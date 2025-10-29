Palabra declarada ‘6-7’ de 2025: he aquí por qué y qué significa







(NEXSTAR) – Se podría decir que la escritura estaba en la pared hace seis o siete semanas.

La jerga que ha encontrado su camino en casi todas las conversaciones, cada intercambio de palabras, cada respuesta a cualquier pregunta en la que estén involucrados niños desde la edad de primaria, ha sido declarada la palabra del 2025 por Dictionary.com: “6-7”.

“La Palabra del Año no se trata sólo del uso popular; revela las historias que contamos sobre nosotros mismos y cómo hemos cambiado a lo largo del año”, explicó el libro de palabras en línea en un miércoles. presione soltar. “Y por estas razones, la palabra del año 2025 de Dictionary.com es67“.

¿Qué significa ‘6-7’?

No se pronuncia sesenta y siete, sino seis-siete. Si ha pasado algún tiempo con niños o incluso con adultos jóvenes recientemente, es posible que los haya visto levantar las manos con las palmas hacia arriba, como si estuvieran sopesando opciones, mientras decían 6-7.

Por supuesto, tiene sus raíces en la cultura online. Dictionary.com señala que 6-7 está teniendo un año enorme en la Búsqueda de Google a medida que las personas (probablemente los padres, maestros y figuras mayores rodeadas de jóvenes) intentan descubrir qué significa.

Te lo estropearemos ahora: básicamente no significa nada.

En su canción de diciembre de 2024 “Doot Doot (6 7)” Skrilla dice: “6-7, acabo de girar justo en la autopista”. La canción, que era nunca fue destinado a ser liberadodijo Skrilla recientemente a Los Angeles Times, pronto se usó durante videos hechos por fanáticos que recopilaban clips de LaMelo Ball de los Charlotte Hornets. Entrando en un promedio de la NBA Ball, que mide 6’7″ de altura, se ha ganado seguidores jóvenes gracias en parte al estilo (para usar un poco de jerga retirada) que aporta a la cancha. La ostentación, Bleacher Report explicaparece haber contribuido al meme.

Ball no es necesariamente conocido por sus habilidades en la cancha, lo que ha contribuido a la creencia de que “6-7” y su movimiento “regular” de la mano pueden usarse para describir una actuación o situación promedio.

“Literalmente no existe ninguna circunstancia en la que un niño no diga ‘seis siete'”, creador de TikTok. señor lindsay ha explicado. De hecho, existe la posibilidad de que sus hijos adolescentes ni siquiera sepan por qué lo dicen. Dos adolescentes interrogados por Nexstar lo dijeron ellos mismos.

Es posible que incluso hayas escuchado que 6-7 comienza a fusionarse con otra jerga, como “sendy”. Otra alerta de spoiler: el La combinación de ambos de nuevo apenas produce significado..

Desaires para la palabra del año 2025 de Dictionary.com

Como cualquier premio, hay desaires que perdieron por 6-7. Dictionary.com dijo que había otras 10 palabras en su lista corta que casi fueron coronadas como la palabra de 2025. Puedes decidir si lo merecen más o menos:

A finales de este año, una universidad de Michigan publicará un lista de palabras y frases “desterradas” que espera que todos dejemos atrás al entrar en 2026. Puede que a nadie le sorprenda que “6-7” se encuentre tampoco en esa lista.









