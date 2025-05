A medida que Trump y RFK Jr. llegan a la vida de los padres, ¿pueden los demócratas capitalizar?

Los precios de los cochecitos y los asientos para el automóvil se están disparando A medida que las empresas corren para adaptarse a las políticas arancelarias del presidente Trump. Apoyo federal para un Campaña importante para promover hábitos seguros para el sueño infantil aparecer haber sido cortado. Los brotes de sarampión son padres aterradores de niños pequeños, incluso cuando el secretario de salud de la nación socava las vacunas.

Las políticas de la administración Trump están llegando cada vez más a la vida de las familias estadounidenses, transformando partes rutinarias y apolíticas de los días de algunos padres: viajes al pediatra, conversaciones en clases de natación, charlan en línea en línea equipo para bebés Foros: en escenas de ansiedad e ira.

Para un partido demócrata que todavía busca su mensaje más fuerte en medio de los trastornos del segundo término de Trump, la política de la crianza de los hijos ofrece un caso de prueba revelador: ¿pueden los demócratas persuadir a los votantes de que esta Casa Blanca está haciendo sus vidas más difíciles?

“Nunca he escuchado este nivel de miedo”, dijo el ex representante Colin Allred, un demócrata de Texas que refleja una segunda oferta del Senado en su estado, que tiene un brote significativo de sarampión. Dijo que sus amigos no políticos, personas que “solo quieren enviar a sus hijos a la escuela y ver jugar a los Cowboys”, “me llamaban y preguntaban, como, ‘¿Qué demonios está pasando?”