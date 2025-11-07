Los accionistas de Tesla aprueban un paquete salarial de un billón de dólares para Musk







Los accionistas de Tesla aprobaron el jueves un nuevo paquete salarial de un billón de dólares para el director ejecutivo, Elon Musk.

El paquete, que estuvo de acuerdo con más del 75 por ciento de los accionistas, otorga a Musk alrededor de 423 millones de acciones del fabricante de vehículos eléctricos (EV), que valdrían casi 1 billón de dólares si la compañía alcanza una serie de hitos según lo exige el acuerdo. Esto podría convertir al magnate de la tecnología, que ya es la persona más rica del mundo, en el primer billonario del mundo.

Marca una victoria clave tanto para Musk como para la junta directiva de Tesla, que han abogado por el nuevo paquete salarial ante la oposición de algunos de los principales asesores y accionistas. La junta ha argumentado que el aumento salarial es necesario para mantener a Musk concentrado en la empresa.

Cuando el fabricante de vehículos eléctricos presentó inicialmente la propuesta en septiembre, argumentó que era “imperativo para el éxito continuo y el crecimiento transformador de Tesla que se retuviera al Sr. Musk y se le incentivara mucho para que concentrara una cantidad significativa de su tiempo y esfuerzos en lograr su visión de Tesla”.

El enfoque de Musk en la compañía se convirtió en una preocupación clave para los inversores este año, cuando se unió a la administración Trump como fuerza líder detrás del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Si bien los inversores de Tesla inicialmente parecían optimistas sobre la estrecha relación de Musk con el presidente Trump después de las elecciones de 2024, su trabajo gubernamental finalmente resultó problemático para el fabricante de vehículos eléctricos, ya que se convirtió en un sustituto del controvertido trabajo del multimillonario en DOGE.

El multimillonario tecnológico se alejó de la administración a finales de mayo. Sin embargo, permaneció en el centro de las conversaciones políticas, ya que se peleó públicamente con el presidente y anunció un nuevo partido político.

En los últimos meses ha evitado en gran medida ser el centro de atención y las acciones de Tesla se han recuperado de las fuertes pérdidas que sufrieron en la primera mitad del año.

El paquete salarial propuesto por el consejo de administración de la empresa exige que ésta alcance una capitalización de mercado de 8,5 billones de dólares en los próximos 10 años. Actualmente, Tesla se sitúa en 1,4 billones de dólares, y sólo una empresa en el mundo, Nvidia, ha logrado hasta ahora superar los 5 billones de dólares.

También requiere que Tesla entregue 20 millones de vehículos y 1 millón de robots, asegure 10 millones de suscripciones activas a su sistema de conducción autónoma completo y alcance 1 millón de robotaxis comercialmente operativos.

El último paquete salarial está estructurado de manera similar al acuerdo de compensación de Musk de 2018, que inicialmente valía alrededor de 56 mil millones de dólares. Sin embargo, el paquete salarial anterior sigue estancado en los tribunales, después de que un juez de Delaware lo anulara el año pasado.

Varios grupos clave se han opuesto a la presión para aprobar el posible sueldo de un billón de dólares para Musk. Dos firmas de asesoría de poderes, ISS y Glass Lewis, recomendaron que los accionistas votaran en contra del paquete salarial. según Reuters.

El fondo soberano de Noruega también votó en contra de la medida, señalando que estaba “preocupado por el tamaño total de la indemnización, la dilución y la falta de mitigación del riesgo de las personas clave, en consonancia con nuestras opiniones sobre la remuneración de los ejecutivos”.





Fuente