del presidente.





