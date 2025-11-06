Las criptoempresas y los bancos luchan por el futuro de las reglas de las finanzas digitales

96
Historia completa
Tecnología
Los líderes de San Francisco piden nuevos controles en Waymo después de la muerte del querido gato KitKat
Los líderes de San Francisco se están movilizando para crear una legislación que ponga controles a los vehículos autónomos Waymo después de que uno de los autos mató a un gato del vecindario apodado KitKat. La supervisora de la ciudad de San Francisco, Jackie Fielder, ha sido una de las críticas más acérrimas de los vehículos autónomos después de la pérdida de la mascota, a quien se podía encontrar con frecuencia deambulando por el Distrito Mission de la ciudad. “Waymo cree que pueden simplemente barrer esto…
Zohran Mamdani elige a Lina Khan para copresidir el equipo de transición después de ganar la carrera por la alcaldía de Nueva York
El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani (D), ha contratado a la ex presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Lina Khan, para codirigir su equipo de transición, anunció el miércoles. Khan, quien dirigió la FTC durante la administración Biden, copresidirá la transición de Mamdani con otros tres veteranos del Ayuntamiento de Nueva York, anunció el alcalde electo en un comunicado. “Los neoyorquinos enviaron un mensaje claro esta semana de que es hora de construir una ciudad que…
Noticias que hemos marcado tLa intersección de tecnología y otros temas:
- Prohibiciones de China chips de IA extranjeros de centros de datos financiados por el estado (Reuters)
- Apple se acerca a un acuerdo para pagarle a Google aproximadamente mil millones de dólares al año para el modelo Siri AI (Bloomberg)
Artículos de opinión en The Hill
Opiniones relacionadas con la tecnología enviadas a The Hill:
- Estamos perdiendo la carrera de los vehículos eléctricos porque todavía pensamos que se trata de una cuestión medioambiental.
- Estados Unidos no debe respaldar la visión de Rusia y China sobre la ciberseguridad
Estáis todos atrapados. ¡Nos vemos mañana!