Los críticos no deberían bloquear el camino nuclear de la NASA hacia una base de la luna







Sean Duffy, administrador interino de la NASA, demostró que Estados Unidos se toma en serio el establecimiento de una base lunar cuando anunció el despliegue de un reactor nuclear de 100 kilovatios en la luna para 2030. La idea, aunque una sólida, no está exenta de críticos.

El anuncio de que el primer elemento de una base lunar será un reactor nuclear fue lógico. La energía nuclear, a diferencia de la energía solar, está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y, por lo tanto, no requiere baterías de respaldo durante los períodos en que el sol no está disponible. Que el reactor primero significa que cualquier otro elemento de la base lunar puede conectarse y alimentarse de inmediato.

Como señala NPR,Un reactor de 100 kilovatios en la Tierra podría alimentar de 70 a 80 casas privadas en los Estados Unidos, por lo que podría alimentar una base lunar de tamaño decente.

Tendría que resistir los extremos del calor y el frío en la luna, sin mencionar la posibilidad de que los cascos y huelgas de meteoritos. En lugar de agua para enfriarlo, el reactor simplemente irradiaría el calor que crea en el espacio. El costo sería de aproximadamente $ 3 mil millones.

La abogada espacial Michelle Hanlon describeAlgunos de los aspectos legales de colocar un reactor nuclear en la luna, especialmente en el contexto de la carrera espacial con China.

Mientras el Tratado espacial exterior Prohíbe las afirmaciones de soberanía nacional en la luna, el establecimiento de un reactor nuclear, especialmente con una base lunar unida a ella, otorga al estado-nación que le hace una medida de control sobre el territorio circundante.

Es Artículo IXrequiere que los estados actúen “con la debida consideración a los intereses correspondientes de todos los demás estados para el tratado”. El efecto práctico de la disposición del Artículo IX es que el primer país en establecer una base lunar en el Polo Sur de la Luna podría reclamar control sobre algunos bienes inmuebles principales, importante donde la minería de hielo probablemente sea una empresa esencial.

Por lo tanto, Duffy tiene razón en que Estados Unidos y sus aliados deben ser primero con un reactor nuclear y una base lunar antes de que China pueda establecer la suya y, por lo tanto, ejercer control.

La idea de una base lunar con motor nuclear no está exento de críticos. Por ejemplo, Un presentador de noticias de CBS opinó que colonizar la luna era similar a la colonización de los pueblos nativos en la tierra por las potencias europeas. El astrofísico de celebridades Neil DeGrasse Tyson lo aclaró al señalar que no existen pueblos nativos en la luna ni en cualquier otro lugar del sistema solar más allá de la Tierra.

El intercambio provocó Eyerolling en el programa de Fox News “The Five”. Pero incluso allí, se produjeron algo de agarre. Dana Perino, que solía trabajar para el presidente George W. Bush, expresó considerable Ennui sobre todo el concepto de viajes espaciales. Desde la perspectiva de alguien que ha visto un lanzamiento de transbordador espacial en persona y vio a los hombres caminar en la luna en vivo por la televisión, la actitud parece ser extraña y desalentadora.

Tyrus, el ex luchador se convirtió en comentarista social y político, trotó el tropo de “vamos a resolver los problemas en la tierra antes de ir al espacio” que ha existido desde el comienzo de la era espacial. La respuesta obvia siempre ha sido: “Haz ambas cosas”.

Ross Marchand, Escribir para una ciencia realmente clara, señaló la deuda nacional de $ 37 billones y luego afirmó que construir una base lunar sería demasiado costoso. Minó su argumento comparando la planta de energía nuclear lunar de 100 kilovatios con los reactores de 1 gigavatios que existen en la Tierra y cuestan $ 10 mil millones para construir (en gran parte debido a los problemas de permisos y regulación ambiental). Luego aumentó el costo estimado en un factor de 10 “o más”.

Aunque los proyectos de la NASA a menudo sufren excesos de costos, $ 3 mil millones a $ 100 mil millones sería un poco demasiado, incluso para la agencia espacial con su historial de ineficiencia. Marchand también trotó el “robots puede explorar el espacio más barato y mejor que los humanos” afirman que fue derribado por el difunto geólogo lunar Paul Spudis.

De hecho, regresar a la luna y ir a Marte también encuestas y tiene apoyo político bipartidista, incluso todavía tiene sus críticos. Ningún gran esfuerzo se llevó a cabo desde el comienzo de la civilización no ha hecho que la gente haya dicho que no puede o no debe hacerse.

ElEstación espacial internacionalpor ejemplo, dibujó una feroz oposición y casi fue cancelado más de una vez. El Laboratorio del Espacio Orbitante está produciendo actualmente una corriente de descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas, confundiendo a sus primeros críticos, que desde hace mucho tiempo se olvidan.

La base lunar e incluso la colonia de Marte planeada de Elon Musk sufrirán un proceso similar. Las generaciones futuras les resultará difícil imaginar un universo donde los humanos acaban de ocupar un mundo.

Mark R. Whittington, quien escribe con frecuencia sobre la política espacial, ha publicado un estudio político de la exploración espacial titulado “ ¿Por qué es tan difícil volver a la luna? ” así como “ La luna, Marte y más allá “Y, más recientemente”, “ ¿Por qué Estados Unidos volverá a la luna? “Él bloguea en Corner Corner.





