Trump asistirá al juego de Commanders y Lions







Está previsto que el presidente Trump asista al partido en casa de los Washington Commanders contra los Detroit Lions el domingo, según la Casa Blanca.

Trump se sentará en el palco del propietario de los Commanders, Josh Harris, dijo el comentarista deportivo Pat McAfee durante la conferencia. anuncio en ESPN.

También se espera que el presidente honre a los veteranos estadounidenses durante el entretiempo, dijo un funcionario de la Casa Blanca a NewsNation, el medio hermano de The Hill.

Su asistencia al juego continúa la creciente presencia de Trump en el mundo del deporte desde que regresó a la Casa Blanca.

En febrero, se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir al Super Bowl. Una semana después, también fue visto en las 500 Millas de Daytona y dio vueltas por la pista en su caravana conocida como “La Bestia”.

Le dio la bienvenida a los Philadelphia Eagles, campeones del Super Bowl, a la Casa Blanca en abril después de que al equipo se le negó una visita luego de su victoria en 2018 por sus protestas contra el himno nacional.

El presidente asistió a un partido de los Yankees de Nueva York el 11 de septiembre, asistió a torneos de golf y vio una pelea por el campeonato de UFC en abril junto al exasesor de la Casa Blanca y multimillonario tecnológico Elon Musk.

También se espera que la Casa Blanca organice una pelea de UFC el 14 de junio de 2026, también el 80 cumpleaños de Trump, como parte de la celebración del 250 cumpleaños de Estados Unidos.

A pesar de su decisión de asistir al partido, el presidente ha lamentado en los últimos meses algunas de las decisiones de la NFL, incluida su nueva regla de patada inicial. También criticó la decisión de cambiar el nombre del equipo de fútbol de Washington a Commanders.





