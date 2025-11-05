Musk aplaude la elección de Trump para dirigir a Jared Isaacman en la NASA

Musk aplaude la elección de Trump para dirigir a Jared Isaacman en...







Elon Musk elogió el martes la decisión del presidente Trump de volver a nombrar a Jared Isaacman para dirigir la NASA después de retirar su nominación en mayo.

El gigante tecnológico publicado un emoji de corazón, cohete y bandera estadounidense en la plataforma social X, junto con una captura de pantalla de la declaración del presidente en Truth Social anunciando la medida.

“La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación para ampliar los límites de la exploración, desbloquear los misterios del universo y promover la nueva economía espacial lo convierten en el candidato ideal para liderar a la NASA hacia una nueva era audaz”, escribió Trump en una publicación del martes en Truth Social.

La decisión de retirar a Isaacman se produjo días después de que Musk dejara su puesto en la Casa Blanca en una disputa pública con Trump.

Isaacman trabajó junto a Musk en SpaceX para financiar la primera caminata espacial privada de la compañía y fue uno de los cuatro astronautas a bordo del vuelo Polaris Dawn.

El empresario que fundó Shift4 testificó ante el Senado en abril como parte del proceso de confirmación y salió del comité en una votación de 19 a 9.

Un funcionario de la Casa Blanca sugirió originalmente que Isaacman fue retirado porque no estaba “completamente alineado con la agenda Estados Unidos Primero del presidente Trump”.

Sin embargo, la decisión de reasignarlo al cargo sugiere que la distensión de Musk con Trump tiene cierto poder de permanencia.





