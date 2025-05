David Souter, justicia de la Corte Suprema retirada, muere a los 85 años

Washington – El juez retirado de la Corte Suprema, David Souter, que fue miembro estable del ala liberal del Tribunal Superior durante su mandato a pesar de ser nombrado por un presidente republicano, murió el jueves. Tenía 85 años.

La Corte Suprema dijo que Souter “murió pacíficamente” en su casa.

“El juez David Souter sirvió a nuestro tribunal con gran distinción durante casi veinte años. Aportó una sabiduría y amabilidad poco comunes a toda una vida de servicio público”, dijo el presidente de la justicia, John Roberts, en un comunicado. “Después de retirarse a su amado New Hampshire en 2009, continuó prestando un servicio significativo a nuestra sucursal al sentarse regularmente en el Tribunal de Apelaciones para el primer circuito durante más de una década. Lo extrañaremos mucho”.

El juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, David Souter, se va después de hablar en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown el 20 de mayo de 2009, en Washington, DC Chip somodevilla/getty imágenes



Nombrado en 1990 para reemplazar al juez William Brennan, Souter fue un juez poco conocido en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en Boston cuando fue seleccionado por el entonces presidente George HW Bush para el tribunal más alto de la nación. Sirvió en la Corte Suprema durante casi 20 años, a menudo frustrando a los republicanos durante su mandato, ya que constantemente se unió a los miembros liberales de la corte.

Souter renunciado De la Corte Suprema en 2009, creando la primera vacante para que el entonces presidente Barack Obama llene. Fue sucedido por la jueza Sonia Sotomayor, quien hizo historia como el primer miembro hispano del Tribunal Superior y cuyo nombramiento no cambió la composición ideológica del Tribunal Superior.

Nacido en Melrose, Massachusetts, el 17 de septiembre de 1939, Souter era un hijo único. Se graduó de la Universidad de Harvard en 1961 y pasó dos años como Rhodes Scholar en Magdalen College en Oxford. Souter recibió su título de abogado de Harvard en 1966 y comenzó su carrera legal en la firma privada Orr & Reno en Concord, New Hampshire.

Souter dejó la práctica privada para convertirse en el Fiscal General Asistente de New Hampshire en 1968, seguido por el Fiscal General Adjunto en 1971 y el Fiscal General de New Hampshire en 1976. Luego se desempeñó como juez asociado en el Tribunal Superior de New Hampshire y fue nombrado en 1983 para el Tribunal Supremo del Estado por el entonces Gov. John Sununu.

La carrera de Souter en el banco federal comenzó en mayo de 1990, cuando Bush lo aprovechó para el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el primer circuito. Fue juez en el primer circuito durante solo tres meses antes de que Bush nominara Souter para la Corte Suprema de los Estados Unidos. El Senado confirmó Souter como el 105 ° Justicia por una votación de 90-9, y se unió al Tribunal Superior el 8 de octubre de 1990.

Souter había sido descrito como un candidato de “sigilo”, dado que no había escrito muchas opiniones controvertidas y no tenía un largo rastro de papel. Sununu, quien era el jefe de gabinete de Bush y recomendó un souter para la Corte Suprema, dijo que él sería un “jonrón” para conservadores.

Pero la predicción de Sununu de que Souter sería una justicia conservadora resultó incorrecta. Souter unido Jueces Sandra Day O’ConnorJohn Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer al permitir el uso estrechamente adaptado de la raza en las decisiones de admisión.

También fue coautor de la opinión mayoritaria de 1992 con O’Connor y el juez Anthony Kennedy que reafirmó la retención central de Roe v. Wade de que la Constitución reconoce el derecho al aborto, pero estableció un nuevo estándar para determinar cuándo se permiten restricciones gubernamentales.

Menos de 15 años después de la jubilación de Souter, una Corte Suprema más conservadora continuaría con Volver a revocar la decisión de huevas emblemáticas y efectivamente terminar el uso de la acción afirmativa en admisiones universitarias.

Souter también fue uno de los cuatro jueces que disidido De la decisión de 2000 en Bush v. Gore y dijo que la Corte Suprema no debería haber detenido el recuento de Florida en el concurso presidencial.

“No hay justificación para negarle al estado la oportunidad de tratar de contar todas las boletas en disputa ahora”, escribió Souter en una opinión disidente.

Souter regresó a New Hampshire después de retirarse de la Corte Suprema, pero continuó escuchando y decidiendo casos en el primer circuito. Notablemente, él se unió a una decisión de 2019 Desde la Corte de Apelaciones con sede en Boston, defiende la prohibición de Massachusetts de ciertas armas de asalto semiautomático y revistas de gran capacidad.

En 2020, Souter era parte de un decisión unánime Al descubrir que el Departamento de Justicia durante el primer mandato del presidente Trump carecía de autoridad para condicionar las subvenciones federales de aplicación de la ley sobre la asistencia de los gobiernos estatales y locales con la deportación de los migrantes sospechosos de ingresar al país ilegalmente.

