¿Puede Trump cambiar el nombre del Golfo Pérsico?

El Sr. Daryaee dijo que desde la antigüedad, los iraníes se han referido a su nación como “AB O Khakh,“ lo que significa “agua y tierra”. Dos cuerpos de agua, el Golfo Pérsico en el sur y el Mar Caspio al Norte, están profundamente entrelazados en la psique iraní como símbolos de la país.

Ahmad Zeidabadi, un analista destacado en Teherán, Publicado en x“Solo por los deseos y caprichos de Trump, el Golfo de México no se convertirá en el Golfo de América, Canadá no se unirá a los Estados Unidos, Groenlandia no se convertirá en una posesión de los Estados Unidos y el Golfo Pérsico no adquirirá un nombre falso”.

El equipo nacional de fútbol de Irán intervino con un mapa del Golfo Pérsico y un hashtag de tendencia #foreverperpersiangulf en su página oficial de Instagram.

Incluso las figuras de la oposición iraní expresaron su disgusto.

Reza Pahlavi, hijo del depuesto Shah de Irán que apoya al Sr. Trump y lo alentó a abandonar la diplomacia con el gobierno en Teherán, dijo en las redes sociales“La decisión reportada del presidente Trump de distorsionar la historia, si es cierto, es un insulto para el pueblo iraní y nuestra gran civilización”.