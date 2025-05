Qatar para donar un jumbo jet para el uso exclusivo de Trump como avión presidencial, dicen las fuentes

Washington – La familia real de Qatar está donando un avión jumbo para el uso exclusivo del presidente Trump como avión presidencial, dijeron fuentes a CBS News.

ABC News primero reportado El regalo, que viene cuando Trump se dirige a Qatar como parte de su primer viaje internacional de su segundo mandato.

Pero el avión, un 747-8, no estará listo para servir como Air Force One todavía, y Trump no lo usará para volar de regreso a los Estados Unidos desde el Medio Oriente. El avión debe ser revisado en busca de seguridad y dispositivos de espionaje antes de que sea aceptado, dijo una de las fuentes a CBS News.

El avión será donado a la futura Biblioteca Presidencial de Trump poco antes de salir del cargo.

Ali al-Ansari, los medios de comunicación de Qatar a los Estados Unidos, confirmó a CBS News que la posible transferencia de una aeronave para uso temporal como la Fuerza Aérea se está considerando entre el Ministerio de Defensa de Qatar y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero el asunto permanece bajo revisión por los respectivos departamentos legales, y no se ha tomado una decisión.

Pero Al-Ansar dijo que los informes de que el avión será dotado durante este viaje es “inexacto”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el domingo que “cualquier regalo dado por un gobierno extranjero siempre se acepta para cumplir con todas las leyes aplicables. La administración del presidente Trump está comprometida con la plena transparencia”.

Qatar también se ofreció a donar un avión al Departamento de Defensa, pero el regalo no será donado ni aceptado durante este viaje a Qatar, dijo un funcionario estadounidense.

El presidente saldrá el lunes en su primer gran viaje extranjero de su segundo mandato, listo para visitar Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos en la visita de cuatro días.

Leavitt dijo el viernes que el viaje se centrará en “fortalecer los lazos entre nuestras naciones”, citando el primer viaje del Sr. Trump en 2017 al Medio Oriente, donde “introdujo su audaz estrategia de política exterior de fuerza de paz”.

“Ahora, ocho años después, el presidente Trump volverá a enfatizar su visión continua de un Medio Oriente orgulloso, próspero y exitoso, donde los Estados Unidos y las Naciones del Medio Oriente están en relaciones cooperativas, y donde el extremismo es derrotado en lugar de intercambios culturales y culturales”, dijo Leavitt.

