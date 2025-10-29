Palabra declarada ‘6-7’ de 2025: he aquí por qué y qué significa

(NEXSTAR) – Se podría decir que la escritura estaba en la pared hace seis o siete semanas.
La jerga que ha encontrado su camino en casi todas las conversaciones, cada intercambio de palabras, cada respuesta a cualquier pregunta en la que estén involucrados niños desde la edad de primaria, ha sido declarada la palabra del 2025 por Dictionary.com: “6-7”.
“La Palabra del Año no se trata sólo del uso popular; revela las historias que contamos sobre nosotros mismos y cómo hemos cambiado a lo largo del año”, explicó el libro de palabras en línea en un miércoles. presione soltar. “Y por estas razones, la palabra del año 2025 de Dictionary.com es67“.
¿Qué significa ‘6-7’?
No se pronuncia sesenta y siete, sino seis-siete. Si ha pasado algún tiempo con niños o incluso con adultos jóvenes recientemente, es posible que los haya visto levantar las manos con las palmas hacia arriba, como si estuvieran sopesando opciones, mientras decían 6-7.
Por supuesto, tiene sus raíces en la cultura online. Dictionary.com señala que 6-7 está teniendo un año enorme en la Búsqueda de Google a medida que las personas (probablemente los padres, maestros y figuras mayores rodeadas de jóvenes) intentan descubrir qué significa.
Te lo estropearemos ahora: básicamente no significa nada.
En su canción de diciembre de 2024 “Doot Doot (6 7)” Skrilla dice: “6-7, acabo de girar justo en la autopista”. La canción, que era nunca fue destinado a ser liberadodijo Skrilla recientemente a Los Angeles Times, pronto se usó durante videos hechos por fanáticos que recopilaban clips de LaMelo Ball de los Charlotte Hornets. Entrando en un promedio de la NBA Ball, que mide 6’7″ de altura, se ha ganado seguidores jóvenes gracias en parte al estilo (para usar un poco de jerga retirada) que aporta a la cancha. La ostentación, Bleacher Report explicaparece haber contribuido al meme.
Ball no es necesariamente conocido por sus habilidades en la cancha, lo que ha contribuido a la creencia de que “6-7” y su movimiento “regular” de la mano pueden usarse para describir una actuación o situación promedio.
“Literalmente no existe ninguna circunstancia en la que un niño no diga ‘seis siete'”, creador de TikTok. señor lindsay ha explicado. De hecho, existe la posibilidad de que sus hijos adolescentes ni siquiera sepan por qué lo dicen. Dos adolescentes interrogados por Nexstar lo dijeron ellos mismos.
Es posible que incluso hayas escuchado que 6-7 comienza a fusionarse con otra jerga, como “sendy”. Otra alerta de spoiler: el La combinación de ambos de nuevo apenas produce significado..
Desaires para la palabra del año 2025 de Dictionary.com
Como cualquier premio, hay desaires que perdieron por 6-7. Dictionary.com dijo que había otras 10 palabras en su lista corta que casi fueron coronadas como la palabra de 2025. Puedes decidir si lo merecen más o menos:
- Agentic: como explica Dictionary.com, esto se ha asociado con la IA y describe “tecnologías que pueden realizar tareas de forma autónoma y tomar decisiones independientes”.
- Cultivo de aura: este es otro término arraigado en las redes sociales y creció gracias a un meme viral de un niño bailando en un barco de carreras.
- Broligarquía: En ocasiones se utilizaba para describir la relación entre Elon Musk y el presidente Trump a principios de este año, pero define de manera más amplia la asociación percibida de empresarios multimillonarios.
- Clanker: Otra palabra más que ha ganado popularidad gracias a la IA que se ha utilizado con frecuencia para burlarse de ella, ya que puede haber sido utilizada para describir los primeros robots, no del todo perfectos.
- 🧨 emoji de dinamita (TNT, Taylor ‘n’ Travis): el diccionario en línea dice que el emoji de dinamita, o simplemente “TNT”, se ha utilizado para referirse al Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos.
- Mirada de la Generación Z: generalmente, esto se refiere a las miradas en blanco percibidas que a veces se ven en la generación más joven, que según los expertos pueden relacionarse más directamente con cómo han crecido estos nativos digitales.
- Kiss cam: un guiño obvio a la Momento viral de la cámara de beso en un concierto de Coldplay a principios de este año.
- Sobreturismo: esto puede explicarse por sí solo, y la razón por la que estás buscando “destinos de desvío” para tu próximo viaje.
- Tarifa: Una frecuente tema de conversación desde que el presidente Trump asumió el cargo.
- Tradwife: Esta abreviatura de “esposa tradicional”, que ya se ganó su lugar en el Diccionario Cambridgese refiere a una madre casada que cocina, limpia y cuida el hogar y publica sobre ello en las redes sociales.
A finales de este año, una universidad de Michigan publicará un lista de palabras y frases “desterradas” que espera que todos dejemos atrás al entrar en 2026. Puede que a nadie le sorprenda que “6-7” se encuentre tampoco en esa lista.