El senador de Arizona, Ruben Gallego, dice que los demócratas “se hicieron esto a nosotros mismos”

Levittown, Pensilvania – En un ayuntamiento el sábado en el condado de Bucks, Pensilvania, el senador Ruben Gallego de Arizona alentó al Partido Demócrata a regresar a sus raíces como el partido de la “gran carpa”.

“Lo que sucedió en las últimas elecciones es que nos volvimos tan puros, y nos mantuvimos tan puros que comenzamos a sacar a la gente de la tienda”, dijo Gallego. “Termina que no hay suficientes personas en la tienda para ganar elecciones”.

Gallego citó al presentador de podcast Joe Rogan como un ejemplo de alguien “expulsado” de la tienda porque su mensaje no se alineó por completo con el de la fiesta.

“Estoy seguro de que escucharon como, ‘Oh, bueno, los demócratas necesitan tener su propio Joe Rogan'”, dijo Gallego. “Tuvimos a Joe Rogan. Cancelamos a Joe Rogan hace años. Los demócratas no quieren admitir esto. Lo hicimos, y luego fue, nos hicimos cuestionables si deberíamos ir a Joe Rogan o no. Hicimos esto a nosotros mismos”.

El senador demócrata de primer término de Arizona promocionó su propio éxito en un estado de campo de batalla como un ejemplo de cómo los candidatos demócratas pueden ganar en el futuro. Gallego derrotó al lago Republicano Kari en la carrera del Senado de Arizona El año pasado por dos puntos.

“Represento a un estado que tiene 330,000 republicanos más registrados que los demócratas”, dijo Gallego. “Tienes que obtener muchos votos, y eso significa que vamos a tener que tener alianzas con personas que no estemos de acuerdo con el 100% del tiempo, ¿verdad?”

Este éxito ha alimentado la especulación de que Gallego está considerando postularse para presidente en 2028. Es uno de los pocos demócratas que se detienen en todo el país, hablando con los votantes, similar al gobernador de Maryland, Wes Moore, y el ex secretario de transporte Pete Buttigieg.

“Por supuesto, lo he pensado, pero también estoy, ya sabes, a punto de … tener mi tercer hijo el 12 de junio, y no quiero divorciarme, y me convertí en senador estadounidense”, dijo Gallego a CBS News. “Amo mi trabajo y necesito asegurarme de hacer ambos trabajos bien. Eso no es en lo que estoy pensando en este momento.

Cuando se le preguntó si cree que se necesitará un moderado como él ganar Pensilvania en 2028, Gallego dijo que le tomará a alguien que pueda empatizar con los votantes en temas que los afectan.

“Creo que tomará a alguien que realmente entienda lo que está sucediendo. La gente estaba sufriendo en las últimas elecciones. Creo que los demócratas se equivocaron al no enfocarse realmente en eso”, dijo Gallego. “Esta persona podrá comunicar que, como, sí, las cosas son malas. La economía duele. Te duele y estoy aquí para ayudarte”.

Gallego habló en el condado de Bucks, un área clave de campo de batalla al norte de Filadelfia que el presidente Trump cambió por unos pocos cientos de votos en 2024.

La desconfianza y la ira hacia el Partido Demócrata eran palpables en el Ayuntamiento cuando un participante le preguntó a Gallego cómo los demócratas deberían cambiar sus mensajes en el futuro.

“La gente no vota por un partido, ¿verdad? Somos nosotros los que nos dirigimos como demócratas. Necesitamos ser la cara del partido, y necesitamos estar allí”, dijo Gallego. “El problema es que estamos demasiado seguros todo el tiempo”.