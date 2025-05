Buttigieg sugiere que la carrera de 2024 de Biden fue “tal vez” un error

Cedar Rapids, Iowa – Pete Buttigieg, quien se desempeñó como secretario de transporte bajo el ex presidente Joe Biden, parecía reconocer el martes que creía que Biden no debería haber corrido para un segundo período de la Casa Blanca.

Cuando los periodistas le preguntaron si el Partido Demócrata habría estado mejor sin Biden como nominado, Buttigieg respondió: “Tal vez, ya sabes, en este momento, con el beneficio de la retrospectiva, creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que ese es el caso”.

Buttigieg, quien ganó el Caucus demócrata de Iowa 2020, hizo los comentarios después de un ayuntamiento en el estado de Hawkeye organizado por un Pac progresivo de Veterans Pac. Buttigieg servido Como Secretario de Transporte de Biden desde 2021 hasta que dejó el cargo en enero.

Buttigieg abordó si veía señales de que Biden estaba experimentando algún tipo de declive cognitivo. Especulaciones sobre la situación de Biden acelerado Después de su mala actuación de debate contra el presidente Trump en junio, y las consiguientes consecuencias finalmente llevaron a Biden a abandonar la carrera.

“Cada vez que necesitaba algo de él del ala oeste, lo obtenía”, dijo Buttigieg sobre Biden. “Y el tiempo que trabajé más cerca con él en su último año fue alrededor del Colapso del puente de Baltimore. Y quiero decirle que el mismo presidente que el mundo vio dirigirse a eso fue el presidente con el que estaba involucrado “.

Esta visita a Iowa llega en medio de una ráfaga de especulaciones de que Buttigieg está considerando una segunda carrera presidencial en 2028. Buttigieg recientemente pasado En una carrera de 2026 para el Senado de los Estados Unidos en Michigan, y ha hecho una serie de apariciones en los medios en las últimas semanas.

“Cualquiera puede venir a Iowa justo antes de que aparezcan una elección”, bromeó Buttigieg con la audiencia poco después de subir al escenario en el evento de votantes. “Quería asegurarme de tener la oportunidad de hablar con las personas que conocí hace cinco o seis años, y la gente que veo por primera vez”.

Buttigieg jugó a Coy sobre si estaba evaluando una posible carrera presidencial, diciéndole a los periodistas que “en este momento no estoy corriendo para nada. Parte de lo que es emocionante sobre una oportunidad como esta es hacer campaña para valores y ideas en lugar de un cargo elegido específico”.

Cuando un miembro de la audiencia le preguntó qué se puede hacer para combatir algunos de los años de la administración Trump cortes propuestos Al Departamento de Asuntos de Veteranos, Buttigieg los alentó a no “retroceder”.

“Existe esta sensación de inevitabilidad, invencibilidad, razón, que el presidente intenta crear”, dijo. “Pero no es cierto. No retrocedan. Retrocedirán cuando se arruine lo suficientemente mal, no tan a menudo como me gustaría, pero cambian de opinión todo el tiempo. Cambiaron de opinión sobre los aranceles”.

Los comentarios de Buttigieg se hicieron eco de comentarios similares que ha hecho en las apariciones en los medios en las últimas semanas, especialmente al hablar sobre el futuro del Partido Demócrata, que ha alentado a “conocer gente donde están”.

Buttigieg dijo que es “políticamente y sustancialmente incorrecto” para el partido sugerir regresar a un status quo cuando los demócratas fueron el último en el poder.

“No estoy aquí para decir que tenemos que recuperar las cosas como estaban en 2023”, dijo Buttigieg. “La verdad dura es que si nuestro gobierno, nuestra política, nuestra sociedad y nuestra economía estuvieran trabajando, no estaríamos aquí. Mobos populistas pro-autoritarios, no solo salen de la nada”.

Buttigieg se negó a evaluar si Iowa debería ser el primer concurso primario del demócrata en 2028. En 2023, el Comité Nacional Demócrata, con el apoyo de Biden, cambiado controvertido el calendario para hacer de Carolina del Sur el primer estado en el horario primario demócrata. Antes de eso, las caucus de Iowa habían salido del proceso desde 1972.

“Las personas como yo son fabricantes, no tomadores, en las reglas como esa”, dijo Buttigieg. “Lo que diré es que Iowa me mostró lo que puede suceder a través de un proceso en el que tienes que estar en los patios traseros, haciendo algunos ayuntamientos al día. Me permitió emerger como candidato, y ciertamente me hizo mejor, no solo como candidato sino como servidor público”.