Trump habla después de que la Casa Blanca anuncia un acuerdo de inversión saudita de $ 600 mil millones

El presidente Trump pronunció comentarios el martes en una cumbre de inversión en los Estados Unidos-Saudi cuando la Casa Blanca anunció una inversión de $ 600 mil millones de Arabia Saudita, incluido lo que promocionó como el “mayor acuerdo de venta de defensa en la historia”.

En Arabia Saudita, el presidente sostuvo el país como un ejemplo para el Medio Oriente, diciendo que ha logrado un “milagro moderno de la manera árabe”, los esfuerzos de “intervención occidental” y el ex presidente Joe Biden.

El Sr. Trump y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, también conocido como MBS, anunciaron múltiples acuerdos económicos y de defensa, una indicación de la intención de Trump de profundizar los lazos de saudita en los Estados Unidos, a pesar de las preocupaciones de larga data de Informes del Departamento de Estado y grupos de derechos humanos sobre su restricción de las libertades civiles, los derechos políticos y los derechos de las mujeres.

Hablando en el Foro de Inversión Saudi-Us, el presidente dijo que es un “tremendo honor” ser invitado a regresar a Arabia Saudita, donde su primer viaje extranjero tuvo lugar en 2017, y llamó a Bin Salman un “amigo”. Agencias de inteligencia estadounidenses Se creía que Bin Salman ordenó el asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi en octubre de 2018, pero Estados Unidos determinó que tenía inmunidad debido a su papel de primer ministro saudita.

“La relación estadounidense-saudi ha sido una base de seguridad y prosperidad”, dijo Trump el martes. “Hoy, reafirmamos este importante vínculo, y tomamos los próximos pasos para que nuestra relación sea más cercana, más fuerte y más poderosa que nunca”.

Trump dijo que Riad, la capital de Arabia Saudita, “se está convirtiendo no solo en una sede de gobierno, sino también en una gran capital comercial, cultural y de alta tecnología del mundo entero”.

“Es crucial que el mundo en general sepa que esta gran transformación no proviene de la intervención occidental o de las personas voladoras en hermosos aviones que le dan conferencias sobre cómo vivir y cómo gobernar sus propios asuntos, no”, dijo.

“Las brillantes canicas de Riad y Abu Dhabi no fueron creadas por los llamados constructores de naciones, neocones o organizaciones sin fines de lucro liberales como aquellos que gastaron billones y billones de dólares que no lograron desarrollar Kabul, Bagdad, tantas otras ciudades”, dijo. “En cambio, el nacimiento de un Medio Oriente moderno ha sido traído por la gente de la región misma … al final, los llamados constructores de la nación destrozaron muchas más naciones de las que construyeron, y los intervencionistas intervinieron en sociedades complejas que ni siquiera se entendieron a sí mismos”.

“En los últimos años, demasiados presidentes estadounidenses han sido afectados por la noción de que es nuestro trabajo analizar las almas de los líderes extranjeros y usar la política estadounidense para dispensar justicia por sus pecados”, agregó el presidente.

Específicamente, el Presidente y el Príncipe Heredero firmaron acuerdos para la cooperación judicial entre el Ministerio de Justicia en Arabia Saudita y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, coordinación entre el Pentágono y el Ministerio de Defensa Saudita para la Modernización y el Desarrollo de las Capacidades de las Fuerzas Armadas Sauditas; y un programa de asociación internacional entre el Ministerio del Interior de Saudita y la Oficina Federal de Investigación.

El paquete de acuerdos incluye “entrenamiento y apoyo extensos para desarrollar la capacidad de las fuerzas armadas sauditas, incluida la mejora de las academias de servicios sauditas y los servicios médicos militares”, según la Casa Blanca. También incluye miles de millones de dólares en inversiones en centros de datos de EE. UU.

El paquete de acuerdos incluye “entrenamiento y apoyo extensos para desarrollar la capacidad de las fuerzas armadas sauditas, incluida la mejora de las academias de servicios sauditas y los servicios médicos militares”, según la Casa Blanca. También incluye miles de millones de dólares en inversiones en centros de datos de EE. UU.

El presidente llegó a Arabia Saudita el martes más temprano, la primera parada en un viaje de cuatro días al Medio Oriente para Trump. El viaje es el primero de su segundo mandato. El Presidente también visitó Arabia Saudita ante cualquier otra nación durante su primer mandato en la Casa Blanca, por la tradición para que los presidentes hicieran su primer viaje extranjero al Reino Unido, uno de los aliados más fuertes de los Estados Unidos.

Después de que Air Force One fue escoltado a aterrizar por los aviones de combate sauditas, Trump fue recibido en el asfalto en el aeropuerto de Riad por el gobernante de facto del reino, el príncipe heredero. Después de una ceremonia de café, Trump fue a la corte real, donde él y Bin Salman descendieron una alfombra de lavanda cuando sonó las trompetas para marcar la llegada del presidente.

Después de la ceremonia de llegada, el presidente asistió a una reunión de delegación y una reunión bilateral.

Trump felicitó al príncipe heredero en comentarios durante su reunión bilateral, llamándolo “sabio más allá de sus años”. El presidente también dijo que el príncipe saudí está considerando una compra de $ 600 mil millones de equipos militares, pero bromeó diciendo que podría ser de $ 1 billón.

Los dos líderes también participaron en un almuerzo de negocios con CEO notables, incluidos Elon Musk, Larry Fink y Stephen Schwarzman. Trump dijo que se espera que los líderes empresariales se alejen de la visita “con muchos cheques”.

Arabia Saudita es de importancia diplomática clave para la Casa Blanca de Trump, especialmente en medio de los esfuerzos continuos para negociar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, y con la guerra de Israel-Hamas aún en Gaza. El Presidente y el Príncipe Heredero mantuvieron conversaciones privadas el martes más temprano, que se esperaban que abarcaran una amplia gama de temas, desde el programa nuclear de Irán hasta la guerra en Gaza y mantenían los precios del petróleo bajo control.

Pero la visita también se centró en los negocios, ya que el presidente ha buscado fortalecer los lazos con el socio de Medio Oriente. And Joining Mr. Trump at the investment summit were expected to be some high-profile business leaders, including Nvidia’s Jensen Huang, Palantir’s Alex Karp, Citigroup’s Jane Fraser, BlackRock’s Larry Fink, Franklin Templeton Investments’s Jenny Johnson, Uber’s Dara Khosrowshahi, BDT & MSD Partners’ Dina Powell McCormick and Blackstone’s Steve Schwarzman, según múltiples fuentes familiarizadas con el evento.

Más adelante esta semana, Trump viajará a Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Qatar se ha ofrecido a donar un jumbo donado por la familia real de Qatar para el uso exclusivo del Sr. Trump como avión presidencial.

Trump ha defendido aceptar el regalo del avión, diciendo el lunes “Podría ser una persona estúpida y decir, oh no, no queremos un avión libre”.

y Jennifer Jacobs contribuyó a este informe.



Más de CBS News