El activista de Columbia, Mohsen Mahdawi, puede permanecer libre de custodia mientras demanda por detención, dice el tribunal de apelaciones

Washington – Un tribunal federal de apelaciones dijo el viernes que el estudiante de Columbia Mohsen Mahdawi puede permanecer liberado de la custodia de inmigración, mientras que un desafío legal a su detención avanza, negando una solicitud de la administración Trump para permitir que los funcionarios de inmigración vuelvan a determinar a Mahdawi.

El panel de tres jueces para el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 2º Circuito rechazó por unanimidad la oferta del gobierno de alivio de emergencia, encontrando que es poco probable que tenga éxito en sus argumentos de que un tribunal de distrito de Vermont no tenía jurisdicción sobre la petición de Habas de Mahdawi. El segundo panel del Circuito también dijo que era poco probable que el Departamento de Justicia tuviera éxito en sus reclamos de que el tribunal inferior carecía de la autoridad para ordenar la liberación de Mahdawi la semana pasada.

“[T]El efecto práctico del alivio que busca el gobierno sería la re-detención de Mahdawi. La libertad individual supera sustancialmente las débiles afirmaciones del gobierno de los costos administrativos y logísticos “, escribieron los jueces Barrington Parker, Alison Nathan y Susan Carney en sus decisión.

Mahdawi, quien se graduará de Columbia este mes con una licenciatura en filosofía, fue detenido por agentes de inmigración en Vermont el mes pasado Durante lo que le dijeron fue su entrevista de ciudadanía. Sus abogados Di que fue detenido Según una ley raramente utilizada que permite al gobierno revocar una visa si el Secretario de Estado determina que alguien plantea “consecuencias adversas de la política exterior”.

El equipo legal de Mahdawi ha argumentado que fue detenido por su papel en las protestas pro-palestinas en Columbia, en violación de la Primera Enmienda. La administración Trump argumenta que tiene derecho a revocar visas, y ha acusado a Mahdawi de declaraciones antisemitas y retórica amenazante – que Mahdawi ha negado.

Nació en la Cisjordania ocupada por Israel y ha tenido una tarjeta verde durante los últimos 10 años. Cofundó la Unión de Estudiantes Palestinos de su universidad junto con Mahmoud KhalilUn activista palestino, Columbia Ph.D. Estudiante y residente de los Estados Unidos también detenido por el gobierno. Los abogados de Mahdawi dijeron que dio un “paso atrás” de las protestas de alto perfil en la escuela antes de que los estudiantes comenzaran a ocupar edificios universitarios.

Khalil, un palestino nacido en Siria, también estuvo vinculado a las protestas del año pasado en Columbia. El era detenido por hielo En marzo, con el gobierno citando el mismo argumento de “consecuencias de política exterior adversas”. También está desafiando su remoción y detención, aunque un juez de inmigración permitió el gobierno Proceder con su esfuerzo por deportar a Khalil.

En una entrevista con CBS News el día antes de su detención, Mahdawi dijo que temía que la entrevista de ciudadanía fuera una “trampa de miel” que permitía a los funcionarios federales de inmigración detenerlo mientras iba a buscar la ciudadanía estadounidense.

Los abogados de Mahdawi aseguraron una orden judicial que bloqueó la administración Trump para deportarlo o moverlo fuera de Vermont. Luego, la semana pasada, Crawford liberó a Mahdawi de la detención federal a medida que sus procedimientos de inmigración continúan y le impidió que el gobierno lo retirara del estado o el país.

Mahdawi habló con CBS News A principios de esta semana, llamando a su detención “una traición a la constitución de este país” y la justificación de la administración Trump para detenerlo “ridículo”. También dijo que planea continuar protestando.

“No tenía miedo cuando me detuvieron. No tenía miedo cuando salí de la detención. Y no tengo miedo de compartir mi voz”, dijo a la corresponsal nacional de CBS News, Lilia Luciano, en su primera entrevista de red desde su liberación de la custodia en Vermont.

Desde su liberación, Mahdawi también ha criticado su escuela, Universidad de Columbia, que acordado el mes pasado Para hacer varios cambios de política solicitados por la administración Trump. El Dijo la escuela Un grupo de manifestantes pro-palestinos “ocupó” una sala de lectura de la biblioteca el miércoles por la noche, lo que llevó a la policía de la ciudad de Nueva York a detener a docenas.

En una entrevista con Associated Press, Mahdawi acusó a la escuela de violencia incitante.

“La Universidad de Columbia está participando en la destrucción del sistema democrático”, dijo Mahdawi en la entrevista. “Están apoyando las iniciativas y la agenda de la administración Trump, y están castigando y torturando a sus estudiantes

CBS News se ha comunicado con Columbia para hacer comentarios.

Más de CBS News