Trump se dirige al Medio Oriente con un solo objetivo: ofertas, ofertas, ofertas

Como ejercicio de marca tiene mucho sentido. Rodeado de realistas de realeza rica en recursos y negocios estadounidenses, el Sr. Trump, a quien le gusta presumir de sus habilidades para hacer tratos, garabateará sus sharpie sobre hojas de términos, y muchas de ellas. Visitará palacios, caminará sobre alfombras rojas y será tratado como un rey en una región que es cada vez más vital para los intereses financieros de la familia Trump.

Sin embargo, como ejercicio estratégico, el propósito del viaje permanece nebuloso. Durante su viaje de 2017 a la región, Trump hizo olas al reunir a docenas de líderes de países musulmanes mayoritarios para enfrentar y denunciar el extremismo. No está claro qué objetivos de política exterior, si corresponde, se avanzarán en esta visita.

Durante la administración Biden, las negociaciones sobre la venta de Arabia Saudita miles de millones de dólares en equipos nucleares civiles, y la capacidad de enriquecer su propio uranio, estaban vinculadas a un objetivo diplomático: persuadir a Riyadh para reconocer a Israel, imaginado por los estadounidenses como una extensión de los acuerdos de Abraham, que el Sr. Trump ha descrito como el alcance diplomático más grande de su primer término.

Ahora, la negociación parece estar avanzando, lentamente, como un acuerdo comercial independiente.

Los ayudantes de Trump insisten en que todavía quiere negociar un acuerdo de normalización entre Arabia Saudita e Israel. Pero con la guerra en Gaza aún furiosa, el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita no tiene interés en abrazar públicamente al primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel. Y el interés actual del Sr. Trump en vincularse con el Sr. Netanyahu no es mucho mayor que el del Príncipe Heredero. Entonces, una parada en Israel no llegó a su itinerario.