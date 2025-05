El streamer de izquierda Hasan Piker dice que fue detenido, preguntó “¿Te gusta Donald Trump?” en Chicago O’Hare

Streamer de twitch popular y comentarista político Piker Hasanque tiene más de 2 millones de seguidores en la plataforma de transmisión en vivo, dijo que fue detenido e interrogado por las autoridades federales en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago durante más de dos horas después de llegar a los Estados Unidos en un vuelo internacional.

Esto sucedió cuando Piker, de 33 años, se dirigía a hablar en la Universidad de Chicago el domingo después de que regresó de unas vacaciones familiares en París. Piker, un prominente streamer en vivo turco americano que se ha pronunciado abiertamente contra la guerra en Gazale dijo a la multitud del Instituto de Política en Uchicago que cree que fue atacado en O’Hare por sus críticas a la administración Trump.

No ha surgido un video de la interacción, pero Piker tuvo algunas afirmaciones específicas sobre su interacción con los agentes de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos.

“Me llevaron a la habitación de atrás, a un centro de detención. Un agente salió y me llevó a la sala de interrogatorios … y comenzaron a preguntarme sobre loco [expletive]como, ‘¿Te gusta Donald Trump?’ “, Dijo.

El streamer de Twitch nacido en Estados Unidos y el comentarista político de izquierda contó extensamente a sus millones de seguidores su encuentro de dos horas con agentes federales después de llegar a Chicago desde París. Afirma que le preguntaron no solo sobre el presidente, sino que también le interrogaron sobre sus opiniones sobre Israel, Hamas y el Rebeldes hutíes en Yemen.

“Todo lo que he hecho está completamente protegido bajo la Primera Enmienda, ¿de acuerdo?” Piker dijo. “Y ninguna de estas preguntas es realmente preguntas válidas para hacer”.

Piker dijo que esto se aplica sin importar cuáles sean las creencias políticas de uno.

“Es ilegal que incluso me hagan esas preguntas, como, no pueden negarme la entrada a mi propio país”, dijo Piker. “Es como, incluso si pensé, ‘Amo a Hamas’, no pueden hacer eso. Como, ¿a qué te refieres?”

La secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Tricia McLaughlin, reconoció que Piker fue detenido, pero se desestimó con su cuenta de lo que sucedió.

McLaughlin dijo: “Esto no es más que mentir por los gustos. Afirma que sus creencias políticas desencadenaron la inspección no tienen fundamento. Nuestros oficiales están siguiendo la ley, no las agendas”.

Piker, quien dijo que tiene entrada global, el programa CBP para viajeros previamente aprobados y de bajo riesgo, se dirigió a los comentarios de McLaughlin en una transmisión en vivo del martes.

“Lo admiten abiertamente que tiene lugar, ¿verdad?” dijo. “Decir que estoy mintiendo para me gusta es muy divertido, porque ni siquiera niegan que haya tenido lugar (o) niegan que fuera una orientación política”.





El streamer Hasan Piker tiene problemas para interrogar en el aeropuerto internacional de O’Hare 02:39

CBS News Chicago llevó el tema al analista legal Irv Miller, quien dijo que la ubicación es importante aquí.

“Sospecho que esto sucedió en un aeropuerto, un punto de entrada al país, que había cámaras en todas partes”, dijo Miller.

Miller dijo que los viajeros internacionales renuncian a ciertos derechos de la Cuarta Enmienda para la búsqueda y la incautación, pero hay una línea.

“La inmigración tiene el derecho absoluto de preguntarle quién es usted y ver su identificación, pero no tienen derecho a hacerle preguntas y exigir respuestas a otras cosas que no sean su identidad y su ciudadanía”, dijo Miller.

Miller dijo que los viajeros siempre tienen un derecho de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio, pero reconoció que hacerlo tiene problemas prácticos. Cualquier persona que permanezca en silencio puede mantenerse más tiempo, particularmente en un momento en que la aplicación fronteriza es una prioridad de administración.

“El gobierno está tratando de ser más duro. Está tratando de ser más invasivo, y se está acercando a esa línea si algo es constitucional o no constitucional”, dijo Miller, “y siempre termina en los tribunales”.

Miller dijo que les dice a los clientes que van con la corriente hasta que se sientan incómodos, momento en el que pueden pedir un supervisor.

Piker dijo el martes que estaba respondiendo algunas de las preguntas mientras estaba detenido, en lugar de elegir permanecer en silencio, porque quería ver la línea de preguntas. Fue liberado y desde entonces ha regresado a Los Ángeles.